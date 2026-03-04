Fiscalía advierte sobre compra de votos y refuerza la vigilancia en las elecciones legislativas en Colombia

La entidad resaltó los comportamientos que son considerados delitos electorales - crédito Visuales IA

La Fiscalía General de la Nación lanzó una advertencia clara de cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 8 de marzo en Colombia: “Comprar votos, presionar a ciudadanos para que apoyen a un candidato o intentar obstaculizar el derecho al sufragio constituye un delito”, fue parte del mensaje que envió la entidad el 4 de marzo.

Durante la atención a medios de comunicación, funcionarios confirmaron que el ente investigador ha dispuesto todos sus canales para recibir denuncias relacionadas con posibles irregularidades durante el proceso electoral.

Desde la fiscalía enfatizaron que la compra de votos, la coacción a electores y cualquier acción que limite la libertad de elegir vulnera directamente la democracia de la nación.

“Ofrecer dinero, mercados o favores a cambio de un voto, presionar u obligar a votar por un candidato, eso es delito”, explicaron desde la fiscalía, asegurando que están preparados para actuar antes, durante y después de la jornada electoral, y que la confidencialidad de los denunciantes estará plenamente garantizada.

Desde la fiscalía recordaron que el voto es secreto - crédito Sergio Acero/Colprensa

Según detalló el organismo, los ciudadanos pueden reportar cualquier irregularidad por medio de la página web oficial www.fiscalia.gov.co, utilizando la aplicación Denuncia Fácil, o a través de los números 122 y 623, este último correspondiente a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior. Todos los canales permanecerán abiertos las veinticuatro horas, de lunes a domingo.

“Denunciar protege la democracia”, fue el mensaje con el que el vocero de la fiscalía reafirmó que toda conducta que represente un riesgo o afecte el desarrollo del certamen democrático debe ser reportada de inmediato.

Durante la atención se recordó que el voto es secreto y que nadie puede imponer una decisión sobre los electores. El funcionario subrayó la importancia de la vigilancia ciudadana y el papel de la denuncia oportuna para permitir la intervención de las autoridades en casos de delitos electorales.

El llamado cobra especial relevancia en el contexto de las legislativas, donde históricamente han existido denuncias por prácticas como la compra de votos, la entrega de incentivos a cambio de sufragios y la presión sobre comunidades vulnerables. La Fiscalía General de la Nación insiste en que “la transparencia electoral es un compromiso de todos” y en que la colaboración de la ciudadanía es clave para prevenir y sancionar cualquier intento de manipulación del proceso.

La fiscalía estará alerta ante cualquier denuncia relacionada con crímenes electorales - crédito Fiscalía General de la Nación

Así serán los comicios del 8 de marzo

El 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia, en las que los ciudadanos elegirán a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el próximo periodo.

Las mesas de votación abrirán a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 4:00 de la tarde, en una jornada que se desarrollará de manera continua a lo largo del país. Estarán habilitados más de 12.000 puestos y cerca de 120.000 mesas de votación en todo el territorio nacional, incluyendo consulados y embajadas para los colombianos en el exterior.

Los votantes deberán presentar su cédula de ciudadanía para ejercer su derecho al voto. El proceso electoral contempla estrictas medidas de seguridad y transparencia, con la presencia de las autoridades electorales, la Registraduría Nacional, la Policía Nacional y observadores internacionales. Además, se implementarán protocolos sanitarios en los puntos de votación.

Durante la jornada, estarán disponibles canales de atención y denuncia para reportar cualquier irregularidad. El escrutinio comenzará inmediatamente tras el cierre de las mesas y los resultados preliminares se darán a conocer en las horas siguientes. Se espera una amplia participación y vigilancia para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso democrático que servirá como termómetro en la previa de los comicios presidenciales.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 a. m. - crédito VisualesIA