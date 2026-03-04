Colombia

Miguel Polo Polo expuso la verdad incómoda de Iván Cepeda: “Exigió respeto por los pedófilos de las Farc”

El congresista recordó las declaraciones del candidato presidencial en las que defendió a la extinta guerrilla, especialmente en lo que respecta a las acusaciones de reclutamiento infantil y abuso sexual de menores

Guardar
Polo Polo se sumó a
Polo Polo se sumó a las críticas hacia Iván Cepeda por su defensa hacia criminales de las antiguas Farc - crédito @miguelpolopolo/Instagram - @IvanCepedaCast/X

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se despachó contra el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico, a través de sus redes sociales, debido al trabajo que tuvo como negociador oficial y facilitador de los diálogos de paz entre la extinta guerrilla de las Farc-EP y el Estado.

Polo Polo, que se postula para repetir su curul en 2026, utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar con dureza las posturas del congresista respecto a la guerrilla y las acusaciones de abuso contra menores de edad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Colombia no puede olvidar que Iván Cepeda exigió RESPETO por los pedófilos de las FARC, que obligaban a niñas de 10, 11 y 12 años a desfilar en ropa interior para después violarlas (sic)”, escribió el legislador en su publicación.

Polo Polo no dudó en
Polo Polo no dudó en criticar la postura de Iván Cepeda sobre los crímenes de las Farc - crédito @MiguelPoloP/X

“Sí, el candidato de Petro defendió sin pudor a esos viejos verdes asesinos. ¡PORQUERÍAS!”, añadió el congresista, al dejar en claro su rechazo a lo que considera una defensa inaceptable hacia los responsables de quienes cometieron crímenes.

En su mensaje, el representante recordó las intervenciones de Iván Cepeda durante las negociaciones de paz que se mantuvieron durante los gobiernos de Juan Manuel Santos.

Durante esos procesos, Cepeda, que hizo parte de la mesa de diálogo con la guerrilla, abogó por la reintegración de los excombatientes y la búsqueda de una solución política al conflicto; sin embargo, Polo Polo no dudó en señalar al senador por su actitud hacia las graves acusaciones que pesaban sobre las Farc, especialmente el reclutamiento de menores y los abusos sexuales cometidos por algunos de sus miembros.

Iván Cepeda carga con las
Iván Cepeda carga con las críticas por su defensa y negación de los delitos de los integrantes de las Farc hacia menores de edad - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El mensaje de Polo Polo rememora un episodio tenso, cuando Iván Cepeda, en medio de las negociaciones de paz, descalificó las denuncias de abusos y reclutamiento infantil, a través de varias emisoras, palabras que quedaron registradas.

El senador argumentó en su momento que las acusaciones de la sociedad y de diversos sectores políticos contra las Farc, sobre todo en lo relacionado con la explotación sexual de menores, eran infundadas.

No obstante, esa postura fue desmentida -indirectamente- por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en su investigación sobre el reclutamiento y utilización de menores por parte de las Farc reveló cifras alarmantes.

Polo Polo condenó la defensa
Polo Polo condenó la defensa de Iván Cepeda a los miembros de las Farc —que fueron a la mesa de paz— acusados de abusar de menores - crédito EFE

Según la JEP, alrededor de 18.677 menores fueron víctimas del reclutamiento forzado por parte de la guerrilla. Esta cifra es considerada como un “universo provisional de víctimas” dentro del proceso de justicia transicional y se refiere tanto a niños y niñas que fueron involucrados en actividades bélicas como a aquellos que sufrieron otros tipos de abuso, incluido el sexual.

JEP confirma cifra de miles de menores de edad reclutados por las Farc-EP

La JEP reveló que 18.677 menores de edad fueron reclutados y utilizados por las Farc-EP entre 1996 y 2016. Esta cifra, dada a conocer dentro del Caso 07, tiene un impacto en el proceso de justicia transicional en el país.

