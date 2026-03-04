Colombia

El Ministerio de Ambiente refuerza seguridad en el Parque Tayrona con fuerte policial y nuevas estrategias tras el anuncio de su apertura

El director nacional de Parque Naturales, Luis Olmedo, confirmó que, tras 46 reuniones y visitas técnicas en quince días, solo dos sectores permanecerán restringidos por afectaciones severas

Guardar
Las autoridades declararon aptas playas
Las autoridades declararon aptas playas como Playa Cristal, Nenguaje, Gairaca y El Pozo para recibir visitantes nacionales y extranjeros en el parque Tayrona - crédito Colprensa

La reapertura integral del Parque Nacional Natural Tayrona, anunciada para el 5 de marzo de 2026, marca un punto de inflexión en la gestión de áreas protegidas de Colombia. Con una afluencia que duplicó su volumen anual de visitantes, alcanzando ocho millones en el reciente periodo, el desafío logístico fue abordado mediante treinta y siete planes de ordenamiento ecoturístico y operaciones de recuperación acelerada tras los daños recientes.

El director nacional de Parque Naturales, Luis Olmedo, confirmó que, tras 46 reuniones y visitas técnicas en quince días, solo dos sectores permanecerán restringidos por afectaciones severas, mientras el resto del parque recibe a los visitantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras se avanzan los trabajos de recuperación, Olmedo destacó el alcance de la respuesta técnica desplegada: “Durante estos quince días se hicieron más de cuarenta y seis reuniones, visitas técnicas que nos permitieron no solo evaluar, sino rápidamente empezar a actuar. Hoy, mientras yo estoy aquí hablando, el equipo de guardaparques está arreglando los caminos y poniendo en, digamos, lo mejor posible las infraestructuras”, declaró.

La reapertura integral del Parque
La reapertura integral del Parque Nacional Natural Tayrona, anunciada para el 5 de marzo de 2026, marca un punto de inflexión en la gestión de áreas protegidas de Colombia - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Un fondo de más de $1.500 millones será asignado por la Unidad de Gestión de Riesgo para restaurar infraestructuras dañadas en el parque. Esta cifra evidencia el nivel de inversión oficial tras el cierre temporal. Además, indicó Olmedo: “Hemos tenido inversión importante para tener treinta y siete planes de ordenamiento ecoturístico en todo el país, que nos es una carta de navegación a futuro”.

El dispositivo policial se replica en el despliegue de estrategias judiciales. El Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, encabezado por la ministra Irene Vélez, mantendrá un seguimiento activo de las amenazas ambientales dentro del parque.

Según la cartera de Ambiente, la Fiscalía General de la Nación ha asignado dos fiscales especializados con una ruta especial de investigación para delitos ambientales, con el objetivo de identificar y sancionar responsables de daños al Tayrona.

El Ministerio De Ambiente Anunció Que En El Parque Nacional Natural Tayrona En Santa Marta Se Instalará Un Fuerte De La Policía De Carabineros Con 70 Uniformados, Que Contará Con Caballerizas Y Espacio Para Los Guías - crédito captura de video @UltimaHoraCR/X

El portavoces del ministerio detallaron: “La ministra Irene Vélez ha decidido que el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación siga en un activo seguimiento de la situación que se pueda estar enfrentando en crímenes ambientales dentro del parque. Es así como dentro de uno de los miembros del consejo, que es la Fiscalía General de la Nación, ha activado una ruta especial y ha delegado dos fiscales de carácter especializado para la atención de los crímenes ambientales al interior del Parque Nacional Natural Tayrona”.

La respuesta oficial articula mesas de coordinación interinstitucional y regional. Estas instancias reunirán autoridades ambientales y comunidades indígenas para analizar la dinámica de criminalidad vinculada a delitos medioambientales dentro de los límites del Tayrona.

Según el Ministerio de Ambiente, este proceso forma parte de los acuerdos cumplidos con comunidades indígenas a través del Fondo para la Vida, orientado a fortalecer la gobernanza en los territorios aledaños y el parque nacional.

De acuerdo con las autoridades ambientales, el Parque Nacional Natural Tayrona reabre casi en su totalidad tras una operación expresa de diagnóstico y reparación de daños, con intervención de fuerzas policiales especializadas, recursos extraordinarios y estrategias judiciales en marcha para atender delitos contra el medio ambiente detectados en la zona.

El Consejo Nacional de
El Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, encabezado por la ministra Irene Vélez, mantendrá un seguimiento activo de las amenazas ambientales dentro del parque - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

La reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona representa un avance en la articulación de estrategias para la conservación ambiental en Colombia. La movilización de recursos, la implementación de planes de manejo y la participación de diferentes sectores muestran una gestión orientada tanto a la recuperación de áreas afectadas como a la prevención de futuros riesgos.

La inclusión de comunidades indígenas y la activación de rutas judiciales especializadas fortalecen la gobernanza sobre el territorio y promueven la corresponsabilidad en el uso y protección de los recursos naturales. Este escenario plantea un modelo de intervención que puede servir de referencia para la gestión de otras áreas protegidas del país.

Temas Relacionados

Parque TayronaMinisterio de AmbienteFecha de aperturaRefuerzo de esquema de seguridadColombia-Noticiasd

Más Noticias

Así puede saber si tiene sobrepeso u obesidad, según la explicación de una experta: “Debe medir su índice de masa corporal”

La cantidad de grasa acumulada en el cuerpo puede derivar en distintas afecciones de salud

Así puede saber si tiene

Armando Benedetti respaldó propuesta de Petro de impugnar las mesas de votación el 8 de marzo: “El presidente no está llamando a ‘mamar gallo’”

El ministro del Interior sostuvo que la propuesta está orientada a detectar fallas, mas no busca intervenir en el proceso democrático

Armando Benedetti respaldó propuesta de

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

La empresaria y DJ no se guardó nada al expresar fuertes opiniones sobre el comediante en medio de una transmisión en vivo junto a Juliana Calderón, dejando claro que no confía en el polémico participante del 'reality'

Yina Calderón arremetió contra Juanda

Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y evalúa demandar a quien lo acusa de supuestos cobros de “peajes” en el arbitraje colombiano

El director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cobrar dinero para designar a algunos árbitros en los partidos del fútbol colombiano

Imer Machado se reunió con

Tribunal de Bogotá frenó traslado de líder de investigaciones contra ‘Papá Pitufo’ y ordenó medidas urgentes de protección ante amenazas y alto riesgo

La decisión busca garantizar la integridad del oficial y de su familia, tras evidenciar omisiones en la evaluación de riesgos por parte de la institución

Tribunal de Bogotá frenó traslado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra Juanda

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

Tebi Bernal nominó a Campanita en ‘La casa de los famosos Colombia’: así fue la reacción que tuvo el participante en vivo y en directo

Johanna Fadul criticó ‘La casa de los famosos Colombia’ y a algunos de los participantes: “No pertenezco a ese lugar en lo absoluto”

Shakibecca fue confundida con Shakira durante el multitudinario show en Ciudad de México: la imitadora de la barranquillera dio su versión

Yeferson Cossio aseguró que una de sus exparejas le hacía brujería: “Yo la confronté a ella”

Deportes

Wilmar Roldán tuvo tenso cruce

Wilmar Roldán tuvo tenso cruce con César Farías, extécnico del Junior de Barranquilla, en el empate del Barcelona de Guayaquil por Libertadores

Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y evalúa demandar a quien lo acusa de supuestos cobros de “peajes” en el arbitraje colombiano

El ciclista colombiano Santiago Buitrago se coronó en importante carrera en Italia: así fue su victoria

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana