Jefe de la misión de la ONU en Colombia lanzó alerta por el asesinato de tres militares en Caquetá: “Mis condolencias a sus familias”

Miroslav Jenča expresó en X su rechazo al ataque armado en Cartagena del Chairá, donde tres uniformados murieron mientras protegían la instalación de puestos de votación en plena jornada electoral

El máximo representante de Naciones
El máximo representante de Naciones Unidas en el país envió condolencias a las familias de las víctimas - crédito @JencaMiroslav/x/Fredy Builes/Reuters

El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, condenó el asesinato de tres soldados del Ejército Nacional en el departamento de Caquetá, ocurrido mientras apoyaban el proceso electoral.

“Condeno las acciones en las que tres soldados perdieron la vida en Caquetá y expreso mis condolencias a sus familias”, manifestó Jenča en un mensaje divulgado en la red social X.

El ataque, atribuido a presuntos integrantes del grupo armado residual Estructura Carolina Ramírez, ocurrió la mañana del martes 4 de marzo de 2026 en la vereda Santo Domingo, municipio de Cartagena del Chairá.

Las tropas de la Fuerza de Tarea Omega realizaban labores de seguridad para la instalación de mesas de votación en la zona cuando fueron emboscadas, dejando además un militar herido.

“Los militares apoyaban la instalación de un puesto de votación en Cartagena del Chairá para garantizar el derecho al voto de las comunidades”, expresó.

Jenča rechazó de forma categórica “estos hechos de violencia que cobran vidas y afectan la democracia” y llamó a los grupos armados ilegales a “cesar de inmediato estas acciones con el fin de respetar la vida y el ejercicio democrático del país a través del proceso electoral”.

Las víctimas del ataque fueron identificadas como Luis Mauricio Morales Leal, Alexis Muñoz y Josué David Uribe Chinchilla. El soldado profesional Julián Alejandro Páez García resultó herido por un impacto de bala en el hombro izquierdo y espera evacuación para recibir atención médica.

“Rechazo categóricamente estos hechos de violencia que cobran vidas y afectan la democracia. Insto a los grupos armados ilegales a cesar de inmediato estas acciones con el fin de respetar la vida y el ejercicio democrático del país a través del proceso electoral”, aseveró.

Durante el enfrentamiento también se registró la pérdida de material de guerra, incluyendo una ametralladora M60 y tres fusiles ACE. El comandante de la Quinta División del Ejército, general Carlos Ernesto Marmolejo, dirige las operaciones en el área tras el atentado.

Ejército en las elecciones

Más de 3.000 militares fueron destinados a Meta, Caquetá y Guaviare antes de las elecciones legislativas, como parte del Plan Democracia 2026. La Fuerza de Tarea Omega, bajo el mando del brigadier general Yor William Cotua Muñoz, lidera el operativo, cuyo objetivo es garantizar un entorno seguro y transparente en la jornada electoral. El dispositivo cuenta con la colaboración de la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, autoridades civiles y organismos de control.

El aumento de la violencia en estos departamentos ha encendido las alarmas entre las autoridades y la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta ante el incremento de los enfrentamientos armados en San Vicente del Caguán, Caquetá. Los habitantes de esta zona permanecen expuestos al riesgo por los choques entre disidencias de las Farc.

En las veredas Linderos y La Libertad, dentro de la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, se han presentado intensos enfrentamientos entre el Bloque Jorge Suárez Briceño y el grupo Segunda Marquetalia. La Defensoría ha venido recibiendo y verificando reportes sobre estos hechos desde el 26 de diciembre de 2025.

Durante enero de 2026, la Defensoría del Pueblo estimó en 21.060 las personas afectadas por desplazamientos y confinamientos a causa de la persistencia del conflicto. Solo en ese mes, se documentaron doce episodios de desplazamiento forzado masivo, que involucraron a más de 3.400 personas. El organismo ha comunicado al Ministerio del Interior la gravedad de la situación en al menos tres ocasiones, solicitando medidas urgentes para proteger a la población.

Entre los riesgos identificados figuran amenazas directas a la vida, presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar, homicidios selectivos y reclutamiento forzado de menores. Hasta ahora, la Defensoría sostiene que no se han implementado acciones efectivas para mejorar la protección de las comunidades vulnerables.

