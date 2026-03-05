Colombia

Ataque de un enjambre de abejas mató a un adulto mayor en Colombia: en video quedó registrado el esfuerzo de las autoridades para salvar su vida

Pese a los esfuerzos de la policía y los bomberos el hombre falleció debido a la cantidad de picaduras que recibió

Imágenes de los esfuerzos desesperados de policías y bomberos para rescatar a un adulto mayor que fue atacado por un enjambre de abejas en una zona rural de Caldas. A pesar de la rápida respuesta, el hombre lamentablemente falleció - crédito @EltrinoCo / X

Las autoridades de Caldas atendieron el caso de un hombre de 80 años, identificado como José Vicente Hernández Torres, quien fue atacado por abejas en la vereda Las Margaritas, en el área de Las Peñas. El suceso ocurrió cuando desarrollaba actividades agrícolas y no logró evitar la agresión del enjambre.

Personal de bomberos y la Policía acudió rápidamente para prestarle asistencia y organizar su traslado urgente a Manizales. A pesar de los esfuerzos, las lesiones por las múltiples picaduras fueron fatales y el adulto mayor falleció poco después.

En el video se ve como los patrulleros tratan de espantar a las abejas con un trapo, mientras Hernández era cargado por otra persona, a la escena llegó una ambulancia donde fue subido el hombre inconsciente.

El ataque fue registrado en una zona rural, generando preocupación entre los habitantes por el riesgo que representan estos incidentes. Autoridades locales recordaron la importancia de tomar precauciones en áreas donde se ha detectado la presencia de enjambres, especialmente para personas dedicadas al trabajo en el campo.

