Colombia

Superintendencia de Servicios le puso la lupa en el precio del gas en Colombia: investiga presuntos sobrecostos en transporte que afecta a los consumidores

Un reciente rastreo a las finanzas del sector energético dejó al descubierto que el bolsillo de los hogares colombianos estaría asumiendo millonarios sobrecostos, según la Superintendencia de Servicios

El recibo mensual en los
El recibo mensual en los hogares colombianos estaría absorbiendo los millonarios sobrecostos generados por firmas especuladoras que no tienen ningún contacto con el usuario final- crédito VisualesIA

La factura mensual que pagan los colombianos por encender la estufa o calentar el agua esconde un oscuro laberinto financiero. Las autoridades encargadas de vigilar este mercado acaban de revelar que el costo asumido por los hogares podría estar inflado artificialmente.

El motivo no recae en la extracción del hidrocarburo ni en su transporte físico, sino en un complejo circuito de negocios a la sombra: transacciones consecutivas donde múltiples actores compran y traspasan el insumo, elevando la tarifa final sin aportar un solo milímetro de tubería nueva.

A través de un profundo escrutinio contable que abarcó los últimos cuatro años, la Superintendencia de Servicios Públicos identificó una dinámica estructural dentro del mercado secundario. Existen corporaciones cuyo único rol consiste en adquirir enormes lotes de este energético para luego negociarlos de nuevo con otros agentes empresariales.

Las cifras monetarias destapadas por este minucioso seguimiento evidencian un negocio redondo para unos pocos intermediarios, todo esto a costa de la economía familiar. Solo durante el año 2023, las compañías dedicadas exclusivamente a esta práctica comercial reportaron ingresos astronómicos que alcanzaron exactamente los $2,99 billones, logrando utilidades netas superiores a los $174.700 millones.

Sin instalar un solo milímetro
Sin instalar un solo milímetro de tubería nueva, las empresas dedicadas exclusivamente a la reventa de gas lograron ingresos cercanos a los $3 billones durante 2023 a punta de transacciones de papel - crédito Colprensa

Al año siguiente, en 2024, aunque las ganancias netas bajaron a $122.800 millones, los ingresos totales mantuvieron una clara tendencia al alza, escalando hasta los $3,23 billones. Esta enorme riqueza no refleja mejoras en el suministro, representa un gravamen oculto para consumidores vulnerables.

El ente auditor fue categórico al sentenciar que este modelo de negocio carece de sentido económico si no ofrece beneficios tangibles. Cada vez que el combustible cambia de manos, su valor experimenta un incremento automático. Si estas transferencias no implican gestión de riesgos ni aportan soluciones logísticas, actúan como peajes burocráticos.

Según lo comunicado por la Superservicios, el ciudadano de a pie termina financiando una pirámide de transacciones inoficiosas de la cual no deriva ningún provecho real, en medio de las enormes dificultades financieras que atraviesa actualmente la inmensa mayoría de la población colombiana.

Frente a este abusivo panorama que golpea el costo de vida, la entidad anunció un marcaje estricto. A partir del 4 de marzo de 2026, se someterá a un escáner milimétrico todo el trayecto monetario del combustible, desde que brota de los yacimientos hasta que llega al calentador hogareño.

La ruta del combustible está
La ruta del combustible está bajo estricto escrutinio. La entidad de vigilancia rastreará cada transacción, desde el yacimiento hasta las viviendas, para detectar y asfixiar a los "eslabones fantasma- crédito Superintendencia de Servicios

El objetivo será identificar cuántos intermediarios fantasma participan y de qué manera cada salto encarece la tarifa. Se vigilará de cerca la trazabilidad, el diferencial comercial y los amplios márgenes de estos conglomerados de papel.

Sumado a este seguimiento riguroso, se han puesto sobre la mesa severas iniciativas para reformar las reglas de juego vigentes. La principal apuesta busca asfixiar estas cadenas largas de reventa y promover que las empresas distribuidoras adquieran el recurso directamente de las fuentes productoras.

Al amputar los eslabones sobrantes, se espera neutralizar el dañino efecto dominó que destruye el presupuesto mensual de las familias. Los supervisores exigen que cualquier ganancia sectorial esté sustentada en una rivalidad corporativa sana que abarate los costos y jamás en maniobras de escritorio diseñadas para especular.

Las nuevas propuestas regulatorias buscan
Las nuevas propuestas regulatorias buscan cortar de raíz la especulación en el mercado secundario, exigiendo esquemas de contratación directa que alivien de manera efectiva el bolsillo ciudadano. - crédito EPM

El ultimátum lanzado desde la Superservicios advirtió sobre inminentes represalias legales contra quienes persistan en estas prácticas leoninas. Si se logra documentar que estos comisionistas están vulnerando la eficiencia del sistema, o que sus tácticas perjudican injustificadamente el patrimonio de las familias, caerá el peso normativo sobre los responsables.

El objetivo de estas medidas es blindar los ingresos de los hogares, garantizando que cada peso facturado corresponda exclusivamente a un servicio transparente, desterrando a quienes se lucran descaradamente con el encarecimiento desmedido de un recurso catalogado como un servicio esencial.

