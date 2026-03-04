El Ministerio de Ambiente refuerza seguridad en el Parque Tayrona con fuerte policial y nuevas estrategias tras el anuncio de su apertura

Las autoridades declararon aptas playas como Playa Cristal, Nenguaje, Gairaca y El Pozo para recibir visitantes nacionales y extranjeros en el parque Tayrona - crédito Colprensa

La reapertura integral del Parque Nacional Natural Tayrona, anunciada para el 5 de marzo de 2026, marca un punto de inflexión en la gestión de áreas protegidas de Colombia. Con una afluencia que duplicó su volumen anual de visitantes, alcanzando ocho millones en el reciente periodo, el desafío logístico fue abordado mediante treinta y siete planes de ordenamiento ecoturístico y operaciones de recuperación acelerada tras los daños recientes.

El director nacional de Parque Naturales, Luis Olmedo, confirmó que, tras 46 reuniones y visitas técnicas en quince días, solo dos sectores permanecerán restringidos por afectaciones severas, mientras el resto del parque recibe a los visitantes.

Mientras se avanzan los trabajos de recuperación, Olmedo destacó el alcance de la respuesta técnica desplegada: “Durante estos quince días se hicieron más de cuarenta y seis reuniones, visitas técnicas que nos permitieron no solo evaluar, sino rápidamente empezar a actuar. Hoy, mientras yo estoy aquí hablando, el equipo de guardaparques está arreglando los caminos y poniendo en, digamos, lo mejor posible las infraestructuras”, declaró.

Un fondo de más de $1.500 millones será asignado por la Unidad de Gestión de Riesgo para restaurar infraestructuras dañadas en el parque. Esta cifra evidencia el nivel de inversión oficial tras el cierre temporal. Además, indicó Olmedo: “Hemos tenido inversión importante para tener treinta y siete planes de ordenamiento ecoturístico en todo el país, que nos es una carta de navegación a futuro”.

El dispositivo policial se replica en el despliegue de estrategias judiciales. El Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, encabezado por la ministra Irene Vélez, mantendrá un seguimiento activo de las amenazas ambientales dentro del parque.

Según la cartera de Ambiente, la Fiscalía General de la Nación ha asignado dos fiscales especializados con una ruta especial de investigación para delitos ambientales, con el objetivo de identificar y sancionar responsables de daños al Tayrona.

El portavoces del ministerio detallaron: “La ministra Irene Vélez ha decidido que el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación siga en un activo seguimiento de la situación que se pueda estar enfrentando en crímenes ambientales dentro del parque. Es así como dentro de uno de los miembros del consejo, que es la Fiscalía General de la Nación, ha activado una ruta especial y ha delegado dos fiscales de carácter especializado para la atención de los crímenes ambientales al interior del Parque Nacional Natural Tayrona”.

La respuesta oficial articula mesas de coordinación interinstitucional y regional. Estas instancias reunirán autoridades ambientales y comunidades indígenas para analizar la dinámica de criminalidad vinculada a delitos medioambientales dentro de los límites del Tayrona.

Según el Ministerio de Ambiente, este proceso forma parte de los acuerdos cumplidos con comunidades indígenas a través del Fondo para la Vida, orientado a fortalecer la gobernanza en los territorios aledaños y el parque nacional.

De acuerdo con las autoridades ambientales, el Parque Nacional Natural Tayrona reabre casi en su totalidad tras una operación expresa de diagnóstico y reparación de daños, con intervención de fuerzas policiales especializadas, recursos extraordinarios y estrategias judiciales en marcha para atender delitos contra el medio ambiente detectados en la zona.

La reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona representa un avance en la articulación de estrategias para la conservación ambiental en Colombia. La movilización de recursos, la implementación de planes de manejo y la participación de diferentes sectores muestran una gestión orientada tanto a la recuperación de áreas afectadas como a la prevención de futuros riesgos.

La inclusión de comunidades indígenas y la activación de rutas judiciales especializadas fortalecen la gobernanza sobre el territorio y promueven la corresponsabilidad en el uso y protección de los recursos naturales. Este escenario plantea un modelo de intervención que puede servir de referencia para la gestión de otras áreas protegidas del país.