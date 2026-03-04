La Aerocivil descartó cambios en la operación aérea en El Dorado, pero tomó radical decisión para controlar el uso de ‘slots’

La Aeronáutica Civil mantendría la actual asignación de 'slots' en el Aeropuerto El Dorado - crédito Aeropuerto El Dorado

La Aeronáutica Civil desistió de modificar la asignación de slots —los horarios de despegue y aterrizaje— en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Según información publicada a través de un comunicado, en lugar de cambiar la actual distribución, la autoridad aérea buscará implementar un sistema de monitoreo para controlar el cumplimiento de las operaciones y verificar que las aerolíneas hagan uso correcto de los espacios asignados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por tanto, no habrá ajustes inmediatos en la repartición de horarios en la principal terminal aérea del país, aunque se fortalecerá la supervisión sobre el uso de los slots.

El monitoreo reforzado por parte de la Aeronáutica Civil buscaría asegurar que las aerolíneas hagan uso correcto de los slots en El Dorado - crédito Aerocivil

¿Qué es un slot?

Un slot es una autorización para operar en una franja horaria específica dentro de un aeropuerto congestionado. En El Dorado, clasificado como aeropuerto de nivel 3 —el nivel más saturado según estándares internacionales—, estos turnos representan un recurso limitado y de alto valor estratégico para las aerolíneas que operan rutas nacionales e internacionales.

El aeropuerto mueve cerca de 50 millones de pasajeros al año y registra 74 operaciones por hora entre despegues y aterrizajes, de las cuales alrededor de 64 corresponden a vuelos comerciales. El resto se reserva a la aviación no regular y del Estado.

La asignación de estos espacios se realiza por temporadas aeronáuticas internacionales —summer y winter— bajo el calendario de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), lo que prioriza los derechos históricos de las compañías que han operado de forma recurrente.

La propuesta del Gobierno colombiano priorizaría la redistribución de 'slots' hacia rutas menos competitivas y regiones de difícil acceso - crédito @copter_colombia/Instagram

El reglamento vigente establece la regla del 80-20: las aerolíneas deben utilizar al menos el 80% de las franjas para conservarlas en la siguiente temporada, mientras que el 20% restante puede justificarse por razones como mantenimiento o condiciones meteorológicas adversas.

La razón detrás de la intención del Gobierno para modificar asignación de slots

El Gobierno habría considerado reformar el sistema de slots con el argumento de que el mercado aéreo presenta alta concentración y tarifas elevadas para los usuarios, especialmente en rutas con baja conectividad.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que el objetivo sería redistribuir los slots no utilizados privilegiando rutas menos competitivas y regiones con difícil acceso aéreo. La propuesta no contemplaba aumentar el número de operaciones ni retirar franjas arbitrariamente, sino ajustar criterios de redistribución.

La revisión de las reglas por parte del Gobierno generó reacciones en la industria. La Iata advirtió que apartarse de los estándares internacionales de las Worldwide Airport Slot Guidelines (Wasg) podría causar desorden operativo, afectar la conectividad y elevar los precios de los tiquetes.

Paula Bernal, country manager de Iata en Colombia, explicó, citado por Cambio, que la ausencia de reglas claras podría reducir frecuencias y rutas, limitando la disponibilidad de asientos y encareciendo los pasajes. Por ello, de acuerdo con el comunicado de la Aerocivil, la Iata trabajará macomunadamente con el Gobierno para monitorear y garantizar el cumplimiento de los slots.

El comunicado de Aerocivil sobre el monitoreo del cumplimiento de los slots en El Dorado - crédito @AerocivilCol/X

JetSmart señaló que la falta de ‘slots’ en El Dorado limita su expansión en Colombia

El CEO de JetSmart, Estuardo Ortiz, afirmó que la escasez de slots —los horarios de despegue y aterrizaje— en el Aeropuerto Internacional El Dorado obstaculiza los planes de crecimiento de la aerolínea en el país. Según Ortiz, en entrevista con El Tiempo, solo podrán abrir dos de las cuatro nuevas rutas previstas debido a la imposibilidad de acceder a más turnos asignados por la Aeronáutica Civil.

Ortiz descartó que la compañía opere sin los permisos requeridos y respondió a las críticas de otras aerolíneas: “JetSmart opera el 100% de sus vuelos con slots, nunca hemos cancelado un solo vuelo por falta de turno y mantenemos un cumplimiento de puntualidad de clase mundial”, declaró.

Indicó que la regla del 80/20 —que obliga a usar al menos el 80% de los slots asignados— debe monitorearse de manera más rigurosa y que la reasignación de turnos permitiría ofrecer más opciones a los viajeros.

El directivo dijo en la entrevista que la expansión de El Dorado y el uso simultáneo de las dos pistas serían pasos fundamentales para mejorar la conectividad y fomentar el turismo, en línea con propuestas de la Iata. En ese sentido, Ortiz insistió en que el slot “no es un derecho adquirido”, sino un recurso público cuya asignación debe optimizarse para beneficiar a los usuarios y al sector aéreo colombiano.