ExpoEmpleo Sena ofrece más de 9.000 vacantes para mujeres en Bogotá

El viernes 6 de marzo, la Agencia Pública de Empleo del Sena organizará una jornada que promete impactar la vida de miles de mujeres en Bogotá y en el resto del país.

El evento, que se desarrollará desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en la localidad de Chapinero, abrirá la puerta a más de 9.000 vacantes solo en la capital y a más de 20.000 en todo el territorio nacional.

La iniciativa lleva por nombre ExpoEmpleo Sena Mujer y está orientada a fortalecer la inclusión laboral femenina en Colombia. Durante la jornada, las asistentes tendrán la oportunidad de conectarse directamente con reclutadores de decenas de empresas de sectores como tecnología, gastronomía, comercio, salud y administración, entre otros.

Quienes asistan podrán postularse a cargos que van desde auxiliares administrativos y conductoras hasta profesionales en marketing o ingeniería. Los perfiles buscados incluyen tanto a mujeres sin experiencia previa como a técnicas, tecnólogas y profesionales en áreas especializadas.

Entre las vacantes sobresalen empleos de hasta 6 millones de pesos mensuales, un dato que destaca el abanico de posibilidades para quienes buscan avanzar en su desarrollo profesional. Las empresas participantes, provenientes de sectores como telecomunicaciones, alimentos o logística, ofrecerán empleos con todas las garantías de ley.

Durante la jornada, se ofrecerán también talleres de orientación ocupacional enfocados en la preparación para la vida laboral. Las mujeres podrán recibir asesoría para mejorar su hoja de vida, recomendaciones para entrevistas y acompañamiento personalizado para identificar oportunidades que se ajusten a su perfil.

El evento tendrá lugar en la sede de la Agencia Pública de Empleo del Sena, ubicada en la calle 65 #11-70, primer piso. Además de facilitar el contacto directo entre aspirantes y empresas, la feria brinda un espacio para entrevistas y procesos de selección en el mismo lugar. Así, las candidatas pueden avanzar rápidamente en la ruta hacia un empleo formal.

Además de las vacantes en Bogotá, la convocatoria incluye más de 60 puntos de atención distribuidos en todo el país, lo que permite que miles de mujeres de diversas regiones accedan a oportunidades laborales. Las interesadas pueden consultar y postularse también a través del portal ape.sena.edu.co, donde encontrarán miles de vacantes activas para diferentes perfiles y niveles de formación.

La jornada está pensada para mujeres con o sin experiencia laboral, facilitando el acceso a cargos en áreas administrativas, comerciales, logísticas, tecnológicas y de servicios. Entre los perfiles más buscados se encuentran asesoras comerciales, agentes de servicio al cliente, auxiliares de cocina, agentes de ventas, diseñadoras industriales, enfermeras, chefs y técnicas en soporte, entre muchos otros.

El propósito central de ExpoEmpleo Sena Mujer es promover la autonomía económica y la inclusión laboral de las mujeres colombianas. La convocatoria se desarrolla previa a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, lo que refuerza su enfoque en el empoderamiento femenino y el acceso equitativo al mundo del trabajo.

Jorge Alexander Cañon, coordinador regional de la Agencia Pública de Empleo del Sena en Bogotá, resaltó: “ExpoEmpleo Sena Mujer representa una puerta de entrada para miles de mujeres que desean acceder a oportunidades laborales. Este espacio acerca empresas y talento para construir proyectos de vida con empleo digno”.

Quienes deseen participar solo deben acercarse a la sede del Sena en Chapinero o consultar las vacantes en línea. Durante la jornada, podrán recibir orientación y acompañamiento para mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral formal.

La feria también facilita la interacción con reclutadores, lo que agiliza los procesos de entrevista y selección. Así, las asistentes pueden iniciar o avanzar en su carrera profesional en un solo día, con la garantía de acceder a empleos que respetan los derechos laborales y ofrecen posibilidades reales de crecimiento.