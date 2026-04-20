Colombia

Pico y Placa: qué autos no circulan en Villavicencio este lunes 20 de abril

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy lunes

Guardar
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio informó sobre la aplicación del Pico y Placa para este lunes 20 de abril en la ciudad. Enseguida le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede manejar sin repercusiones.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

  • Motos: No aplica.
  • Particulares: 5 y 6.
  • Taxis: 5.
  • Transporte de carga: Todos.

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio en 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Alcaldía de Villavicencio actualizó los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

El funcionamiento de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del carro.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

  • Lunes: 5 y 6.
  • Martes: 7 y 8.
  • Miércoles: 9 y 0.
  • Jueves: 1 y 2.
  • Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

  • De emergencia
  • De seguridad pública y privada
  • De salud
  • De personal de servicios públicos
  • Oficiales
  • De mensajería y reparto
  • De carga
  • De control de tráfico
  • Fúnebre
  • De enseñanza
  • De medios de comunicación
  • Eléctricos y cero emisiones

Sanciones

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Villavicencio, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en VillavicencioPico y Placa en Villavicencio hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este lunes 20 de abril

Toma precauciones y conoce cuáles serán los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este lunes 20 de abril

Estos son los cortes de agua en Bogotá este 20 de abril

¡Alista las reservas! distintos barrios de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Estos son los cortes de agua en Bogotá este 20 de abril

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes 20 de abril

Cuáles son los carros que no circulan este lunes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes 20 de abril

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes 20 de abril

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Cali este lunes

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes 20 de abril

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Medellín este lunes 20 de abril

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Medellin este lunes

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Medellín este lunes 20 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Emotivo homenaje de Carmen Villalobos tras ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Tengo el corazón partido”

Francisca Estévez denunció negligencia de las productoras tras ataque a rodaje en el centro de Bogotá: “Basta ya de ponernos en riesgo”

Natalia Jiménez vivió momentos de pánico en dos vuelos y sus seguidores le recordaron a Yeison Jiménez: “Vi mi vida pasar”

Edición 42 de los Premios India Catalina, en Cartagena: esta es la lista completa de los ganadores 2026

Deportes

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17

América venció 3-1 a Millonarios y dio un paso clave hacia las finales de la Liga BetPlay

Colombianos que vayan a los partidos en Nueva Jersey durante el Mundial 2026 deberán pagar hasta 150 dólares para llegar al estadio

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking