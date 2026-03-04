Miguel Polo Polo expuso la verdad incómoda de Iván Cepeda: “Exigió respeto por los pedófilos de las Farc”

Polo Polo se sumó a las críticas hacia Iván Cepeda por su defensa hacia criminales de las antiguas Farc - crédito @miguelpolopolo/Instagram - @IvanCepedaCast/X

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se despachó contra el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico, a través de sus redes sociales, debido al trabajo que tuvo como negociador oficial y facilitador de los diálogos de paz entre la extinta guerrilla de las Farc-EP y el Estado.

Polo Polo, que se postula para repetir su curul en 2026, utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar con dureza las posturas del congresista respecto a la guerrilla y las acusaciones de abuso contra menores de edad.

“Colombia no puede olvidar que Iván Cepeda exigió RESPETO por los pedófilos de las FARC, que obligaban a niñas de 10, 11 y 12 años a desfilar en ropa interior para después violarlas (sic)”, escribió el legislador en su publicación.

Polo Polo no dudó en criticar la postura de Iván Cepeda sobre los crímenes de las Farc - crédito @MiguelPoloP/X

“Sí, el candidato de Petro defendió sin pudor a esos viejos verdes asesinos. ¡PORQUERÍAS!”, añadió el congresista, al dejar en claro su rechazo a lo que considera una defensa inaceptable hacia los responsables de quienes cometieron crímenes.

En su mensaje, el representante recordó las intervenciones de Iván Cepeda durante las negociaciones de paz que se mantuvieron durante los gobiernos de Juan Manuel Santos.

Durante esos procesos, Cepeda, que hizo parte de la mesa de diálogo con la guerrilla, abogó por la reintegración de los excombatientes y la búsqueda de una solución política al conflicto; sin embargo, Polo Polo no dudó en señalar al senador por su actitud hacia las graves acusaciones que pesaban sobre las Farc, especialmente el reclutamiento de menores y los abusos sexuales cometidos por algunos de sus miembros.

Iván Cepeda carga con las críticas por su defensa y negación de los delitos de los integrantes de las Farc hacia menores de edad - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El mensaje de Polo Polo rememora un episodio tenso, cuando Iván Cepeda, en medio de las negociaciones de paz, descalificó las denuncias de abusos y reclutamiento infantil, a través de varias emisoras, palabras que quedaron registradas.

El senador argumentó en su momento que las acusaciones de la sociedad y de diversos sectores políticos contra las Farc, sobre todo en lo relacionado con la explotación sexual de menores, eran infundadas.

No obstante, esa postura fue desmentida -indirectamente- por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en su investigación sobre el reclutamiento y utilización de menores por parte de las Farc reveló cifras alarmantes.

Polo Polo condenó la defensa de Iván Cepeda a los miembros de las Farc —que fueron a la mesa de paz— acusados de abusar de menores - crédito EFE

Según la JEP, alrededor de 18.677 menores fueron víctimas del reclutamiento forzado por parte de la guerrilla. Esta cifra es considerada como un “universo provisional de víctimas” dentro del proceso de justicia transicional y se refiere tanto a niños y niñas que fueron involucrados en actividades bélicas como a aquellos que sufrieron otros tipos de abuso, incluido el sexual.

El Caso 07 de la JEP se encarga de investigar el reclutamiento y la explotación de menores de edad - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Este hallazgo puso de manifiesto la magnitud del daño causado a miles de familias colombianas y resalta la importancia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, base de la justicia transicional.

Si bien la cifra es provisional, se trata de un paso necesario para la reparación, pues su oficialización por parte del Estado y los responsables abre la puerta a un reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y al comienzo de un proceso de reparación, señalan los magistrados de esta instancia.