Ataque armado tras un funeral dejó a dos personas heridas: una de las víctimas quedó en grave estado

Las autoridades mantuvieron presencia en el sector, donde se produjo una balacera al finalizar una ceremonia fúnebre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un ataque armado ocurrido durante la tarde del martes 3 de marzo de 2026 en inmediaciones del parque Romero de Bucaramanga (Santander) dejó a dos personas heridas, una de ellas en grave estado.

De acuerdo con las versiones preliminares, los afectados estaban saliendo de un sepelio en el Cementerio Central en el momento en el que fueron sorprendidos por los sicarios que no dudaron en disparar en su contra en repetidas oportunidades.

Una de las víctimas de este ataque fue identificada como Andrés Camilo Polo Serrano, que acababa de participar en las exequias de Alejandrina Gaona Lizarazo, en el momento en el que fue interceptado sobre la calle 44, donde dos hombres en motocicleta abrieron fuego.

Una de las víctimas quedó en estado crítico y un presunto agresor fue privado de la libertad - crédito Colprensa

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la balacera habría obedecido a presuntas disputas personales, una línea investigativa que actualmente no ha sido comprobada o descartada, por lo que los familiares y allegados a la víctima exigen celeridad en el proceso.

Información difundida por el medio local Vanguardia indicó que uno de los atacantes fue detenido en el operativo desplegado por las autoridades, tras un plan candado que culminó con la captura en el puente de La Novena.

“En la reacción policial se logró la captura de un sujeto por porte ilegal de armas de fuego, quien será puesto a disposición de la autoridad judicial competente”, declaró el coronel Héctor Daniel García Acevedo en el reporte que fue difundido por el medio.

Asimismo, se dio a conocer que las cámaras de seguridad del sector captaron a la comunidad auxiliando a los heridos y trasladándolos en vehículos particulares a centros médicos cercanos tras la confusión desatada por los disparos.

El reporte indica que Polo Serrano fue ingresado en la Clínica Chicamocha con heridas en cuello y cabeza, por lo que permanece con pronóstico reservado, mientras que Omar Sierra, domiciliario conocido en el sector, resultó lesionado en el brazo derecho por una bala perdida y fue derivado al Hospital Universitario de Santander, en el que se confirmó que su estado es estable, teniendo en cuenta que el impacto fue en una de sus extremidades.

Los investigadores avanzan para esclarecer los motivos del atentado - crédito Colprensa

“La rápida acción de la Policía permitió la inmediata captura de un bandido que disparó contra varias personas en inmediaciones del parque Romero de Bucaramanga”, comunicó a su vez el alcalde Cristian Portilla sobre el caso que desató el pánico entre los residentes y transeúntes de la zona.

Información policial citada por Vanguardia, indica que el hombre al que fue dirigido el ataque estaría señalado como posible expendedor de sustancias estupefacientes en el barrio Estoraques. Ante la cantidad de información disponible sobre el caso, un equipo especial de inteligencia e investigación criminal fue asignado para esclarecer los hechos y determinar la motivación completa del ataque.

El paciente está bajo pronóstico reservado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mujer fue asesinada bajo la modalidad de sicariato

Una mujer identificada como Alejandrina Gaona Lizarazo fue asesinada con 9 disparos en plena vía pública del barrio Estoraques, en Bucaramanga, el sábado 28 de febrero de 2026.

El reporte de las autoridades indica que la víctima, de 50 años, no tenía antecedentes o conflictos conocidos y había perdido a su hijo en circunstancias violentas años atrás, lo cual lleva a las autoridades a investigar la posibilidad de un ajuste de cuentas relacionado con ese hecho, según informó el medio Vanguardia.

Tras lo ocurrido, la víctima fue trasladada en taxi al Hospital Universitario de Santander, donde el personal médico intentó salvarle la vida, pero la gravedad de las lesiones provocadas por los impactos de bala resultó irreversible y se confirmó que falleció poco después de ingresar al centro de salud.