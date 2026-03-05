Lady Noriega salió de ‘La casa de los famosos’ a los pocos días de haber ingresado: el porcentaje que la dejó por fuera y sus mejores momentos

Lady Noriega se despide de La casa de los famosos Colombia tras resultar la menos apoyada por el público - crédito cortesía RCN

La eliminación de Lady Noriega el miércoles 4 de marzo marcó el inicio de una semana de doble salida en La casa de los famosos Colombia.

Con el 1,71% de los votos del público, la actriz se convirtió en la participante con la cifra más baja de respaldo, quedando fuera de la competencia en una jornada en la que siete concursantes estaban en riesgo de abandonar el reality.

Tras este resultado, los participantes deben prepararse para otra eliminación, programada para el domingo 8 de marzo, cuando se anunciará quién es el siguiente en dejar la casa.

Desde el comienzo de la temporada, han sido varias las personas eliminadas, incluidas Luisa Cortina, primera salida de la edición actual, así como Renzo Meneses, Sofía Jaramillo, Sara Uribe, Marilyn Patiño, Jay Torres, Maiker Smith, Nicolás Arrieta y, recientemente, Lorena Altamirano.

Durante la jornada de eliminación, los nominados accedieron al cuarto especial donde el público decidió su destino.

Alexa Torrex obtuvo el mayor apoyo del público con un 37,09%, seguida por Juanda Caribe con 25,55%, Alejandro Estrada con 14,32%, Yuli Ruiz con 11,36%, Valentino Lázaro con 5,14% y Campanita con 4,82%. Lady Noriega, quien ingresó al programa varias semanas después del arranque de la edición, fue enviada a placa tras la votación popular.

Tras ser eliminada, Lady Noriega nominó a Alexa Torrex como responsable de los conflictos y discusiones que ocurrieron durante su estadía, aseguró que era la persona “más grosera” del formato y con la que menos conexión pudo tener.

En la dinámica de posicionamiento previa a la eliminación, cuatro de los compañeros señalaron a Alejandro Estrada, tres a Lady Noriega y uno a Campanita, mientras que Alexa Torrex, Juanda Caribe y Valentino Lázaro no recibieron posicionamientos directos, aunque estos votos no afectan la decisión final del público.

Lady Noriega, reconocida actriz y cantante colombiana nació el 9 de noviembre de 1970 en Montería, Noriega inició su carrera pública tras ser seleccionada como representante de Córdoba en el Reinado Nacional de la Belleza en 1991.

Su experiencia en el certamen, aunque no culminó con un puesto entre las finalistas, le abrió las puertas al mundo del entretenimiento colombiano como presentadora y actriz televisiva.

Su salto al reconocimiento internacional se consolidó con su papel como Pepita Ronderos en la telenovela Pasión de Gavilanes, donde su desempeño actoral y vocal captó la atención de audiencias internacionales. La trayectoria de Noriega abarca producciones como El último beso, Pandillas guerra y paz, La saga, negocio de familia y Victorinos, y su actuación más reciente fue en Cuando vivas conmigo en 2016.

En su faceta musical, Lady Noriega ha transitado géneros que van del pop a la música popular, con éxitos como Maldito amor y Llegaste. Además de sus lanzamientos originales, ha rendido homenaje a figuras emblemáticas de la música colombiana y mantiene una presencia activa en sus redes sociales, donde difunde novedades sobre su carrera artística.

Más allá de sus logros profesionales, la vida personal de Noriega ha estado marcada por situaciones de adversidad. Una crisis de salud provocada por el uso de biopolímeros le afectó el rostro, y en 2021 sufrió un episodio crítico debido a covid-19 que la llevó a cuidados intensivos.

Durante este proceso, el apoyo de su esposo, el médico cirujano Rodolfo Chaparro, fue esencial para su recuperación física. Es madre de un hijo, Paulo César, nacido de su anterior matrimonio con Carlos Alberto Peña.

Durante la década del noventa, tuvo una relación sentimental breve y mediática con el futbolista Faustino Asprilla, la cual no se prolongó más allá de algunos meses, afectada por la notoriedad de ambos y la presión mediática.