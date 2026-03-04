Aberrante: adulto mayor de 70 años fue capturado por abusar de una compañera de 92 años en ancianato de Caldas

El adulto mayor fue puesto a disposición de la autoridad competente - crédito Policía Nacional

Un caso que se ha convertido en centro de las conversaciones de decenas de los habitantes del municipio de Neira, en el municipio de Caldas (región del Eje Cafetero), provocó la captura de un hombre de la tercera edad.

El hombre de 70 años fue señalado de abusar de una mujer de 92 dentro de un ancianato ubicado en Centrosur del departamento ubicado en el centro de Colombia.

Al hoy detenido lo aprehendieron el domingo 1 de marzo de 2026, y días después el caso se hizo viral en otros medios regionales del país.

Lo que más indignación ha generado entre los lugareños y los usuarios en redes sociales, es que este sujeto cometió los vejámenes en contra de una de sus compañeras en el hogar del adulto mayor.

A la afectada la llevaron a un centro asistencial para valoración, mientras que al señalado lo detuvieron por acceso carnal violento y lo dejaron a disposición de la Fiscalía para la judicialización, destacó el diario La Patria de Manizales.

Alias Tata, el criminal con ocho años de trayectoria y vinculación con tres grupos armados: se ocultaba en un ancianato

Alias Tata, identificado como Cristian Ocampo, fue detenido por la Policía Nacional mientras se ocultaba en un hogar geriátrico de Cali, donde se recuperaba de heridas recientes sufridas durante enfrentamientos armados.

Su captura, que se confirmó el 10 de diciembre de 2024 y que fue viral en redes sociales por cuenta del video en el que los agentes le leen sus derechos y lo arrestan, corresponde a una investigación que lo vincula como presunto cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT) del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y responsable de un repunte en los casos de homicidio ocurridos en el Valle del Cauca durante 2024, según declaró el entonces coronel Giovanni Cristancho Zambrano, comandante del Departamento de Policía Valle.

La detención de Ocampo tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024 bajo la coordinación del Departamento de Policía Valle, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), personal de Inteligencia y la Fiscalía General de la Nación.

Durante el operativo, los agentes encontraron al presunto cabecilla en una silla de ruedas y registrado bajo una identidad anónima, circunstancia facilitada por la ausencia de controles en el ingreso al hogar geriátrico.

En este lugar buscaba culminar su proceso de recuperación tras recibir dos impactos de fusil en agosto de 2024 durante enfrentamientos con el ELN por el sector de Ansermanuevo.

El recorrido criminal de Ocampo abarca múltiples organizaciones armadas. De acuerdo con el coronel Cristancho, al inicio de 2023 alias Tata se integró a un componente del Clan del Golfo, tras haber formado parte previamente de las filas de Farc-Ep y mantenerse activo desde hace ocho años.

Las investigaciones establecen que sería el principal responsable de las acciones de la Red de Apoyo al Terrorismo del ELN en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar, donde ejercía control territorial y mantenía confrontaciones directas con bandas rivales, lo que contribuyó al incremento de homicidios en la región.