Colombia

Fiscalía advierte sobre compra de votos y refuerza la vigilancia en las elecciones legislativas en Colombia

Desde el organismo judicial aseguraron que toda denuncia de irregularidades será atendida de inmediato y recuerdó que ofrecer dinero, presionar o coaccionar a votantes constituye un delito

Guardar
La entidad resaltó los comportamientos
La entidad resaltó los comportamientos que son considerados delitos electorales - crédito Visuales IA

La Fiscalía General de la Nación lanzó una advertencia clara de cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 8 de marzo en Colombia: “Comprar votos, presionar a ciudadanos para que apoyen a un candidato o intentar obstaculizar el derecho al sufragio constituye un delito”, fue parte del mensaje que envió la entidad el 4 de marzo.

Durante la atención a medios de comunicación, funcionarios confirmaron que el ente investigador ha dispuesto todos sus canales para recibir denuncias relacionadas con posibles irregularidades durante el proceso electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde la fiscalía enfatizaron que la compra de votos, la coacción a electores y cualquier acción que limite la libertad de elegir vulnera directamente la democracia de la nación.

“Ofrecer dinero, mercados o favores a cambio de un voto, presionar u obligar a votar por un candidato, eso es delito”, explicaron desde la fiscalía, asegurando que están preparados para actuar antes, durante y después de la jornada electoral, y que la confidencialidad de los denunciantes estará plenamente garantizada.

Desde la fiscalía recordaron que
Desde la fiscalía recordaron que el voto es secreto - crédito Sergio Acero/Colprensa

Según detalló el organismo, los ciudadanos pueden reportar cualquier irregularidad por medio de la página web oficial www.fiscalia.gov.co, utilizando la aplicación Denuncia Fácil, o a través de los números 122 y 623, este último correspondiente a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior. Todos los canales permanecerán abiertos las veinticuatro horas, de lunes a domingo.

“Denunciar protege la democracia”, fue el mensaje con el que el vocero de la fiscalía reafirmó que toda conducta que represente un riesgo o afecte el desarrollo del certamen democrático debe ser reportada de inmediato.

Durante la atención se recordó que el voto es secreto y que nadie puede imponer una decisión sobre los electores. El funcionario subrayó la importancia de la vigilancia ciudadana y el papel de la denuncia oportuna para permitir la intervención de las autoridades en casos de delitos electorales.

El llamado cobra especial relevancia en el contexto de las legislativas, donde históricamente han existido denuncias por prácticas como la compra de votos, la entrega de incentivos a cambio de sufragios y la presión sobre comunidades vulnerables. La Fiscalía General de la Nación insiste en que “la transparencia electoral es un compromiso de todos” y en que la colaboración de la ciudadanía es clave para prevenir y sancionar cualquier intento de manipulación del proceso.

La fiscalía estará alerta ante
La fiscalía estará alerta ante cualquier denuncia relacionada con crímenes electorales - crédito Fiscalía General de la Nación

Así serán los comicios del 8 de marzo

El 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia, en las que los ciudadanos elegirán a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el próximo periodo.

Las mesas de votación abrirán a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 4:00 de la tarde, en una jornada que se desarrollará de manera continua a lo largo del país. Estarán habilitados más de 12.000 puestos y cerca de 120.000 mesas de votación en todo el territorio nacional, incluyendo consulados y embajadas para los colombianos en el exterior.

Los votantes deberán presentar su cédula de ciudadanía para ejercer su derecho al voto. El proceso electoral contempla estrictas medidas de seguridad y transparencia, con la presencia de las autoridades electorales, la Registraduría Nacional, la Policía Nacional y observadores internacionales. Además, se implementarán protocolos sanitarios en los puntos de votación.

Durante la jornada, estarán disponibles canales de atención y denuncia para reportar cualquier irregularidad. El escrutinio comenzará inmediatamente tras el cierre de las mesas y los resultados preliminares se darán a conocer en las horas siguientes. Se espera una amplia participación y vigilancia para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso democrático que servirá como termómetro en la previa de los comicios presidenciales.

Las mesas de votación estarán
Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 a. m. - crédito VisualesIA

Temas Relacionados

EleccionesFiscalíaDelitos electorales8 de marzoCiudadaníaDenunciaLíneas de atenciónColombia-Noticias

Más Noticias

Tomás Ángel quedó fuera del debut de América en la Copa Sudamericana: el motivo detrás de la decisión

El refuerzo Escarlata tendrá que aplazar su estreno en competencias internacionales, mientras el equipo vallecaucano afronta un duelo determinante por el paso a la fase de grupos

Tomás Ángel quedó fuera del

Resultados Sinuano Día 4 de marzo de 2026

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultados Sinuano Día 4 de

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

El cuadro dirigido por Lucas González tendrá un partido clave ante el cuadro chileno tras sufrir en la segunda fase ante Deportivo Táchira

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN

Aunque está en la cuerda floja, Petro se defendió de la sanción del CNE: “Mi campaña no violó topes electorales”

El presidente negó haber violado los límites de financiación y criticó a la oposición por utilizar el organismo electoral como un medio de ataque político

Aunque está en la cuerda

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia está obligado a ganar no solo para aspirar al subcampeonato del torneo amistoso, sino para seguir demostrando su alto nivel entre los países de la región

Colombia vs. Argentina - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro les pidió perdón

Valentino Lázaro les pidió perdón a dos participantes en ‘La casa de los famosos Colombia’ y reveló que ya no tiene el mismo gusto por el juego

Melissa Gate señaló a Karina García de haberla menospreciado y reveló que fue manipulada para pelear en ‘La casa de los famosos’

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

Tebi Bernal nominó a Campanita en ‘La casa de los famosos Colombia’: así fue la reacción que tuvo el participante en vivo y en directo

Johanna Fadul criticó ‘La casa de los famosos Colombia’ y a algunos de los participantes: “No pertenezco a ese lugar en lo absoluto”

Deportes

Tomás Ángel quedó fuera del

Tomás Ángel quedó fuera del debut de América en la Copa Sudamericana: el motivo detrás de la decisión

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El árbitro Wilmar Roldán tuvo tenso cruce con César Farías, extécnico del Junior de Barranquilla, en el empate del Barcelona de Guayaquil por Libertadores