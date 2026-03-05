Colombia

Cayó ‘El Obispo’: el poderoso narco colombiano usaba de fachada un resguardo indígena para el tráfico de cocaína entre Colombia, México y Estados Unidos

Adrián Nolberto Caicedo Villareal permanece bajo custodia policial y será trasladado a Bogotá, donde la Fiscalía desarrollará el proceso formal de extradición requerido por Estados Unidos

Cayó ‘El Obispo’, poderoso narco
Cayó ‘El Obispo’, poderoso narco colombiano que usaba de fachada un resguardo indígena para el tráfico de cocaína entre Colombia, México y Estados Unidos - crédito PoliciaNacional/Colprensa

Un operativo adelantado por la Policía Nacional culminó con la captura de Adrián Nolberto Caicedo Villareal, más conocido como alias El Obispo, un ciudadano colombiano de 50 años, requerido por la justicia de Estados Unidos desde 2021 por su supuesta participación en envíos de cocaína hacia el estado de Texas.

La detención se materializó en un resguardo indígena de Cuaspud, en el departamento de Nariño, una región históricamente considerada inaccesible para las autoridades debido a la protección legal que cobijan los territorios indígenas.

Adrián Nolberto Caicedo Villareal permanece
Adrián Nolberto Caicedo Villareal permanece bajo custodia policial y será trasladado a Bogotá, donde la Fiscalía desarrollará el proceso formal de extradición requerido por Estados Unidos - crédito Policía Nacional

La acusación formal contra Caicedo Villareal, emitida por la Corte del Distrito de Texas, describe una red que habría utilizado lanchas rápidas para el tráfico de cocaína entre Nariño, México y Estados Unidos desde el año 2016. Según el expediente citado por El Tiempo, el grupo aprovecha el amparo de resguardos indígenas y su origen étnico para encubrir operaciones criminales y dificultar la acción policial. ‘El Obispo’ figura junto a otros cinco implicados, entre ellos José Imbacuan Chung Ana, alias El Indio, señalado de coordinar rutas y ocultar la droga en zonas protegidas de Cauca y Nariño.

En noviembre de 2023, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) ya habían detenido a Caicedo Villareal, pero fue puesto en libertad por exigencia de la autoridad tradicional del resguardo indígena de Cuaspud Carlosama, que lo requería para que cumpliera una sanción de 12 años y cinco meses de condena por tráfico de drogas y concierto para delinquir.

Alias El Obispo cumplía prisión
Alias El Obispo cumplía prisión domiciliaria, bajo la jurisdicción de la cárcel de Ipiales, y era supervisado por las autoridades carcelarias mientras cumplía dicha sentencia en su territorio de origen - crédito Unidad para las Víctimas

Según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), alias El Obispo cumplía prisión domiciliaria, bajo la jurisdicción de la cárcel de Ipiales, y era supervisado por las autoridades carcelarias mientras cumplía dicha sentencia en su territorio de origen.

Fuentes de la Policía de Nariño informaron al medio citado que “salió de la zona donde estaba pagando condena, del resguardo indígena, y en medio de los controles en Carlosama se encuentra que tiene antecedentes con fines de extradición”. Frente a la situación, las autoridades investigan si una propiedad que Caicedo Villareal posee en Ipiales habría sido adquirida con recursos provenientes del narcotráfico.

Una estructura criminal que usaba territorios indígenas y operaba a nivel internacional

Alias El Ovispo comandaba Una
Alias El Ovispo comandaba Una estructura criminal que usaba territorios indígenas y operaba a nivel internacional- crédito Ejército Nacional/Octava Brigada

El expediente judicial revela que la organización de la que Caicedo Villareal formaba parte operó al menos desde 2016 y empleaba mecanismos sofisticados para eludir la vigilancia estatal. Además de ‘El Indio’, la Corte de Texas identificó como integrantes a José Bayardo Rosero (alias Bayardo), Adriana Carmenza Cuastumal-Yama (alias La Mayor) y José Daniel Mendigaño Moreno (alias Tía), todos ellos igualmente requeridos en extradición por Estados Unidos. La cabeza de la estructura, según la investigación, era José Edier Rativa Rodríguez, conocido como ‘Chepe’, que fue capturado en Palmira, Valle, en 2023.

Rativa Rodríguez tenía una circular roja de Interpol por narcotráfico y era solicitado por las autoridades judiciales de España, donde fue arrestado previamente en 2017 tras distribuir cocaína en la provincia de Toledo. De acuerdo con datos aportados en el momento de su detención, ‘Chepe’ mantenía operaciones de préstamos y cobros informales, conocidos como ‘gota a gota’, y poseía un patrimonio vehicular valorado en más de $500.000.000.

Alias El Obispo permanece bajo custodia policial y será trasladado a Bogotá, donde la Fiscalía General de la Nación desarrollará el proceso formal de extradición requerido por Estados Unidos.

Mientras el capturado es enviado a tierras norteamericanas, las autoridades trabajan para evitar que más criminales utilicen los beneficios jurídicos que otorgan los resguardos indígenas de cumplir condena en un centro carcelario y, en consecuencia, continuar con sus actividades delictivas.

