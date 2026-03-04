Colombia

SIC investigará a Farmatodo por presunto cobro excesivo en medicamentos y negación del derecho de retracto a los clientes

Algunas quejas de usuarios revelan diferencias entre los valores anunciados y los que se pagaron realmente, además de obstáculos para ejercer el derecho a devolver productos

Farmatodo enfrenta cargos por inconsistencias
Farmatodo enfrenta cargos por inconsistencias entre los precios informados y los realmente cobrados a los consumidores - crédito Colprensa/Farmatodo-X

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia abrió una investigación administrativa contra Farmatodo por supuestas irregularidades relacionadas con el Estatuto del Consumidor.

En un comunicado, la entidad aseguró que el proceso comprende presuntas inconsistencias entre los precios informados y los que realmente se cobran, así como posibles restricciones indebidas al derecho de retracto.

Durante la revisión del portal web de la empresa y el análisis de reclamos de usuarios, la SIC detectó que, entre 2024 y 2025, se recibieron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos acerca de dobles cobros, pagos duplicados y cobros no identificados.

“La SIC, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, inició investigación administrativa en contra de Farmatodo por posibles infracciones al Estatuto del Consumidor relacionadas con posibles inconsistencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados, así como eventuales restricciones indebidas para el ejercicio del derecho de retracto”, explicó la entidad en un comunicado.

El pliego de cargos formulado incluye fallas en la calidad del servicio de pago, supuestos cobros múltiples por una misma transacción y posibles cobros de precios superiores a los anunciados en algunos productos.

“Estas habrían generado cobros múltiples por una misma transacción, con la consecuente vulneración del deber de garantizar servicios idóneos y de calidad (...) esto podría desconocer la obligación legal de respetar el precio anunciado al público”, señaló la SIC.

También, la entidad halló la presunta exigencia de la factura de compra para ejercer el derecho de retracto, “lo que devendría en la imposición de cargas adicionales a las previstas en el Estatuto del Consumidor”.

“Esta investigación administrativa se suma a las múltiples actuaciones adelantadas por esta entidad desde la llegada de la Superintendente Rusinque a su cargo, en el que se ha buscado promover relaciones de consumo transparentes, seguras y acordes con la normativa vigente”, agregó la entidad.

Tras la notificación formal, Farmatodo podrá presentar pruebas y argumentos en su defensa conforme al procedimiento administrativo vigente.

Con este acto administrativo, la Dirección da inicio formal a la investigación y garantizará el derecho de defensa de la sociedad investigada quien podrá formular las solicitudes probatorias que considere pertinentes como soporte de sus argumentos de defensa”, puntualizaron.

Por el momento, Farmatodo no ha emitido ningun pronunciamiento al respecto.

