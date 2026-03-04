Colombia

Melissa Gate, tras su reingreso a ‘La casa de los famosos’, calificó a cada participante de la tercera temporada: dio contundentes palabras

La creadora de contenido volvió al programa como invitada especial y lanzó comentarios directos sobre los actuales competidores, desatando una nueva ola de reacciones dentro y fuera del formato

El reingreso de Melissa Gate a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia no pasó desapercibido.

Fiel a su estilo frontal y sin filtros, la creadora de contenido aprovechó su regreso al reality para ponerle nombre, apellido y calificación a varias de las celebridades que están en competencia este 2026, dejando una seguidilla de declaraciones que rápidamente encendieron la conversación en redes sociales y dentro de la casa.

Lejos de suavizar su discurso, Melissa dejó claro desde el inicio que se trataba de percepciones personales, pero eso no evitó que sus palabras fueran contundentes, así que los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán aprovecharon para sacarle información y detalles al respecto durante la gala principal.

Al referirse a Beba de la Cruz, fue directa: “Beba es como medio hipócrita. Por ahí vi unas cosas, eso es lo que yo veo”.

De inmediato, la creadora de contenido aclaró que no pretendía imponer su verdad como absoluta, pero aseguró que ha sido la revisión que le dio al programa: “Es mi percepción, o sea, es mi humilde opinión”.

