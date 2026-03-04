Tecnología y sensores ayudan a La Rolita a completar 14 meses sin siniestros viales fatales en Bogotá

Com tecnología La Rolita busca prevenir diferentes siniestros viales - crédito Alcaldía de Bogotá

La operadora distrital de transporte La Rolita completó 14 meses sin registrar siniestros viales fatales en Bogotá, resultado que atribuye al uso de tecnología de monitoreo, cámaras y sensores instalados en su flota, según información obtenida por El Tiempo. La última vez que un bus de la empresa estuvo involucrado en un accidente con víctimas mortales ocurrió el 2 de enero de 2025.

El sistema implementado por la compañía incluye cámaras dentro y fuera de los buses, sensores que detectan fatiga en los conductores y monitoreo permanente desde un centro de control, lo que permite activar alertas tempranas cuando se identifican comportamientos que podrían poner en riesgo la seguridad vial.

Estas herramientas forman parte de una estrategia de prevención que busca reducir los accidentes en una operación que diariamente enfrenta condiciones complejas en el sur de la capital, donde los buses recorren calles estrechas, pendientes pronunciadas y vías con alto flujo de peatones, motociclistas y transporte informal, de acuerdo con ese medio de comunicación.

En la imagen, algunas de las mujeres que conducen la flota de 'La Rolita'. Foto: Alcaldía de Bogotá

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Rolita opera actualmente 195 buses que salen cada día desde su patio taller ubicado en el barrio Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar. Desde ese punto se despliega la flota que cubre rutas en el sur de Bogotá, una zona caracterizada por su geografía complicada y por la alta presencia de vehículos particulares, motocicletas y peatones en las vías.

Según explicó la gerente general de la empresa, Carolina Martínez, citada por El Tiempo, la compañía ha desarrollado un sistema de vigilancia y control basado en tecnología que permite monitorear de manera permanente el comportamiento de los conductores y las condiciones de operación de los vehículos.

Cada bus cuenta con seis cámaras instaladas en diferentes puntos del vehículo, que permanecen encendidas durante todo el recorrido.

Una de estas cámaras está ubicada en la parte trasera del bus, dos más se encuentran en la cabina de pasajeros, otra está instalada en la parte frontal del vehículo y una adicional se ubica en la cabina del conductor.

La última cámara, considerada una de las más relevantes dentro del sistema de seguridad, está ubicada frente al timón y registra el rostro del conductor o conductora durante la operación.

Este dispositivo está equipado con sensores capaces de identificar señales asociadas a fatiga o distracción al volante, como bostezos o cierres prolongados de los ojos.

En la imagen, algunos de los buses eléctricos con los que cuenta Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Cuando el sistema detecta alguno de estos comportamientos, se envía automáticamente una alerta al centro de control de la empresa con el mensaje “fatiga al conducir”.

En ese momento, el personal encargado del monitoreo revisa las imágenes captadas por las cámaras y analiza el comportamiento del conductor para determinar si se trata de un posible caso de microsueño o de cansancio que pueda representar un riesgo para la operación.

Si se confirma la alerta, la empresa puede enviar un guía motorizado hasta el punto donde se encuentra el vehículo para realizar una activación del conductor y evitar un posible accidente.

Durante 2025, el sistema registró más de 1.200 reportes de fatiga, de los cuales 26 casos fueron confirmados como episodios reales que requerían intervención preventiva.

Después de cada reporte, los conductores reciben un acompañamiento pedagógico en el que se revisan las grabaciones captadas por las cámaras para analizar el comportamiento detectado y reforzar las prácticas de conducción segura.

Después de cada reporte, los conductores reciben un acompañamiento pedagógico en el que se revisan las grabaciones captadas por las cámaras para analizar el comportamiento detectado|Foto vía: bogota.gov.co

Además de las cámaras, los buses también cuentan con sensores que registran distintos parámetros de conducción, como la velocidad a la que circulan los vehículos.

Desde el centro de control es posible identificar si algún conductor supera el límite de velocidad establecido por la empresa, que se encuentra en 51 kilómetros por hora.

Esta información permite hacer seguimiento a los conductores y detectar patrones de riesgo, lo que facilita implementar medidas preventivas antes de que ocurra un siniestro.

Los resultados de estas estrategias también se reflejan en la evolución de los siniestros viales registrados por la compañía desde que comenzó su operación.

En 2022, durante los primeros tres meses de funcionamiento de la empresa, se registraron 292 siniestros viales.

En 2023, el primer año completo de operación, la cifra aumentó a 1.049 eventos, aunque posteriormente se logró una reducción significativa.

Para 2024, La Rolita reportó 707 siniestros viales y tres muertes, lo que representó una disminución cercana al 32 % frente al año anterior.

En 2025, la cifra volvió a reducirse y cerró en 603 siniestros viales, lo que equivale a una disminución del 14 %, además de alcanzar el objetivo de no registrar accidentes fatales durante ese año.

La empresa también ha implementado otras medidas para reforzar la seguridad vial, entre ellas pruebas de alcoholemia a los conductores al inicio de la jornada laboral, que en algunos casos comienza desde las 3:00 de la mañana.

Asimismo, se realizan controles de velocidad mediante radares internos y se ejecutan procesos constantes de mantenimiento en la flota para evitar fallas mecánicas que puedan generar riesgos en la vía.

Otro elemento que la empresa considera clave dentro de su estrategia de seguridad es el acompañamiento a los conductores para identificar factores que puedan afectar su desempeño al volante.

Según explicó la gerente de la operadora, citada por ese medio de comunicación, una parte importante de la planta laboral está conformada por mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia.

De hecho, el 62 % del personal de conducción de La Rolita está integrado por mujeres, lo que ha llevado a la empresa a desarrollar programas de acompañamiento que consideran las condiciones personales y familiares de las trabajadoras.

“En La Rolita ponemos un énfasis muy especial en que el 62 por ciento de nuestras trabajadoras son mujeres y más del 50 por ciento de las conductoras son madres cabeza de familia”, señaló Martínez, citada por El Tiempo.