‘Influencer’ explicó por qué Etiopia es llamada ‘la Colombia de África’: “También aman el café”

Una reciente publicación en TikTok del influencer @victor_germen ha generado debate al comparar a Etiopía con Colombia, resaltando coincidencias poco conocidas que han llevado a bautizar al país africano como “la Colombia de África” - @victor_germen / TikTok

La comparación entre Colombia y Etiopía ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales, luego de que el influencer @victor_germen compartiera en TikTok su particular visión.

Aunque ambos países se ubican en continentes distintos y a miles de kilómetros de distancia, el creador de contenido planteó dos similitudes que justifican el apodo de “la Colombia de África” para Etiopía.

Según el propio @victor_germen, la primera coincidencia gira en torno al café. En sus palabras: “A los colombianos se les conoce generalmente como los cafeteros porque producen buen café y, pues, son famosos por ello. El detalle está en que ese café se descubrió por primera vez en la historia en Etiopía.” Así, la tradición cafetera une a ambas naciones, aunque el origen se remonte al país africano.

La segunda razón que menciona el influencer está relacionada con la percepción de belleza en ambas regiones. Explicó: “Muchos consideran a las colombianas como las más guapas de Latinoamérica y muchos consideran a las etíopes como las más guapas de África”.

Por estos motivos, concluyó: “Por esas dos grandes razones siempre hago ese símil entre ambos países, que la Colombia de África es Etiopía”.