El número no es solo una estadística, sino una base fundamental para establecer la responsabilidad de los antiguos mandos de las Farc en estos crímenes atroces. La JEP no se limita al reclutamiento, también investiga crímenes adicionales sufridos por los menores, como violencia sexual, abortos forzados, desaparición forzada, torturas y otros tratos crueles.

El Caso 07 de la
El Caso 07 de la JEP se encarga de investigar el reclutamiento y la explotación de menores de edad - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Este hallazgo puso de manifiesto la magnitud del daño causado a miles de familias colombianas y resalta la importancia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, base de la justicia transicional.

Si bien la cifra es provisional, se trata de un paso necesario para la reparación, pues su oficialización por parte del Estado y los responsables abre la puerta a un reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y al comienzo de un proceso de reparación, señalan los magistrados de esta instancia.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloIván CepedaNegociaciones de pazCaso 07 JEPJEPreclutamiento y explotación de menores de edadFarcAcuerdos de paz 2016Colombia-Noticias

Más Noticias

Motociclista usó una cancha de microfútbol como autódromo, con riesgosas curvas: todo quedó en video

En redes sociales está circulando la grabación del joven, cuya motocicleta ya tiene una lista de infracciones por parte de las autoridades de tránsito

Motociclista usó una cancha de

Jerónimo Uribe habló de la “campaña titánica” que ha hecho su padre, el expresidente Álvaro Uribe, y el riesgo de que pierda “su primera elección”

El hijo menor del ex jefe de Estado, a través de sus redes sociales, expresó su admiración por el veterano político, aunque advirtió los riesgos que representa esta jornada, pues por primera vez su escogencia no parece un hecho seguro

Jerónimo Uribe habló de la

Presidente de Fenalco salió en defensa de la Registraduría tras ataques de Petro e hizo claro llamado a un “voto responsable”

Jaime Alberto Cabal, titular de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, se despachó contra el presidente de la República, a cinco días de que se lleven a cabo los comicios legislativos y la escogencia de los candidatos a la consulta, por sus ‘dardos’ al órgano electoral y las afirmaciones de que se avecinaría un fraude en el país

Presidente de Fenalco salió en

Fuerte respuesta de Juan Daniel Oviedo a Abelardo de la Espriella por comentario calificado como homofóbico

Tras la polémica entrevista del candidato de derecha se desataron opiniones divididas entre sectores políticos y usuarios en redes sociales

Fuerte respuesta de Juan Daniel

“La chica de nadie”, el libro que revela detalles inéditos del caso Epstein, llegará a Colombia: esta es la fecha

El testimonio póstumo de Virginia Roberts Giuffre, una de las principales denunciantes de Jeffrey Epstein, llegará a las librerías del país; la obra reúne datos no conocidos sobre la red de abuso sexual y tráfico de menores que involucró al magnate estadounidense

“La chica de nadie”, el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Sasha Calle fue confirmada como

Sasha Calle fue confirmada como parte del reparto de ‘El exorcista’ de Mike Flanagan, junto a Scarlett Johansson

Video: El Topi le robó un beso a Aida Victoria Merlano en medio de una transmisión en vivo

Andrea Valdiri sorprendió a su hija mayor con un lujoso reloj Cartier para celebrar sus 15 años: así reaccionó la joven

Luis Alfonso hizo curiosa comparación que involucra a Pipe Bueno: “Las mismas canas del viejo”

Jessica Cediel encendió las redes al defender su apoyo a Paloma Valencia y respondió a las críticas: “Ardidos, sigan inventando”

Deportes

Colombianos en el Vasco da

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

Tres ciclistas colombianos confirman su participación en la París-Niza 2026: vea quiénes son

Fluminense anunció el fichaje del colombiano Julián Millán para la temporada 2026 del Brasileirao

José Enamorado sostiene su ilusión de ir al Mundial 2026: “Es un sueño poder representar la camiseta de su país”

Nueva Zelanda tendría nuevo rival en el Mundial 2026: la FIFA planea el reemplazo de Irán por conflicto con Estados Unidos