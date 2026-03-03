Colombia

Maltrato animal en Medellín: pareja lanzó a su mascota desde un séptimo piso y fue capturada tras su muerte

Un procedimiento policial llevado a cabo en el barrio El Pesebre culminó con la aprehensión de dos personas, señaladas de causar la muerte de un bulldog francés

Bulldog francés jugando en el
Bulldog francés jugando en el parque, conocido por su tamaño pequeño y carácter juguetón. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad en el occidente de Medellín (Antioquia) se encuentra conmocionada por la muerte de una perra de raza bulldog francés, luego de ser arrojada desde un séptimo piso.

La Policía Metropolitana detuvo a una pareja luego de que vecinos alertaran sobre el hecho ocurrido la noche del domingo 1 de marzo.

Las autoridades informaron que, al llegar al edificio Punta Luna, ubicado en el barrio El Pesebre, hallaron el cuerpo de la canina e iniciaron el protocolo judicial correspondiente.

El cadáver fue trasladado a la Corporación Universitaria Remington (Uniremington) para realizarle una necropsia forense, procedimiento clave para esclarecer los detalles del deceso y obtener pruebas relevantes para el proceso penal.

El hecho se conoció luego de que una denuncia circulara en redes sociales, donde se indicó que el animal habría sido arrojado intencionalmente desde un balcón.

Testigos del conjunto residencial relataron que, poco antes del suceso, dentro del apartamento donde vivía el animal se escuchó una discusión. Posteriormente, un fuerte golpe alertó a los vecinos, quienes al salir encontraron al perro sin vida en una de las zonas comunes del edificio.

La respuesta fue inmediata: varios habitantes notificaron a la Policía, que se presentó en el lugar y trasladó a quienes se encontraban en el apartamento para recopilar sus declaraciones.

De acuerdo con el relato de un residente, quien pidió reservar su identidad y habló con el medio local Prensa Paisa, el impacto emocional del hecho fue considerable: “Fue una situación muy impactante para todos. Esperamos que las autoridades aclaren lo sucedido”.

Una vez alertadas, las autoridades policiales procedieron a identificar y conducir a las personas presentes en el inmueble para establecer sus versiones de los hechos.

Por el momento, el caso sigue bajo análisis de las autoridades competentes, quienes han reiterado su compromiso con el esclarecimiento de lo ocurrido. La comunidad permanece atenta a los avances y espera respuestas concretas sobre la responsabilidad en la muerte del animal.

De acuerdo con el reporte oficial, los propietarios del animal quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Se les investiga por el presunto delito de maltrato animal, tipificado en la ley 1774 de 2016, que contempla sanciones como prisión y multas económicas para quienes incurran en actos de crueldad contra animales.

El procedimiento legal tras la captura de la pareja incluye la recolección de pruebas técnicas y forenses. Esta etapa resulta esencial para asegurar que el proceso judicial se ajuste a derecho y que los responsables, en caso de confirmarse la culpabilidad, enfrenten las consecuencias previstas por la ley.

