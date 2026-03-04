Juan Manuel Galán respaldó a Juan Daniel Oviedo por supuesto comentarios homofóbicos de Abelardo de la Espriella: “En política se debate con ideas”

Juan Manuel Galán salió en defensa de Juan Daniel Oviedo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa-Colprensa/Montaje Infobae

El intercambio reciente entre figuras públicas colombianas generó debate en redes sociales tras una entrevista del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La interacción, que incluyó comentarios sobre preferencias personales y críticas, derivó en reacciones inmediatas por lo que dijo el jurista sobre el economista y exdirector del Dane.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia surgió al hacerse pública la opinión de Juan Daniel Oviedo sobre el estilo de vestir de Abelardo de la Espriella, señalando que “me encanta, pero lo único que no me gusta es que no se pone medias”.

Al conocer la declaración, Abelardo de la Espriella respondió con tono distendido. “No, pues a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose unas medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, mierda, está jodido que lo arregle”, expresó el abogado en la entrevista.

El mensaje considerado ofensivo desató la controversia sobre los discursos y las actitudes en campaña - crédito @MauricioCard / X

El comentario rápidamente circuló en redes sociales, generando diversas interpretaciones y comentarios entre seguidores y detractores.

Posteriormente, el propio Juan Daniel Oviedo utilizó su cuenta en la red social X para responder de manera directa al episodio.

En su publicación, Oviedo afirmó: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”. Esta reacción fue interpretada por muchos usuarios como un mensaje dirigido no solo a De la Espriella, sino también al tono general del debate público.

Juan Daniel Oviedo respondió a las palabras de Abelardo de la Espriella - crédito JDOviedoAr/X

El respaldo a Oviedo no tardó en aparecer. Juan Manuel Galán, exsenador y líder político, manifestó su apoyo al candidato presidencial mediante un mensaje en la misma plataforma.

“Todo mi respaldo y apoyo a @JDOviedoAr. Lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. En política se debate con ideas y resultados. ¡Vamos siempre adelante!”, escribió Galán, consolidando la solidaridad dentro del ámbito político.

Juan Manuel Galán respalda a Juan Daniel Oviedo tras polémica con Abelardo de la Espriella - crédito @juanmanuelgalan/X

Por su parte, el exgobernador de Antioquia y actual candidato presidencial, Aníbal Gaviria, expresó en la red social X su rechazo a las palabras de Abelardo de la Espriella dirigidas contra Juan Daniel Oviedo.

Gaviria señaló que “esconder una ofensa bajo el manto de la ambigüedad no la elimina, solo destapa estrechez del carácter de quien la emite”. El mensaje surgió tras una controversia pública en la que Oviedo fue objeto de críticas durante un reciente intercambio con figuras políticas y mediáticas.

El mandatario antioqueño enfatizó en su trino que “ayer fue @JDOviedoAr quien recibió el veneno de una locuacidad vacía; con él, un compañero leal e inspirador, todo nuestro apoyo”. Gaviria instó a marcar un límite frente a estos episodios y subrayó que la competencia electoral no debe justificar el irrespeto entre candidatos.

La cita completa, “es indispensable marcar una raya frente a estas manifestaciones. La competencia no puede ser excusa para romper acuerdos básicos como el respeto”, fue replicada por varios usuarios y líderes políticos.

La reacción del aspirante presidencial Aníbal Gaviria se sumó a otras muestras de apoyo hacia Oviedo, quien mantiene su aspiración política en medio de un escenario de alta polarización.

Aníbal Gaviria rechazó ataques a Juan Daniel Oviedo y llamó al respeto en la contienda electoral - crédito @anibalgaviria/X

Por último, el exministro y también candidato presidencial Mauricio Cárdenas manifestó en la red social X su rechazo a cualquier forma de discriminación en el contexto político colombiano.

“Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente”, escribió Cárdenas. El economista expresó su respaldo a Juan Daniel Oviedo, afirmando: “Siempre del lado de @JDOviedoAr”.

Tras la controversia anterior, usuarios de la red social X expresaron opiniones críticas y de respaldo en medio del debate electoral. Uno cuestionó la idoneidad del abogado, señalando: “Eso es un candidato presidencial? Qué vergüenza! Ya está bueno de ser representados por fanfarrones! Colombia merece más!”.

Otro apoyó la postura del exministro Mauricio Cárdenas y destacó cualidades de Juan Daniel Oviedo: “Tiene razón señor Mauricio Cárdenas, qué vulgaridad ese autodenominado tigre! Oviedo es un magnífico candidato a la presidencia, honesto, decente y capacitado!”.