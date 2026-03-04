Asesinan a militante del Centro Democrático en Arauca en plena semana electoral

Wilfredo Braca fue asesinado en Puerto Rondón, Arauca, mientras realizaba actividades políticas como militante del Centro Democrático. - crédito Colprensa

Wilfredo Braca, militante del Centro Democrático, fue asesinado en el municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca, en la semana previa a las elecciones legislativas y a las consultas presidenciales previstas para el próximo 8 de marzo.

De acuerdo con la información conocida por Semana, personas desconocidas lo atacaron con arma de fuego y posteriormente huyeron del lugar. Hasta el momento no se han reportado capturas ni se ha informado oficialmente sobre la identidad de los responsables.

La Policía Nacional adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar los móviles del crimen.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial en la red social X, el Centro Democrático rechazó el asesinato de su militante y expresó solidaridad con sus familiares.

En el mensaje, la colectividad indicó que “condena con la más absoluta firmeza el asesinato de nuestro líder y militante Wilfredo Braca, ocurrido en Puerto Rondón, Arauca”.

El Centro Democrático condenó el crimen y exigió garantías de seguridad para sus militantes. - crédito @CeDemocratico/X

En el mismo pronunciamiento, el partido señaló que la víctima fue atacada mientras ejercía actividades políticas y sostuvo que el hecho afecta el ejercicio democrático en la región. Asimismo, manifestó su preocupación por la situación de seguridad en el departamento.

Solicitud de garantías de seguridad

En su declaración pública, el partido pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro adoptar medidas que garanticen la seguridad de líderes y candidatos en el territorio nacional, especialmente en zonas donde operan grupos armados ilegales.

El Centro Democrático solicitó resultados frente a estas estructuras y reiteró la necesidad de que existan condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso electoral del 8 de marzo.

En el comunicado también se hizo referencia a la persistencia de hechos de violencia contra integrantes de la oposición en distintas regiones del país.

La región de Arauca mantiene presencia de grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las FARC. - crédito TVEFE y AFP

Presencia de grupos armados en Arauca

El departamento de Arauca ha sido escenario de confrontaciones y hechos de violencia asociados a la presencia de grupos armados ilegales. En esa región hacen presencia estructuras como la guerrilla del ELN y disidencias de las antiguas Farc.

En los últimos meses se han registrado distintos episodios que han afectado a funcionarios públicos y a sus esquemas de seguridad.

En la primera semana de febrero de este año, escoltas del congresista Jairo Castellanos se desplazaban en dos camionetas por el departamento cuando, a un kilómetro del municipio de Fortul, se encontraron con un retén armado ilegal. Al no detenerse, se produjo un ataque con disparos que dejó dos integrantes del esquema de protección muertos.

De igual forma, a finales del año pasado, el gobernador de Arauca, Renson Martínez, fue víctima de un atentado cuando se movilizaba por el municipio de Saravena con destino a Tame. El ataque fue perpetrado con fusiles y repelido por su esquema de seguridad, que logró evacuarlo sin lesiones. Posteriormente se conocieron imágenes del vehículo oficial con múltiples impactos de bala.

Estos antecedentes han sido mencionados por sectores políticos como parte del panorama de seguridad que enfrenta el departamento.

Actividad política de la víctima

Según versiones expuestas por Semana, Wilfredo Braca estaría participando en campaña política a favor de Manuel Alexander Pérez Rueda, aspirante a la Cámara de Representantes por el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

No obstante, las autoridades no han confirmado oficialmente si el homicidio guarda relación con dicha actividad política. Las investigaciones continúan para establecer si el crimen tuvo motivaciones relacionadas con el contexto electoral o si obedeció a otras circunstancias.

La jornada electoral del 8 de marzo se desarrolla en un contexto de amenazas a candidatos y líderes políticos en Arauca.- crédito Sergio Acero/Colprensa

Proceso electoral y situación de orden público

El asesinato se produce en la semana previa a los comicios legislativos y consultas presidenciales del 8 de marzo, en un departamento donde persisten preocupaciones por la seguridad y el control territorial de grupos armados ilegales.

En Arauca, distintos sectores han advertido sobre la necesidad de garantizar condiciones para la participación política y el ejercicio del voto en zonas rurales y corredores estratégicos.

Por ahora, la Policía mantiene abiertas las líneas de investigación para esclarecer el homicidio de Wilfredo Braca y establecer responsabilidades. Las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre avances concretos en el caso.