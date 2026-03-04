Habló que habría sido agredida por una vecina de barrio de estrato altgo en Montería por ser “petrista”: “Te voy a matar”

El activista político José Luis Berrocal compartió el video la mañana del martes 3 de marzo de 2026, mismo día que el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar el caso, que él mismo calificó como "violencia política" - crédito @Joselberrocall2/X

El caso denunciado en redes sociales por el presidente Gustavo Petro, la mañana del martes 3 de marzo de 2026, y que calificó como un hecho de “violencia política” en Montería (capital del departamento de Córdoba), sumó dos nuevos capítulos tras la polémica generada por el video con los detalles de la presunta agresión sufrida por la joven Alejandra Millet Barrera Díaz.

Este episodio, conocido a menos de una semana de los comicios legislativos del domingo 8 de marzo de 2026 —que además definirán a los candidatos presidenciales para la primera vuelta del 31 de marzo—, fue replicado por Petro desde la cuenta en X del activista político José Luis Berrocal.

Con el transcurso de las horas, ese mismo martes se conocieron dos testimonios clave para esclarecer lo ocurrido. Según la publicación, el incidente se produjo en la entrada del conjunto residencial Marqués de Sevilla (en el barrio El Recreo) y, conforme a la fecha de la grabación, tuvo lugar el 22 de febrero de 2026.

Por este motivo, Barrera Díaz concedió una entrevista el mismo día en que la denuncia por agresión se hizo viral en redes sociales. La conversación fue transmitida por Rtvc, en su emisión nocturna de noticias, y estuvo a cargo de su director, Hollman Morris, quien le permitió relatar en detalle lo sucedido.

Este fue el primero de dos mensajes con los que el presidente Gustavo Petro le solicitó a la Fiscalía investigar la agresión a la ciudadana en Montería - crédito @petrogustavo/X

“Yo me encontraba pagando un servicio en InDriver cuando fui abordada de manera sorpresiva por una vecina que habita en el mismo edificio que yo. Ella, al sacarme de los cabellos donde yo estaba tranquilamente pagando el servicio del carro, me grita unas palabras muy groseras haciendo referencia a mi ideología política. También hizo referencia a relaciones que había tenido en el pasado con una pareja personal y, mientras ella me agredía, me gritaba estos insultos”, narró la joven.

En concreto, la joven de 19 años que brindó su testimonio acompañada de su abogado José Blanquicet, señaló que estos fueron los improperios que recibió: “‘Perra’, ‘pu...’ y siguiente, ‘petrista, te voy a matar’. Es de verdad muy horrible. No deseo que nadie en su vida sienta algún día lo que es ser perseguido porque tú piensas diferente o porque tú eres diferente o porque vengas de abajo. No hay excusa ni derecho ante este tipo de agresiones, de ninguna manera”, recalcó en su testimonio la ciudadana.

Sobre si hubo algún episodio previo o intercambio de palabras e medio de la agresión que denunció, la afectada señaló: “Yo he crecido en el edificio donde pasaron los hechos, igual que la señora (que la sujetó del cabello), directamente es la primera vez que yo a ella la veo, que es una de las razones por las cuales me siento tan vulnerada, porque no sabía qué expresar quien yo era y lo que yo pensaba, iba a pesarme más tarde”.

En medio de la entrevista, Alejandra Millet Barrera Díaz aprovechó el espacio para agradecer las muestras de apoyo a los usuarios en redes y “sobre todo al presidente Gustavo Petro; gracias a él esto se dio a conocer, porque estos hechos habían pasado hace más de una semana, y si no es por el presidente y la ayuda de Colegiatura Lawyers, que me apoyaron en todo momento y pudieron conocer el caso, esto no se hubiera dado el apoyo“, que resumió todo lo que le pasó como ”un hecho desagradable".

Petro pidió en un segundo mensaje al ente investigador que se capturen a los presuntos responsables que fueron mencionados por parte del activista político - crédito @petrogustavo/X

Barrera Díaz concluyó que “por los hechos sucedidos, es lo más probable, lo más seguro”, que todo haya sido a raíz de su inclinación política, respondió a la pregunta que le hizo Morris sobre el motivo que dio pie al ataque. “Por ser petrista (...)Si es algo inaceptable. De ninguna manera la violencia es la forma. ”, agregó.

Sobre los ataques que ella recibió, dijo que fueron físicos, verbales, psicológicos y morales. “Fui agredida en todos los sentidos de la palabra. Mi cuerpo desprotegido, mi integridad como mujer y como persona, como ser humano. Fui violentada y vulnerada”, recalcó en su narración de los hechos la joven.

La víctima señaló que sus agresores serían afines al candidato Abelardo de la Espriella: “Por petrista”

La joven no confirmó que las personas que la agredieron fueran simpatizantes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, tal y como reza en la denuncia que dejó Berrocal. Ella solo expresó: “Parecen ser parte del partido político del señor Abelardo”.

Al final, la joven destacó que “indudablemente, creo que incitar el odio públicamente es una manera incorrecta de expresión. Uno puede expresar sus ideas, lo que cree, lo que cree correcto, porque ese es mi ideal y el deber ser. No incitar el odio de ninguna manera es la forma. No hay cabida para la violencia ni el odio bajo ninguna circunstancia, ni por mi ideología política, ni por mi género, ni por ninguna razón, ni por mi apariencia. Es inaceptable”.

La joven de 19 años identificada como Alejandra Millet Barrera Díaz denunció el caso ante las autoridades acompañada de su abogado José Blanquicet, tras contar cómo fueron los hechos en entrevista a Rtvc Noticias - crédito captura de pantalla Radio Nacional de Colombia/Facebook

El abogado de la joven confirmó que se interpuso la denuncia en Fiscalía y su cliente fue valorada por parte de Medicina Legal, y confesó: “Hace una semana me sentía muy sola y muy protegida. Sentí que mi vida se iba a acabar en este incidente, porque además fui juzgada sin saber la realidad de los hechos. Mi dignidad se sentía por el suelo. Fue un momento muy difícil. Hoy que tengo apoyo en todas las personas”.

Sobre la mujer que la agredió, Barrera dejó un nombre en concreto para identificar a su agresora: “Lucy Charry”.

Pero de paso, la afectada aclaró que desde la administración del edificio el apoyo que recibió “fue muy mínimo”.

Además, la ciudadana aseveró que “mostraron muy poca solidaridad ante el hecho, de modo que lo único que ellos buscaban resolver era arreglar la reja que se había partido en el incidente. Luego, el señor Hernán Botero me llama con una voz prepotente. Sentí su rabia a través del teléfono, a lo que yo le dije: ‘Señor, por favor, respete. No me grite porque no es el momento’. Y él insistía que no buscara abogado, que no era. Él no sabía que ya yo tenía la colegiatura Lawyers apoyándome en este proceso".

La denuncia la dio a conocer el activista José Luis Berrocal, y el mandatario colombiano replicó su publicación en X la mañana del martes 3 de marzo de 2026 - crédito @Joselberrocall2/X

La versión de uno de los señalados en la denuncia que se conoció a través de redes sociales

“Los hechos no fueron así. Estábamos en una fiesta y ella me habló en el bar. Eso a mi esposa no le gustó y cuando nos encontramos en la entrada del conjunto a la 1 de la mañana, pues somos vecinos, comenzó la pelea”.

Y agregó: “Fue un tema de tragos, en ningún momento hubo algún comentario político. Todo lo que dice esa denuncia es falso. La denuncia tiene un objetivo político y la persona que lo publicó está metida en todo eso de la política”.