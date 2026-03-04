Colombia

Amanda Miguel regresa a Colombia con su gira “Él Me Mintió”

El público colombiano podrá disfrutar funciones exclusivas en abril, donde la artista compartirá duetos y homenajes inéditos en escenarios de Armenia y Pereira

Las ciudades de Armenia y Pereira serán escenario de un acontecimiento musical relevante en abril con la llegada de Amanda Miguel y su gira internacional “Él Me Mintió World Tour”.

Las ciudades de Armenia y Pereira serán escenario de un acontecimiento musical relevante en abril con la llegada de Amanda Miguel y su gira internacional “Él Me Mintió World Tour”.

La artista argentina ofrecerá dos únicas presentaciones en Colombia, el 10 de abril en el Centro de Convenciones de Armenia y el 11 de abril en Expofuturo de Pereira, donde desplegará los éxitos que la han consolidado como figura central de la música romántica en español.

La reconocida artista argentina subrayó la importancia de este reencuentro con el público colombiano: “La gira se llama ‘Él me mintió’ porque es uno de los más grandes éxitos de mi carrera. Es un show especial para todas las despechadas y despechados… básicamente son mis éxitos. Estoy muy contenta porque es un show hermoso que sigue después de 46 años de Amanda Miguel”.

“La gira se llama ‘Él me mintió’ porque es uno de los más grandes éxitos de mi carrera. Es un show especial para todas las despechadas y despechados… básicamente son mis éxitos".

El retorno de la cantante a los escenarios nacionales marca uno de los momentos destacados de la agenda cultural en la región cafetera. Con una carrera que supera las cuatro décadas, Amanda Miguel ha publicado dieciocho álbumes y ha construido un repertorio que abarca generaciones. Su propuesta para esta gira incluye un recorrido por las canciones más emblemáticas de su trayectoria, entre las que destacan “Castillos”, “Mi buen corazón”, “Hagamos un trato” y el tema central que da nombre al tour.

Estas composiciones han acompañado historias personales y colectivas, posicionando a la intérprete como referente de la balada romántica en América Latina. El tour no solo representa un repaso a los mayores éxitos de la cantante, sino que también incorpora novedades y homenajes personales.

La artista ha renovado parte de su repertorio e incluyó un bloque acústico dedicado a interpretar canciones de Diego Verdaguer, su fallecido esposo y colaborador musical. Sobre este segmento, la propia Amanda Miguel declaró: “Son canciones muy conocidas, canciones muy queridas de mi esposo que yo seleccioné para cantar, en el piano. Son unas canciones que se van a hacer en un modo acústico diferente a lo que suena en general con la banda. Y yo creo que va a ser un momento emocionante donde el público también va a poder cantar, junto conmigo”.

La puesta en escena de la gira “Él Me Mintió World Tour” está diseñada para favorecer la interacción directa con la audiencia, apelando a la nostalgia y a la emoción de quienes han seguido la carrera de la artista desde sus inicios.

La puesta en escena de la gira “Él Me Mintió World Tour” está diseñada para favorecer la interacción directa con la audiencia, apelando a la nostalgia y a la emoción de quienes han seguido la carrera de la artista desde sus inicios. La cantante subraya que esta gira constituye un tributo tanto a la fidelidad del público como a su propio recorrido artístico.

De acuerdo con la artista, la selección de temas refleja las distintas etapas de su carrera y la vigencia de su propuesta musical en la actualidad. El regreso de Amanda Miguel a Colombia coincide con el lanzamiento de nuevos proyectos y materiales digitales. “Están preciosos, se los recomiendo. Ya están en las plataformas, en todas las plataformas, para que los bajen y los disfruten porque están divinos”, señaló la artista al referirse a los remixes y colaboraciones recientes que forman parte de su catálogo. En este contexto, sobresale el remix de “Así no te amaré jamás” y el tema “M.I.T.O.”, disponibles en servicios de streaming y en YouTube.

En paralelo a la gira, Amanda Miguel trabaja en un documental personal que aborda los orígenes de su carrera y su vida junto a Diego Verdaguer. “Estoy por sacar un documental mío, de mi vida, y es un documental muy hermoso donde muestro, pues el comienzo de mi vida y todo lo que he vivido a lo largo de mi vida junto con mi esposo, cuando nos conocimos y cómo creamos nuestras canciones, cómo creamos nuestra compañía y cómo formamos este matrimonio de tantos años y lo bien que la pasábamos juntos. Hasta que pasó todo lo que pasó y empezamos la gira de Simplemente amor con el holograma de Diego. Hasta ahí llega el documental”.

Los conciertos del 10 y 11 de abril en Armenia y Pereira serán las únicas fechas programadas de la gira en Colombia durante 2026.

Los conciertos del 10 y 11 de abril en Armenia y Pereira serán las únicas fechas programadas de la gira en Colombia durante 2026. La presencia de Amanda Miguel en estas ciudades constituye una oportunidad para revivir en vivo el repertorio de una de las voces más reconocidas y perdurables de la música romántica en español.

El vínculo de la cantante con el público colombiano se ha mantenido a lo largo de los años, gracias a la potencia de su interpretación y a la autenticidad de sus composiciones. La gira “Él Me Mintió World Tour” representa para muchos fanáticos la posibilidad de reencontrarse con un legado musical que ha trascendido fronteras y generaciones.

