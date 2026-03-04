Jessica Cediel encendió las redes al defender su apoyo a Paloma Valencia y respondió a las críticas: “Ardidos, sigan inventando”

La relación entre Jessica Cediel y el Centro Democrático se fortalece con un encuentro público junto a Paloma Valencia y Álvaro Uribe Vélez - crédito jessicacedielnet / Instagram

La presentadora colombiana Jessica Cediel se convirtió en tendencia nacional luego de publicar en su cuenta de X un mensaje dirigido a quienes la cuestionan por su apoyo a la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.

Cediel escribió: “Jajajajajjajaa ardidos! Cómo sé que me leen… por aquí les dejo… sigan inventando! Si eso los hace felices! No voy a cambiar de opinión porque es mi sentir y tengo LIBERTAD de expresarme (sic)”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con esta declaración, la comunicadora rechazó las críticas recibidas tras hacer pública su preferencia política en el contexto de la Gran Consulta por Colombia, que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo.

La presentadora colombiana rechaza las críticas sobre su preferencia política y reivindica su libertad de expresión - crédito @jessicacediel / X

La controversia surgió después de que la también modelo publicara en redes sociales su respaldo a Valencia, que busca la presidencia del país por el Centro Democrático. La reacción de Cediel, marcada por un tono directo y sarcástico, desató una ola de respuestas, tanto de apoyo como de desaprobación, entre sus seguidores y detractores.

De la farándula a la política: una transición polémica

Jessica Cediel, reconocida por su trayectoria en medios internacionales como Univisión y Telemundo, sorprendió al electorado colombiano al involucrarse activamente en la discusión política nacional.

En los últimos días, la presentadora sostuvo un encuentro público con Paloma Valencia y con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático. Durante el evento, Cediel expresó abiertamente su respaldo a la senadora y pidió “sabiduría y protección” para su candidata de preferencia.

La reconocida actriz Jessica Cediel mostró su respaldo a Paloma Valencia, al destacar la importancia de tener un gobierno que garantice la paz - crédito @palomavalencial/Instagram

La conductora manifestó: “Amo a Colombia, quiero que Colombia vuelva a sonreír y quiero que Colombia esté en manos seguras. Y para mí como mujer —ojo, respeto la opinión y la diferencia de alguien que pueda pensar diferente y esté en la otra esquina—, pero desde mi esquina, mi candidata es Paloma Valencia”.

La propia Paloma Valencia agradeció el respaldo y elogió la influencia de Cediel en la opinión pública. En sus redes sociales, la senadora resaltó: “Mi Jessica, estar contigo es un sueño. Eres una mujer que ha irradiado tanto amor, tanta confianza, tanta tenacidad”. Las muestras de apoyo entre ambas figuras reflejan la estrategia del Centro Democrático de sumar voces influyentes en la antesala de la consulta interna.

Ola de críticas

La revelación de Jessica Cediel generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios la tildaron de “oportunista” o cuestionaron su conocimiento de la situación nacional, otros defendieron su derecho a manifestar libremente sus preferencias políticas.

El respaldo de Jessica Cediel a Paloma Valencia despierta tanto apoyos como opiniones negativas en plataformas digitales - crédito @jessicacediel / X

Cediel subrayó el carácter ofensivo de algunos mensajes recibidos: “Los de esa esquina hablan de ‘paz’ y lo único que recibo por parte de ellos es violencia verbal. Pobrecitos. APRENDAN que cada quien puede pensar diferente! Y no deben insultar al otro ni agredirlo verbalmente solo por tener otra opinión. Que Dios los bendiga! Yo solo les mando bendiciones así sean de otra esquina! (sic)”, escribió en otra publicación.

El episodio ocurre en el desarrollo de la Gran Consulta por Colombia, una contienda interna que definirá la candidatura presidencial del Centro Democrático rumbo a las elecciones de 2026.

Cediel expresó en sus redes: “Sabemos que estamos liderando las encuestas y que vamos por buen camino, pues para que sigamos haciendo eso realidad, ¡Paloma presidente!”. La presentadora reiteró su optimismo y pidió a sus seguidores acompañar el proceso electoral.

Jessica Cediel utiliza símbolos y mensajes asociados al partido, como la camiseta 'Uribestia', para reafirmar su postura política - crédito Jessica Cediel / X

El impacto de la participación de figuras del entretenimiento en la política no ha pasado desapercibido. Cediel, en su respaldo a Valencia, utilizó prendas y símbolos asociados a este grupo, como la camiseta con la imagen de un burro y la palabra “Uribestia”, resignificando el término en un contexto de campaña.