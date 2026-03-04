Quién era Sebastián Loaiza, el colombiano que murió en los bombardeos entre Irán, Estados Unidos e Israel

Sebastián Loaiza Tobio, colombiano de Yatí, Magangué, perdió la vida durante los bombardeos en Dubái vinculados al conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel - crédito Reuters/Captura de Pantalla Diario Informativo Magangué - Facebook

Hay conmoción en el corregimiento de Yatí, zona rural del municipio de Magangué (norte de Colombia), tras conocerse el fallecimiento de Sebastián Loaiza Tobio, colombiano que residía en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y fue víctima de los bombardeos registrados entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 2026 en Oriente Medio.

Las autoridades del país asiático notificaron a la familia el deceso del connacional en la noche del domingo 1 de marzo, por lo que, desde entonces, adelantan el proceso de repatriación, según informaron los allegados del colombiano en declaraciones a Caracol Radio W y El Universal.

Las circunstancias exactas de su muerte permanecen inciertas, ya que una versión sostiene que murió tras un ataque al edificio Burj Khalifa en Dubái por parte del régimen iraní, en respuesta al operativo de tropas estadounidenses que dio de baja al ayatollah Alí Jameneí.

En ambos casos, familiares aseguran que se trataría de una consecuencia directa de la reciente escalada del conflicto en Oriente Medio.

Por el momento, no hay confirmación oficial por parte de las autoridades de Colombia sobre la situación de Loaiza Tobio.

Historia de Sebastián Loaiza Tobio

Apodado con el sobrenombre de Chiqui, Sebastián Loaiza Tobio era el menor de tres hermanos y se destacó como soldado profesional antes de establecerse en Emiratos Árabes Unidos en 2014.

Familiares del connacional, en declaraciones a Caracol Radio W, destacaron que su formación militar facilitó su incorporación a empresas de seguridad privada, donde era reconocido por su alta capacitación técnica. Mantenía un contacto frecuente con sus allegados y viajaba regularmente a Colombia.

Así mismo, los allegados declararon al diario local El Universal que Loaiza emigró buscando un futuro mejor para apoyar a su familia, y planeaba regresar definitivamente a Colombia en junio de 2026, tras una estancia reciente en septiembre de 2025.

Loaiza deja dos hijas menores de edad y un legado marcado por sus sueños interrumpidos a causa de un conflicto ajeno a sus raíces.

Reacciones familiares y proceso de repatriación

La noticia del fallecimiento y la incertidumbre sobre la repatriación de sus restos han impactado profundamente en la familia Loaiza y la comunidad de Yatí.

Álvaro José Loaiza, hermano del fallecido, detalló a Caracol Radio W que apenas hasta la noche del domingo recibieron confirmación oficial de autoridades emiratíes. “Solo hasta anoche tuvimos respuesta de Emiratos… Él tiene un período largo para su repatriación pero quedaron con el compromiso de traerlo”, informó a la cadena radial mencionada.

Entre tanto, la Iglesia Cristiana Restaurados Para Restaurar le dedicó homenajes por redes sociales, evocando su niñez en Yatí y su carácter empeñado: “Sebastián ‘Chiqui’ Loaiza Tobío no fue solo un nombre más. Fue un amigo de infancia, un hijo de Yatí que desde niño soñaba en grande”, señaló la congregación religiosa en sus redes sociales.

Un incendio y densas columnas de humo se elevan desde un hotel de lujo en Dubái, siguiendo reportes de un ataque atribuido a Irán.

Por ahora, los allegados iniciaron los preparativos para despedirlo conforme a las tradiciones de Magangué, mientras esperan los trámites legales y logísticos correspondientes. La familia permanece a la espera de apoyo institucional tras su pérdida.

El desarrollo del proceso podría prolongarse debido a la complejidad internacional y la falta de claridad en torno a las circunstancias de la muerte.

La historia de Sebastián Loaiza Tobio refleja cómo los conflictos internacionales pueden romper de forma inesperada la vida cotidiana de familias alejadas de los escenarios de guerra, transformando para siempre el destino de comunidades como la de Yatí.

Colombianos grabaron los ataques en Dubái

Desde la exclusiva isla artificial Palm Jumeirah en la capital arábica, varios residentes captaron y difundieron imágenes de la explosión.

Entre los registros, destaca la grabación de dos mujeres colombianas que, sorprendidas por la proximidad de tres misiles, expresaron su angustia y evacuaron su edificio.

En el video compartido a través de la cuenta Colombia Oscura en la red X, una de las mujeres exclamó: “Marica, estoy asustada, están cayendo (...) Bajemos, bajemos al primer piso, marica, que estamos en el último piso”, aludiendo al peligro inminente.

Videos similares, publicados por otros colombianos residentes en países del Golfo, mostraron el impacto de aviones de la Guardia Revolucionaria iraní en estructuras civiles de distintas ciudades asiáticas.

Personas de diversas nacionalidades filmaron los sucesos en lugares como Bahréin, donde se observó la caída de un misil cerca de transeúntes, generando pánico.

Entre tanto, la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos activó en la madrugada del 3 de marzo de 2026 una red de apoyo emocional en español dirigida a los colombianos residentes en la región.

En el último comunicado oficial difundido por la Embajada, se precisó que la iniciativa de soporte psicológico es solidaria, voluntaria y sin costo, especialmente orientada a quienes necesiten conversar en su idioma materno ante la situación actual.

El consulado extendió la disponibilidad del apoyo no solo a nacionales en Emiratos Árabes Unidos, sino también en Baréin, Kuwait y Yemen. El documento enfatiza: “Cuidarnos entre todos es fundamental”, y reconoce la labor de los profesionales hispanohablantes que integran esta red de asistencia, destacando el compromiso con el acompañamiento emocional comunitario.