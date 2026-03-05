Daniel Quintero alerta sobre presuntas modalidades de fraude en las elecciones del 8 de marzo: “Podrían votar por usted”

El político Daniel Quintero advierte a la ciudadanía sobre dos graves modalidades de fraude que podrían ocurrir durante la consulta popular del próximo 8 de marzo. Explica cómo los votos nulos y los tarjetones no solicitados podrían ser manipulados. - crédito @QuinteroCalle/X

A pocos días de la consulta popular programada para este domingo 8 de marzo, el candidato presidencial Daniel Quintero se refirió a lo que, según afirmó, serían dos posibles modalidades de fraude electoral que podrían presentarse durante la jornada.

El exalcalde de Medellín difundió un video a través de sus redes sociales en el que aseguró haber recibido información sobre prácticas que podrían afectar el proceso de votación. De acuerdo con su explicación, estas modalidades estarían relacionadas con el manejo de los votos nulos y la actuación de jurados de votación en algunas mesas.

En su pronunciamiento, Quintero sostuvo que una de las modalidades consistiría en trasladar votos nulos hacia candidatos respaldados por estructuras políticas tradicionales.

“Quiero contarle al país que he sido informado de dos modalidades de fraude que van a estar asociadas a la consulta popular del próximo ocho de marzo”, expresó el candidato en el video.

Según explicó, los votos anulados podrían terminar contabilizándose a favor de aspirantes con maquinaria política, mencionando específicamente a Roy Barreras y Paloma Valencia.

“Mucho cuidado en no anular el voto. Si anulan el voto, es muy probable que ese voto termine votando la consulta de los candidatos de las maquinarias”, afirmó.

Daniel Quintero afirmó que habría información sobre dos posibles irregularidades en la jornada electoral, relacionadas con el manejo de votos nulos y con la actuación de jurados de votación en algunas mesas. - crédito Infobae Colombia

Señalamientos sobre jurados de votación

La segunda modalidad mencionada por Quintero estaría relacionada con los votantes que no soliciten el tarjetón durante la jornada electoral.

De acuerdo con el candidato, en mesas donde determinados sectores tengan influencia, los jurados podrían marcar posteriormente el tarjetón en nombre del votante.

“Ustedes no piden el tarjetón, cuando se van ya del puesto de votación, los jurados donde ellos controlan las mesas van a marcar por uno de los candidatos y van a votar por ustedes”, señaló.

Ante esta situación, Quintero hizo un llamado a los ciudadanos a participar en la jornada electoral y solicitar el tarjetón para ejercer su derecho al voto.

“La mejor forma de defender estas elecciones es votando. Voten por quien quieran, pero voten”, agregó.

La Registraduría explica las reglas del proceso electoral

Las declaraciones del candidato se producen en medio del debate público sobre las garantías del proceso electoral, mientras se aproxima la fecha de la consulta.

En una entrevista con Caracol Radio, en el programa La Luciérnaga, el registrador nacional Hernán Penagos explicó algunos aspectos del funcionamiento del proceso de votación y las reglas que deben seguir los ciudadanos al momento de sufragar.

El registrador nacional, Hernán Penagos explica cómo queda la tarjeta electoral para Senado - crédito Registraduría

Uno de los puntos que abordó fue la entrega de los tarjetones, que según indicó deben entregarse siempre sin ningún tipo de marca previa.

“Lo primero es que al cubículo no puede llegar un tarjetón marcado. Los tarjetones se entregan sin marcar, y si alguien tiene un tarjetón marcado, está cometiendo un delito, está cometiendo un fraude”, explicó el registrador.

Penagos también señaló que los votantes deben marcar únicamente una opción en el tarjetón, ya que hacerlo en más de una casilla genera la anulación del voto.

“Solo se puede marcar un solo rostro, una sola foto, una sola persona”, indicó durante la entrevista.

Qué marcas hacen válido o nulo un voto

Durante la conversación radial, el registrador explicó que las marcas en el tarjetón pueden adoptar diferentes formas siempre que identifiquen claramente una sola opción.

Según detalló, marcas como líneas, dibujos o incluso palabras pueden considerarse válidas si se encuentran dentro del recuadro correspondiente al candidato o lista.

“Bigote, rayitas, viva Colombia, cualquier cosa que sea uno de ellos, siempre y cuando sea uno de ellos”, comentó Penagos.

No obstante, reiteró que marcar más de una opción en el tarjetón convierte automáticamente el voto en nulo, por lo que insistió en la importancia de seguir las instrucciones al momento de votar.

En el caso de las listas cerradas, explicó que la marca debe ubicarse dentro del recuadro del partido o movimiento político, ya que cualquier señal fuera de ese espacio invalida el voto.

Quintero instó a la ciudadanía a ejercer su derecho para evitar que terceros decidan por ellos. - crédito Colprensa

Riesgos de manipulación y llamado a evitar la desinformación

Durante la entrevista también se abordó la práctica conocida como “el carrusel electoral”, un mecanismo irregular que históricamente se ha utilizado para manipular votos. Penagos indicó que este fenómeno ha disminuido con el paso de los años, aunque reconoció que persisten riesgos de manipulación en los procesos electorales.

El registrador también se refirió a la caída temporal de la página web de la entidad, un hecho que generó inquietud entre algunos sectores políticos y ciudadanos. Aunque no profundizó en las causas técnicas, señaló que la transparencia del proceso depende en gran medida de la confianza pública en las instituciones.

“El fraude no está en el procesamiento de los votos, está en la coacción a las personas y la compra de votos”, afirmó.

En ese contexto, el funcionario hizo un llamado a evitar la difusión de información falsa, al señalar que este tipo de situaciones puede generar consecuencias graves.