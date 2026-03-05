Gustavo Petro anuncia inicio de consulta previa para nuevo decreto sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada

Durante una asamblea con comunidades indígenas, el mandatario expresó su deseo de que el proceso sea rápido y alumbre un camino hacia la paz. - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro, anunció el inicio oficial del proceso de consulta previa con comunidades étnicas para redefinir y expedir un nuevo decreto sobre la llamada Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta, un sistema de sitios sagrados que delimita el territorio ancestral de varios pueblos indígenas.

El anuncio fue realizado durante la noche de este miércoles 4 de marzo durante una asamblea interétnica en Santa Marta, en la que participaron autoridades indígenas, comunidades afrodescendientes y representantes del Gobierno nacional. El objetivo del encuentro fue definir la hoja de ruta para construir una nueva normativa que proteja estos territorios sagrados, tras la anulación del decreto anterior por decisión judicial.

Durante su intervención, Petro explicó que el proceso entrará ahora en la etapa de consulta previa con las comunidades étnicas, mecanismo de participación que busca garantizar que las decisiones que afectan territorios ancestrales sean discutidas directamente con quienes los habitan.

El mandatario subrayó que la palabra la tendrán las comunidades durante este proceso, mientras el Gobierno acompañará el diálogo para lograr un acuerdo que permita expedir un nuevo decreto.

“Aquí arranca un proceso, que ustedes tienen la palabra, no es el Gobierno (…) ahora corresponde a un proceso de consulta. La consulta es de ustedes. Espero termine bien y rápido para poder decretar de nuevo”, afirmó Petro durante la asamblea.

Petro declaró oficialmente abierta consulta previa con comunidades indígenas y afro para establecer Línea Negra en Sierra Nevada - crédito Presidencia/Andrea Puentes

El presidente también pidió que el proceso avance con agilidad para evitar retrasos innecesarios y lograr una decisión consensuada que permita restablecer el marco de protección del territorio.

“A veces nuestra propia dialéctica del hablar nos lleva a alargar procesos o a encontrar contradicciones donde no existen. En esa medida se requiere rapidez, no sin discutir lo más importante”, señaló.

De acuerdo con el Gobierno, el proceso de consulta busca precisar los sitios sagrados que hacen parte del sistema territorial indígena conocido como Línea Negra, considerado por los pueblos originarios como el límite espiritual y cultural de la Sierra Nevada.

Nuevo decreto tras la anulación de la norma de 2018

La decisión de iniciar este proceso se produce luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma expedida durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Ese decreto había sido creado para definir y proteger el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que no se cumplió plenamente con el requisito de consulta previa con todas las comunidades étnicas que habitan o colindan con el territorio delimitado.

La nulidad se produjo por razones de procedimiento y no por el contenido de la norma, lo que abrió la puerta para que el Gobierno impulse una nueva regulación que cumpla con los estándares legales de participación.

El decreto anulado respondía a órdenes de la Corte Constitucional, particularmente las establecidas en la Sentencia T-547 de 2010 y el Auto 189 de 2013, que buscaban garantizar la protección del sistema de sitios sagrados de la Sierra Nevada.

La Corte Constitucional de Colombia ordenó al Estado adoptar medidas para proteger los sitios sagrados de los pueblos indígenas, lo que dio origen al Decreto 1500 de 2018 sobre la Línea Negra. - crédito Corte Constitucional.

Protección territorial bajo estándares internacionales

El Gobierno nacional ha señalado que el nuevo decreto deberá cumplir con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados sobre medidas que puedan afectar sus territorios.

En ese sentido, la administración de Petro insiste en que cualquier decisión normativa que involucre territorios étnicos requiere consulta previa, incluso si la medida busca proteger los lugares sagrados.

En las semanas previas a la asamblea, el Gobierno adelantó encuentros preparatorios con diversas comunidades que no participaron en la expedición del decreto anterior, entre ellas pueblos Wayuú, Etenaca y Taganga, así como cerca de 20 comunidades afrodescendientes de la región.

El propósito de estas reuniones fue construir un proceso más amplio de participación y evitar los cuestionamientos jurídicos que llevaron a la nulidad del decreto de 2018.

Asamblea interétnica para definir la hoja de ruta

El encuentro en Santa Marta reunió a autoridades tradicionales, mamos indígenas y representantes del Gobierno para discutir el mecanismo que permitirá avanzar en la expedición de un nuevo decreto con respaldo comunitario y seguridad jurídica.

De acuerdo con el diario local Hoy Diario del Magdalena, previo a la reunión, el cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira, liderado por su gobernador Luis Salcedo Zalabata, firmó junto con autoridades tradicionales una declaración conjunta para proteger el territorio ancestral de la Sierra Nevada.

La asamblea también contó con la presencia de varios miembros del gabinete nacional, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti, además de representantes de distintas entidades del Estado.

Entre las instituciones participantes estuvieron la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Parques Nacionales Naturales de Colombia, encargadas de temas relacionados con territorio, cartografía y protección ambiental.

Se presentó la ruta de consulta previa con comunidades afrodescendientes y los 7 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. - crédito Presidencia/Andrea Puentes ​

Petro plantea que el proceso sea un ejemplo de paz

Durante su discurso, el mandatario también planteó que la construcción del nuevo decreto puede convertirse en un ejemplo de diálogo y paz entre los pueblos, en un contexto internacional marcado por conflictos armados.

“El Corazón del Mundo tiene que estar en paz, porque el mundo estará en paz. Si el Corazón del Mundo no está en paz, la humanidad no estará en paz”, expresó.

Petro agregó que la Sierra Nevada de Santa Marta es considerada por los pueblos indígenas como el “Corazón del Mundo”, razón por la cual insistió en la necesidad de preservar su equilibrio espiritual y territorial.