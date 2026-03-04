Colombia

Roy Barreras propuso a María Jimena Duzán como su posible fórmula vicepresidencial, pero la periodista lo rechazó: “El periodismo es lo que me inspira”

La comunicadora rechazó la propuesta del candidato de centroizquierda, al señalar que su labor resulta necesaria ante la posibilidad de una crisis profunda en los medios de comunicación

Roy Barreras propuso a María
Roy Barreras propuso a María Jimena Duzan como fórmula vicepresidencial, siempre y cuando el presidente Gustavo Petro no acepte su propuesta - crédito Colprensa

A menos de cinco días para que se realicen las consultas interpartidistas que definirán a los ultimos aspirantes que buscarán ser el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, algunos candidatos han revelado las personas que podrían acompañar en un eventual gabinete.

Uno de ellos fue Roy Barreras, exembajador en Reino Unido y hoy candidato de la consulta Frente por la Vida, que propuso cuatro nombres de mujeres que lo podrían acompañar en su fórmula vicepresidencial.

Entre la barajas de candidatas se encuentra la periodista María Jimena Duzán, donde mencionó que su posible nombramiento se daría, en el caso de que el presidente Gustavo Petro no acepte su petición para acompañarlo en su campaña electoral.

En el caso de que Gustavo Petro no pueda ser mi vicepresidente, quiero proponer estos 4 nombres de mujeres progresistas. Me gustaría que alguna de ellas fuera mi fórmula vicepresidencial. Ustedes, el pueblo colombiano, decide”, escribió Barreras en su cuenta de X, donde también se destaca la presencia de Adelina Covo, suegra del ministro del Interior Armando Benedetti, la senadora Gloria Florez y la también periodista Patricia Lara.

Sin embargo, la propuesta del expresidente del Senado no despertó el interés de María Jimena Duzán, por lo que descartó rotundamente la posibilidad de ser la fórmula vicepresidencial del candidato de centro izquierda.

En una publicación hecha en su cuenta de X, la comunicadora enfatizó en que su labor periodistica es más fuerte que una eventual campaña presidencial y recalcó que, en palabras de ella, su postura es necesaria ante lo que considera como una crisis profunda en los medios de comunicación.

“El periodismo es lo que me inspira y me motiva a seguir construyendo una democracia más justa y un mejor país. En momentos en que este oficio atraviesa por una de sus crisis más profundas, más creo en la necesidad de un periodismo independiente, escrutador del poder. Ese es el periodismo que intento hacer en mis investigaciones, en mis columnas y en mi podcast de A Fondo. Por esa convicción profunda, debo declinar tu sorpresiva oferta”, indicó Duzán en las redes sociales.

