Cami Pulgarín se mostró inconforme con el trabajo de los rappitenderos: “¿Por qué me traes esto?

Cami Pulgarín lanzó “denuncia pública” contra un pedido de Rappi y pidió más cuidado con los domicilios - crédito @camipulgarin/IG

La creadora de contenido Cami Pulgarín volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un video en el que expresó su inconformidad con un pedido que recibió a través de la plataforma de domicilios Rappi.

La influenciadora relató a sus seguidores una situación que, según explicó, ya le ha ocurrido en varias ocasiones al solicitar frutas, específicamente piñas y, en vista de que sigue llegando mal su pedido, tomó la decisión de salir a mostrar los detalles en sus redes sociales junto a comentarios sarcásticos y de humor.

En el clip, que rápidamente comenzó a circular entre sus fanáticos, Pulgarín mostró el producto que recibió y cuestionó la calidad de la fruta que le entregaron. Aunque inicialmente aseguró que no tenía pensado hacer público el tema, finalmente decidió compartir su experiencia para enviar un mensaje a quienes trabajan en el servicio de domicilios.

“Yo no iba a hacer esto, pero venga. Gente, rappitendero, gente que trabaja en el tema de los domicilios. Si yo te pido una piña, vos por qué me traes esto, o sea, casi me traes la semilla. O sea, yo no voy a sembrar, es para consumir”, expresó al inicio de su video Cami Pulgarín, mientras mostraba el estado de la fruta.

Cami Pulgarín desata comentarios en redes tras mostrar la piña que recibió en un pedido a domicilio - crédito @camipulgarin/tiktok