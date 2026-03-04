Ciudadano colombiano fue capturado en Polonia: lo acusan de asesinar a una mujer

La imagen la compartió Kamil Mroczek, líder de la Confederación en la provincia de Łódź, procedente de Zgierz, presidente del Consejo de Administración en la provincia de Łódź - crédito @KamilMroczek4

Un caso que ha puesto en el centro del debate a un ciudadano colombiano de 28 años en Polonia volvió a registrar un hecho violento con desenlace trágico.

El connacional fue detenido y acusado de un ataque violento contra una mujer polaca en el centro de Kutno, en la región de Łódź, entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de febrero de 2026. La agresión dejó a la víctima con heridas graves y sin posibilidad de defensa.

El caso se conoció a través de medios regionales de ese país y de publicaciones en grupos de Facebook de colombianos en Polonia, y se suma a otras tragedias recientes, como la registrada en Toruń en junio de 2025, donde Klaudia (otra joven polaca) de 24 años, murió apuñalada por un migrante venezolano de 19 años.

Por este tipo de crímenes, las estadísticas policiales de 2025 informan que 17.504 extranjeros cometieron 28.466 delitos en Polonia, superando en más de mil los sospechosos y registrando 2.200 delitos adicionales respecto al año anterior (2024).

La mayoría de los implicados provienen de Ucrania (10.602), seguidos por Georgia y Colombia, y la cifra de connacionales involucrados subió a 324, desde 127 en 2024, señaló en una publicación a través de X Kamil Mroczek, líder de la Confederación en la provincia de Łódź, procedente de Zgierz, presidente del Consejo de Administración en la provincia de Łódź.

En otro de los casos que se conoció en noviembre de 2025, un ciudadano colombiano de 26 años, identificado como Helver Alexander M., fue enviado a detención preventiva durante tres meses por orden del Juzgado de Distrito de Słupsk, y como parte de la investigación por el homicidio del cartagenero Javier Gómez Castellón en Polonia.

El procesamiento del caso, que involucra la acusación formal de homicidio, se sostiene en torno a un enfrentamiento con cuchillos entre ambos connacionales y a la disputa por la versión de los hechos relatada por familiares y defensa del sospechoso, mientras autoridades de Cartagena de Indias y la Cancillería trabajan en la repatriación del cuerpo, informó el diario El Universal.