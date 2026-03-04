Colombia

Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, arremetió contra Andrés Pastrana por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein: “Desconcertada”

La joven colombiana expresó su descontento ante las fotografías en las que el exmandatario colombiano aparece junto a Ghislaine Maxwell, que fue pareja de Epstein y hoy está condenada a prisión

Sofía Petro señaló que hay
Sofía Petro señaló que hay incoherencias entre las declaraciones de Maxwell y la defensa de Pastrana sobre el caso Epstein - crédito Colprensa

La polémica por la aparición del expresidente colombiano Andrés Pastrana en archivos judiciales internacionales vinculados al caso de Jeffrey Epstein, empresario estadounidense fallecido e implicado en una red internacional de pedofilia, sigue generando varias reacciones en el país.

El turno fue para Sofía Petro, hija del presidente colombiano Gustavo Petro y de la primera dama Verónica Alcocer, quien se sumó a las críticas contra el exmandatario nacional entre 1998 y 2002 y cuestionó la postura del exjefe de Estado frente a las apariciones en los documentos revelados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En un video publicado en la red social Instagram, la activista social criticó la aparición de fotografías en las que Pastrana estaba acompañada junto a Ghislaine Maxwell, que fue pareja de Epstein y es la única persona que cumple condena en prisión por pertenecer a la red de explotación sexual vinculada al caso.

Frente a ello, el líder político ha manifestado su desconocimiento sobre la persona en cuestión. No obstante, Sofía Petro señaló que lo más grave de la situación no es la presencia de Maxwell, sino que porte un uniforme de las Fuerzas Militares de Colombia y que posiblemente haya participado en operativos militares contra los grupos armados ilegales.

Sofia Petro Critica A Andrés Pastrana Por Caso Epstein - crédito @sofiapetroa/Instagram

“Desconcertada con esto todavía. Vamos a suponer que realmente él no sabía, aunque se haya demostrado que todos los círculos del poder sabían y se reunían en esa isla para hacer las cosas que hicieron (...) A mí me parece que ya es suficientemente grave saber que Ghislaine Maxwell se sube a un helicóptero en nuestro territorio a dispararle como si fuera un campo de juegos a supuestos campamentos guerrilleros, a saber lo que eran en verdad. Como si el conflicto en nuestro país fuera para que unos gringos vinieran a disparar como si esto fuera un videojuego totalmente fuera de la legalidad”, expresó la joven en sus redes sociales.

También, la hija del presidente Petro mencionó la incoherencia que existe entre lo expresado por la expareja de Epstein y la defensa de Pastrana.

“En su más reciente tuit, Andrés Pastrana solo dijo que este viaje era muy conocido desde siempre, como si no ameritara una explicación el porqué una extranjera pudo agarrar armas, quién sabe si del Estado, y disparar en nuestro territorio. Y ella en su email relata esta experiencia como una gran aventura, como algo que la gratificó mucho. Y yo me pregunto a cambio de qué se le permitió hacer eso”, agregó.

- crédito @sofiapetroa/Instagram
- crédito @sofiapetroa/Instagram

A su vez, recordó una carta que había dirigido hacia el dirigente conservador en 2023 donde manifestaba sus reparos hacia el ‘Plan Colombia’ y su estrategia para la lucha contra las drogas.

“Él nos dice que la visita de esta señora estaba dentro del marco del Plan Colombia, lo que muestra que el Plan Colombia, además de ser ineficaz, fue una excusa para traer una gringa sedienta de violencia a satisfacer sus necesidades en nuestro país”, indicó.

Por último, Sofía Petro Alcocer sostuvo que “me parece un poco vergonzoso que a los medios de nuestro país esto les parezca anecdótico, porque nadie está investigando más a fondo, nadie está hablando sobre esto, no es la portada de ningún lugar, cuando cualquier chisme mediocre sí lo ha sido. Y como ciudadanía tenemos que exigir respuestas y respeto”.

Carta de Sofía Petro a
Carta de Sofía Petro a Andrés Pastrana

Las declaraciones de Sofía Petro se suman a los cuestionamientos emitidos por su padre, el presidente Gustavo Petro, en la que aseguró que Epsteín estuvo de visita en Colombia bajo el mandato de Andrés Pastrana, en la que, según él, habría cometido actos sexuales contra menores en el país sudamericano.

“Epstein y su club de pedófilos estuvo en Colombia de vacaciones y ejerció abusos sexuales contra menores de edad en el país. ¿Quién lo invitó? ¿Quiénes fueron sus cómplices en el país?(sic)”, escribió en su cuenta de X, insistiendo en la urgencia de encontrar y judicializar a los responsables de los hechos.

El presidente de la república
El presidente de la república insistió en la urgencia de encontrar y judicializar a los responsables de los hechos - crédito @petrogustavo/X

