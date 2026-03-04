Colombia

Seguidor de Gustavo Petro en TikTok se hizo viral tras afirmar que quería ser su guardaespaldas: “Pa’ ver quién es que lo va a matar”

El video generó admiración entre los seguidores del Presidente y rechazo entre los detractores que hicieron fuertes críticas

Seguidor del presidente Petro en Valledupar se ofrece para ser su guardaespaldas. Esta dispuesto a llevar el escudo - crédito @camil.itg / TikTok

La comunidad digital que apoya al presidente Gustavo Petro se caracteriza por su actividad constante en redes sociales. Sus seguidores comparten imágenes celebrando cumpleaños con fotos del mandatario y crean montajes musicales, generando una presencia difícil de ignorar.

En Valledupar, un simpatizante llevó su lealtad al extremo al ofrecerse públicamente como parte del esquema de seguridad presidencial. “Si Petro me llamara a mí y me dijera: ‘Yo quiero que usted sea mi guardaespaldas’, yo me pongo el escudo ese que le tienen a él, así, me lo pongo yo ahí. Y con una M60, hijueputa, pa’ ver quién es que lo va a matar”, declaró el seguidor al replicar comentarios sobre su devoción.

La publicación generó diversas reacciones, desde bromas hasta respaldos políticos. Algunos señalaron: “Lo que hacen para ganarse un tamal y una camisa”, mientras otros expresaron su apoyo: “Así es vamos con toda con el pacto histórico”.

Entre los comentarios, también surgieron críticas al panorama nacional: “Mientras tanto la seguridad de este país en decadencia” y recordatorios de la historia política reciente: “Colombia ha vivido por más de 20 años bajo el régimen de la derecha bajo la dictadura de Uribe Vélez que nunca ha querido soltar el poder”.

En Colombia, quienes desean integrarse como agentes escoltas en la Unidad Nacional de Protección (UNP) deben cumplir una serie de requisitos y aprobar varias fases de evaluación.

Hombre quiere ser escolta del
Hombre quiere ser escolta del presidente Gustavo Petro - crédito @camil.itg / TikTok

El objetivo central es garantizar que estos profesionales estén plenamente capacitados para enfrentar situaciones de riesgo y proteger tanto bienes como personas.

La formación inicial exige aprobar la educación básica primaria. Si el aspirante no la acredita en el momento de ingreso, la normativa otorga un plazo de 18 meses para presentar el certificado correspondiente.

Desde el inicio, es necesario demostrar una conducta intachable, libre de antecedentes penales, y poseer la libreta militar. Además, se requiere una excelente condición física y mental, además de disponibilidad horaria para cumplir con los turnos exigidos por la naturaleza del trabajo.

El proceso de selección arranca con un análisis integral de confiabilidad. Esta primera etapa implica la entrega y validación de documentos personales, certificados de estudios y antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. Se incluyen, si aplica, certificaciones de amnistía y de dejación de armas. Los candidatos deben presentar un certificado de aptitud psicofísica para el porte y manejo de armas, así como una licencia de conducción vigente y sin comparendos.

El esquema de seguridad del
El esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro debe estar en excelente condición física - Catalina Olaya / Colprensa

La autenticidad de los documentos es verificada internamente. El proceso incluye entrevistas individuales, evaluaciones psicológicas y la superación de una prueba de polígrafo a cargo de un profesional certificado. Cada resultado y documento es archivado para garantizar la trazabilidad del proceso.

En la segunda fase, el aspirante debe aprobar evaluaciones teóricas y prácticas. Las pruebas teóricas miden el conocimiento en áreas como autoseguridad, administración de esquemas de protección, análisis de información, manejo de crisis, y normatividad institucional. Para avanzar, la calificación mínima es de 6 sobre diez. En el ámbito práctico, se evalúan habilidades como defensa personal, manejo de armas y atención prehospitalaria.

Los perfiles que buscan destacar suelen complementar esta formación con estudios en medicina forense, balística, protección a dignatarios y aspectos técnicos sobre armamento y rutas de riesgo. Estas áreas amplían las posibilidades de asumir cargos con mayor responsabilidad y especialización.

Un escolta profesional debe manejar con destreza vehículos en situaciones de emergencia y, en algunos casos, dominar más de un idioma. Físicamente, se exige fortaleza, agilidad y resistencia tanto mental como emocional, ya que el trabajo demanda reacción ante escenarios de alta presión.

Para ser guardaespaldas del presidente
Para ser guardaespaldas del presidente Gustavo Petro se debe pasar un requerimiento estricto de segurida - crédito Lina Gasca / Colprensa

El proceso de selección y entrenamiento es riguroso y confidencial. Solo quienes superan todas las evaluaciones tienen la posibilidad de trabajar protegiendo a personas como el presidente, familias, valores o mercancías de alto valor, según la modalidad de escolta que desempeñen. La UNP garantiza así la idoneidad y confiabilidad de cada uno de sus agentes.

