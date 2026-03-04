“La chica de nadie”, el libro que revela detalles inéditos del caso Epstein, llegará a Colombia: esta es la fecha

La chica de nadie revela detalles inéditos sobre el caso Epstein tras su llegada a Colombia en junio de 2026 - crédito Reuters

La llegada en junio a Colombia de La chica de nadie, el libro que expone detalles inéditos sobre el caso Epstein, marca un nuevo capítulo en la difusión internacional de este escándalo.

Las memorias de Virginia Roberts Giuffre, víctima clave en el entramado de abuso sexual y tráfico de menores que involucró a figuras globales, serán publicadas en español por la editorial Planeta. La obra estará disponible en librerías de Latinoamérica y España desde el 3 de junio de 2026.

Este libro, considerado el legado póstumo de Giuffre, ha vendido cinco millones de copias y se tradujo a más de 20 idiomas desde su lanzamiento original en inglés, bajo el título Nobody’s Girl, en octubre de 2025. La chica de nadie recopila el testimonio de quien se convirtió en referente mundial de la lucha contra la impunidad en delitos de abuso sexual.

Virginia Giuffre: del anonimato a la denuncia pública

La historia de Virginia Roberts Giuffre se entrelaza con la exposición mundial del caso Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense vinculado a una red internacional de explotación sexual.

Virginia Giuffre denunció públicamente a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell por abuso y explotación sexual de menores - crédito Reuters

En 2009, bajo el seudónimo “Jane Doe 102”, Giuffre presentó una demanda civil contra Epstein y su colaboradora, Ghislaine Maxwell, acusándolos de abuso y explotación sexual. El caso cobró notoriedad tras la decisión de Giuffre de revelar su identidad y relatar públicamente los abusos sufridos desde los 15 años de edad.

Durante dos años, Giuffre trabajó en sus memorias junto a la escritora estadounidense Amy Wallace. La obra incluye fotografías inéditas y episodios desconocidos, como los encuentros forzados con el expríncipe Andrés de York, que posteriormente llegó a un acuerdo económico con la denunciante.

En el libro, la autora dedica su testimonio a las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual. Su familia confirmó su suicidio en abril de 2025 en Australia Occidental, hecho que conmocionó a organizaciones y defensores de derechos humanos. “Fue la luz que animó a tantos sobrevivientes”, expresó su entorno en un comunicado difundido tras su fallecimiento.

Giuffre, además de su trabajo testimonial, fundó la organización Speak Out, Act, Reclaim, dedicada a apoyar a sobrevivientes de abuso sexual. Su figura es reconocida internacionalmente por haber roto el silencio y por animar a otras víctimas a denunciar.

La obra incluye episodios desconocidos, como encuentros forzados con el expríncipe Andrés, y fotografías inéditas del caso - crédito Reuters

Los vínculos de Epstein en Colombia y las nuevas denuncias

El caso Epstein ha tenido ramificaciones en Colombia, donde en marzo de 2026 el presidente Gustavo Petro denunció públicamente que el magnate estadounidense abusó de menores durante su visita al país, bajo la administración del entonces presidente Andrés Pastrana.

“Epstein y su club de pedófilos estuvo en Colombia de vacaciones y ejerció abusos sexuales contra menores de edad en el país. ¿Quién lo invitó? ¿Quiénes fueron sus cómplices en el país?”, escribió Petro en su cuenta de X, insistiendo en la urgencia de identificar y judicializar a los responsables.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó un correo electrónico de Ghislaine Maxwell que detalla su participación en un operativo militar del Ejército colombiano, incluyendo un vuelo en helicóptero Black Hawk sobre la Amazonía, supuestamente organizado por Pastrana.

Maxwell describió haber recibido un casco especial y dos balas reales como recuerdo de la jornada, y menciona fotografías con el entonces presidente.

El presidente Gustavo Petro denunció la presencia y abusos de Epstein en Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana - crédito petrogustavo / X

Andrés Pastrana negó categóricamente cualquier vínculo con abusos sexuales a menores y afirmó que la visita tenía fines diplomáticos, relacionados con el apoyo internacional a los diálogos de paz con las Farc.

En respaldo a Pastrana, 29 exasesores y exmiembros de su gabinete difundieron una carta defendiendo su honor y criticando el uso político del caso Epstein. El grupo argumentó que la presencia de Maxwell respondía al contexto internacional de la época y que no existían investigaciones abiertas contra ellos durante la visita.