Corte explicó en qué casos no es obligatorio cursar inglés en Colombia tras revisar caso de estudiante en La Guajira

La Corte Constitucional de Colombia determinó que el inglés no puede ser una exigencia rígida para todos los estudiantes del país - crédito Corte Constitucional/Instagram

La Corte Constitucional estableció un precedente en materia de autonomía educativa al determinar que la enseñanza del inglés no debe ser una exigencia absoluta para todos los alumnos del país.

Esta decisión surge tras analizar el caso de una estudiante wayuu de 16 años en La Guajira, que reprobó el año escolar 2024 al no aprobar la materia de inglés, pese a dominar el castellano y el wayuunaiki, lengua materna del pueblo indígena al que pertenece la joven.

La adolescente, estudiante de séptimo grado en la Institución Educativa Cedros, abandonó sus estudios después de no superar el inglés, situación que motivó a su acudiente a presentar una acción de tutela.

El fallo surgió tras el caso de una joven wayuu en La Guajira, que perdió el año escolar 2024 por no aprobar inglés - crédito Fotomontaje Infobae (Corte Constitucional y Joaquín Sarmiento/AFP)

El recurso argumentó que el colegio no consideró la cosmovisión ni el arraigo étnico de la menor. El expediente judicial señaló que, aunque la joven intentó aprender el idioma extranjero, su cultura exige mantener activa la lengua originaria, lo que dificultó el proceso.

La Sala Segunda de Revisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, revisó si se vulneraron los derechos a la educación, a la etnoeducación y al interés superior del menor. El fallo resaltó que, si bien la Ley 115 de 1994 establece el aprendizaje de una lengua extranjera como obligatorio, esta disposición no puede aplicarse de manera desproporcionada a comunidades con tradiciones lingüísticas propias.

Según la sentencia, la enseñanza para pueblos indígenas debe ser bilingüe, basada en su lengua materna y el castellano, sin exigir un tercer idioma bajo riesgo de pérdida del año.

“La Sala constató que la institución educativa no aplicó un enfoque diferencial”, afirmó la Corte, señalando que el colegio omitió valorar el bilingüismo previo de la alumna y no consideró alternativas como ajustes curriculares o la exención de la materia. El magistrado Cortés González enfatizó: “La educación debe abrir puertas al conocimiento y respetar la cultura y la identidad de cada persona”.

La sentencia enfatiza la importancia de respetar la cosmovisión y el arraigo étnico en la educación de comunidades indígenas - crédito Corte Constitucional

El fallo amparó los derechos de la menor y ordenó al colegio diseñar estrategias pedagógicas culturalmente pertinentes. El alto tribunal dispuso que las instituciones con estudiantes de comunidades étnicas revisen sus manuales y planes de estudio para evitar que las exigencias académicas entren en conflicto con la identidad cultural, previniendo la deserción escolar, especialmente en zonas rurales e indígenas.

El magistrado Cortés González resaltó que “los enfoques diferenciales que existen en esa materia son precisamente para garantizar igualdad real”. Además, puntualizó: “Si la joven decide retomar sus estudios, el colegio deberá garantizar su matrícula, acompañar todo su proceso formativo y crear una estrategia pedagógica intercultural que se adapte a la identidad wayuu”.

La decisión sienta una directriz para que el sistema educativo colombiano implemente criterios de flexibilidad y enfoque diferencial, asegurando que la permanencia escolar no se vea afectada por exigencias que desconozcan la diversidad cultural y lingüística de su población.

La Corte Constitucional destacó que la ley de lenguas extranjeras no puede aplicarse desproporcionadamente en comunidades con tradiciones lingüísticas propias- crédito Prosperidad Social

