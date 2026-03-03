Tras las inundaciones en el país, el Fondo Nacional del Ahorro anunció alivios para no perder su vivienda

El Fondo Nacional del Ahorro activa alivios financieros para afiliados afectados por las lluvias en zonas de emergencia - crédito FNA

Las lluvias no solo dejan calles anegadas y carreteras cerradas. En varias regiones del país, la temporada invernal también empezó a sentirse en los bolsillos de miles de familias que hoy enfrentan daños en sus viviendas y una incertidumbre económica creciente. Frente a ese panorama, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) activó un paquete de alivios financieros dirigido a sus afiliados en las zonas declaradas en emergencia.

La medida cobija a quienes viven en los ocho departamentos incluidos dentro de la emergencia económica decretada por el Gobierno, tras las inundaciones y movimientos en masa que marcaron las últimas semanas. Para muchos hogares con créditos vigentes, el temor no es solo reconstruir, sino no fallar en el pago de sus obligaciones.

Ocho departamentos del país se benefician con las nuevas medidas del FNA tras la declaratoria de emergencia económica - crédito Ministerio de Transporte

La entidad explicó que el objetivo es evitar que la crisis climática termine convirtiéndose en una cadena de incumplimientos. Cuando un desastre natural golpea, el impacto no se limita a la infraestructura, también altera ingresos, empleos y dinámicas familiares. Por eso, anticipándose a ese choque financiero, el FNA decidió flexibilizar las condiciones para quienes resultaron afectados.

No es la primera vez que el fondo adopta este tipo de decisiones. Durante la emergencia sanitaria por la pandemia, implementó medidas similares para dar oxígeno a los hogares que debían reorganizar sus prioridades. En esta ocasión, aunque el contexto es distinto, la lógica es parecida, permitir que las familias concentren sus recursos en superar la contingencia sin que su vivienda quede en riesgo.

¿En qué consisten los alivios?

De acuerdo con la entidad, los afiliados podrán solicitar modificaciones en las condiciones de su crédito o leasing habitacional, acceder a reestructuraciones de sus obligaciones y, en algunos casos, obtener períodos de gracia. Estas alternativas buscan ajustar temporalmente las cargas financieras a la nueva realidad de quienes hoy enfrentan pérdidas materiales o interrupciones en sus ingresos.

La presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, señaló que la decisión responde al carácter social de la institución y a su compromiso con la estabilidad de los hogares colombianos. Se trata, explicó la entidad, de un respaldo transitorio que permita proteger la vivienda y estabilizar la situación financiera mientras pasa la emergencia.

La flexibilización de condiciones por parte del FNA busca evitar incumplimientos masivos por la crisis climática en Colombia - crédito Colprensa

En términos prácticos, estas medidas pueden reflejarse en cuotas ajustadas a la nueva capacidad de pago, ampliación de los plazos originalmente pactados o pausas temporales en los pagos, dependiendo del caso particular de cada afiliado y del tipo de crédito que tenga vigente. No se trata de una fórmula única para todos, sino de un análisis puntual que permita equilibrar las obligaciones financieras con la realidad que hoy enfrentan muchas familias.

La intención es revisar cada situación de manera individual, escuchar el contexto de afectación y plantear una alternativa viable que reduzca la presión económica, evitando que un retraso ocasional termine convirtiéndose en un incumplimiento prolongado o en trámites más complejos.

Quienes deseen acceder a estos beneficios deben comenzar por confirmar que su lugar de residencia se encuentra dentro de los departamentos cobijados por la declaratoria de emergencia económica. Ese es el primer filtro. Una vez verificado este punto, el siguiente paso es comunicarse directamente con el Fondo Nacional del Ahorro para exponer su caso y recibir orientación sobre las opciones disponibles.

Para acceder a los alivios financieros del FNA es necesario residir en una zona incluida en la emergencia y presentar la solicitud oficial - crédito Alcaldía de San Pelayo

Para facilitar el proceso, la entidad habilitó el correo electrónico contactenos@fna.gov.co como canal oficial de atención. A través de este medio, los afiliados podrán presentar su solicitud y conocer los requisitos y documentos necesarios para el estudio de su situación.

En medio de un panorama marcado por el agua y la incertidumbre, estos alivios buscan convertirse en un respiro. Porque cuando la naturaleza altera la rutina y pone en jaque la economía familiar, contar con un margen de maniobra puede marcar la diferencia entre resistir o perder lo que con años de esfuerzo se construyó.