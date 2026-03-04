Motociclista usó una cancha de microfútbol como autódromo, con riesgosas curvas: todo quedó en video

Los hechos se presentaron en la localidad de Engativá, en la mañana del 3 de marzo de 2026 - crédito @PasaenBogotá/X

Un motociclista bogotano, de 20 años, fue identificado tras ser grabado haciendo uso de una cancha de microfútbol en el barrio Florencia, localidad de Engativá, como pista de carreras, a bordo de una motocicleta Suzuki GSX R150 MT.

El video, difundido en la red social X por la cuenta informativa @PasaenBogota, muestra cómo el conductor realizó maniobras a alta velocidad dentro del espacio deportivo a las 6:15 de la mañana del martes 3 de marzo de 2026.

A esa hora, peatones que acudían a sus lugares de trabajo circulaban cerca del espacio deportivo.

Sin embargo, la motocicleta involucrada ya cuenta con un historial de infracciones. Este vehículo está matriculado en el municipio de Funza y, de acuerdo con el valor comercial actual, está avaluado en cerca de 15 millones de pesos.

Según información confirmada por El Tiempo, la moto acumula dos comparendos por un total de 992.063 pesos en multas pendientes; el primer comparendo, impuesto el 8 de marzo de 2025 en la localidad de Chapinero, corresponde al código C24, asignado a quienes conducen motocicletas sin prendas reflectivas. El valor inicial de la multa fue de 604.100 pesos, pero los intereses por mora elevaron la deuda a 652.902 pesos.

El segundo comparendo, registrado el 29 de julio de 2025 en la localidad de Los Mártires, se relaciona con la circulación del vehículo con la placa levantada, infracción tipificada bajo el código B03.

Aunque la norma exige la inmovilización del automotor en estos casos, el reporte oficial indica que el agente permitió que el conductor corrigiera la irregularidad y evitara la inmovilización en ese momento. La multa asociada fue de 321.800 pesos, cifra que aumentó a 339.161 pesos debido a los intereses por retraso en el pago, de acuerdo con el medio.

Fuentes de las autoridades de Tránsito, indicaron en diálogo con El Tiempo que, de la misma manera, el propietario de la motocicleta podría enfrentar una nueva sanción tras la difusión del video. El presunto infractor fue identificado como Ángel Nicolás Díaz Malpica.

La comunidad del barrio Florencia y usuarios en redes sociales expresaron su preocupación por la exposición de peatones y deportistas a situaciones de riesgo en espacios recreativos. “Salió este tipo en moto a darle vueltas a la cancha pensando que está en un autódromo. Al pedirle que se bajara a la calle sale con la excusa de que le pareció buena idea practicar en la mitad del parque”, se leyó en la denuncia publicada en X.

Entre críticas y defensas, esto dijeron los internautas

Otros usuarios agregaron en la sección de comentarios: “Está entrenando para cuando quede debajo de una mula en carretera (sic)”; ”Practicar moto en parque residencial viola las leyes: 1801 (ruido y riesgo) + reglamento Idrd. Interrumpe convivencia y daña el espacio público. Ley 769 y Código de Policía".

“Lo mismo sucede en el parque san Cayetano, barrio San Ignacio, localidad Engativá… Una vez por semana en horario nocturno y las autoridades no hacen nada"; “Los moteros viven en una realidad totalmente alterna jaja. Y los que lo defienden diciendo que a esa hora no hay nadie en la cancha, ¿qué? ¿Todo bien en casa? Son igual de bobos hptas que el infractor del video (sic)“.

Otros defendieron al motociclista, y apuntaron que se el sujeto no vulneró los derechos de otros ciudadanos: “Ya muy cansones. A esa hora nadie está usando el parque, y estoy seguro que si le dicen que van a usar las canchas el man se baja. Ya es joder por joder (sic)”; “Son las 6 de la mañana y el tipo esta practicando curvas. ¿Cuál es el hpta problema? A esa hora no hay gente usando el parque y es un espacio donde se puede ‘totasear’ sin generar mas tráfico en una ciudad putamente congestionada. Salgan de la burbuja y dejen de mkear (sic)“.