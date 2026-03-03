Paloma Valencia arremetió contra el Gobierno por narcotráfico en el país: “Tiene a Colombia produciendo más coca que en la época de Pablo Escobar”

Paloma Valencia acusó al gobierno de Gustavo Petro de batir récords en cultivos de coca y producción de cocaína - crédito Colprensa

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, señaló en la red social de X que el gobierno de Gustavo Petro ha registrado la cifra más alta de hectáreas de cultivo de coca y producción de cocaína en la historia del país.

La aspirante presidencial comparó los datos actuales con los que se registraron durante la época en la que operaba el cartel del narcotraficante Pablo Escobar, y planteó cuestionamientos sobre la efectividad de las acciones oficiales contra el narcotráfico.

De acuerdo con Valencia, el país enfrenta una situación inédita por la magnitud de los cultivos ilícitos y el volumen de droga producida.

“Petro sí tiene unos récords. La mayor cantidad de hectáreas nunca antes cultivadas de coca en Colombia. La mayor producción de cocaína nunca antes en la historia. Este gobierno tiene a Colombia produciendo más coca que en la época de Pablo Escobar”, escribió la senadora.

La parlamentaria añadió que durante los años en que Pablo Escobar lideraba el narcotráfico, la producción fue de “200 toneladas métricas de cocaína”, pero, según su denuncia, “en este gobierno ya no estamos en por diez, sino en tres mil toneladas métricas de cocaína”.

La cifra mencionada por la senadora supera ampliamente los registros oficiales históricos, lo que genera debate en el contexto político y social del país.

Valencia subrayó que, pese al aumento en la producción, “estamos capturando el 28% de la cocaína que se produce, ni siquiera el 30”, y contrastó este dato con épocas anteriores en las que “las incautaciones en el país llegaron y superaron el cincuenta por ciento”.

La candidata presidencial sostuvo que el incremento en la disponibilidad de droga ha favorecido a las estructuras ilegales. “Lo cierto es que este es el gobierno que más negocio le ha dado a los ilegales”, expresó en redes sociales.

La congresista asoció este fenómeno con el repunte de delitos como el terrorismo, la extorsión, el reclutamiento de menores y el asesinato de jóvenes en diferentes regiones de Colombia. “Por eso está disparado el terrorismo, la extorsión, el reclutamiento de menores, el asesinato de nuestros jóvenes”, señaló.

En su mensaje, Valencia invitó a los ciudadanos a analizar críticamente los datos oficiales y cuestionar las cifras divulgadas por el gobierno.

“Las cifras hay que mirarlas con ojo crítico”, dijo, aludiendo a otro usuario de la red social. Por último, también hizo un llamado a los electores para que participen en las consultas internas de los partidos el domingo 8 de marzo de 2026.