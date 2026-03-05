Colombia

Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló dificultades económicas tras hospitalización en Estados Unidos: debe una millonada

Una afección de salud durante una visita a territorio estadounidense dejó al intérprete ante una factura hospitalaria superior a los 10 mil dólares, sin respaldo de seguro médico internacional

El actor colombiano Julián Beltrán enfrenta una deuda millonaria por gastos hospitalarios tras una emergencia médica en Estados Unidos.

Durante una visita a ese país a finales de 2025, el intérprete, reconocido por sus papeles en Sin senos sí hay paraíso y Narcos, vivió una experiencia que lo dejó con una carga financiera inesperada.

Según relató Beltrán en una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión, el episodio comenzó cuando se preparaba para celebrar la Nochebuena y experimentó un dolor agudo debajo de la costilla. “Estábamos en la barbería alistándonos para la Nochebuena y empecé a sentir un dolor raro, debajo de la costilla. Pensé que era que de pronto me había hecho daño algo que había comido, o tal vez muy picante”, compartió el actor.

La preocupación por la salud desplazó cualquier consideración económica. “No tocamos nunca el tema económico porque estábamos con el tema de la urgencia, pero mi amigo sí me dijo ‘cuidado cuando le pregunten, no se vaya a poner a decir que usted es el duro de las hamburguesas’”, recordó. Posteriormente, el equipo médico diagnosticó cálculos en la vesícula y determinó que era necesario realizar una cirugía.

Durante su estadía en el hospital, Beltrán destacó el nivel de atención y algunos detalles inusuales en su experiencia: “Todo fue con toda la tecnología del mundo, la comida deliciosa, o sea, comida con menú. ¿Cuándo un enfermo y en el hospital mira qué quiere comer? eso no pasa. Recuerdo también que llega la trabajadora social, para hacerme toda la entrevista, para saber quién soy, en qué trabajo y cuánto gano”. El actor explicó que, al momento del alta, desconocía la modalidad de facturación del sistema hospitalario estadounidense. “Cuando yo fui saliendo de la clínica, esa parte no la entendí, porque yo dije: ‘¿Cómo así? ¿Nos fiaron?’ y me dijeron ‘sí, es que después llega la factura a la casa’”.

Las cuentas comenzaron a llegar semanas después. “A principios de febrero llegó la primera factura. El solo hecho de haber llegado a urgencias, como 1.300 dólares. Como a la semana volvió a llegar otra factura también por urgencia de otros 1.300 dólares. Mi amigo me dijo que tocaba esperar porque llegaba la factura de hospitalización, de cirugía y muy posiblemente también desglose de medicina y alimentación. Estoy esperando que llegue ese ‘totazo’ completo para saber qué voy a hacer. Eso va a salir un poquito caro, redondeando los 15 mil dólares, tal vez”.

El monto total podría superar los 55 millones de pesos colombianos, una suma que el actor pensó inicialmente que podría cubrir con un seguro. Sin embargo, tras consultar con su entidad financiera, recibió la confirmación de que sus tarjetas de crédito no ofrecían esa cobertura.

“Yo empecé a averiguar si mis tarjetas de crédito contaban con dicho seguro, pero me dijeron que ninguna tarjeta tiene seguro porque se necesitaba un proceso que yo no había hecho y, en conclusión, no había seguro por ese lado”, dijo el actor en La Red.

La hospitalización de Julián Beltrán ocurrió en marzo de 2025. A través de sus redes sociales, el actor compartió información sobre el episodio de salud que lo llevó a recibir atención médica en Estados Unidos. En una publicación, Beltrán transmitió un mensaje dirigido a sus seguidores, en el que reflexionó sobre la importancia de no ignorar las señales que envía el cuerpo.

“Cuando toca, toca, muchachos; se llama descuido, se llama dejar para después, se llama no hacer caso, también se llama angustia, somatizar todas las cargas, tristezas y preocupaciones en el estómago, se llama culpa. Pero de esta salimos como siempre”.

El mensaje fue recibido por sus seguidores como una invitación a estar atentos a cualquier molestia física y a no posponer las consultas médicas. Diversos usuarios interpretaron las palabras del actor como un llamado a la prevención y al autocuidado, resaltando la necesidad de actuar con responsabilidad ante síntomas inusuales y de priorizar la salud incluso en medio de las ocupaciones diarias.

