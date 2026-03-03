Luz verde para el desarrollo de dos proyectos viales en el norte de Cundinamarca que facilitará el tránsito entre municipios cercanos a Bogotá

La Anla otorga luz verde a la Variante Sopó y la Segunda Calzada Casablanca-Ubaté, proyectos clave de infraestructura vial en Cundinamarca - crédito Anla

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dio luz verde a dos proyectos viales estratégicos que transformarán la movilidad y la conectividad en el norte de Cundinamarca: la Variante Sopó entre Aposentos y Tres Esquinas, y la Segunda Calzada Casablanca – Ubaté.

Ambas iniciativas, que acaban de recibir modificaciones en sus licencias ambientales, están llamadas a descongestionar corredores urbanos y rurales, reducir los tiempos de viaje y fortalecer la economía regional, todo bajo estrictos estándares de sostenibilidad ambiental.

La aprobación de la modificación de la licencia para la Variante Sopó permite avanzar en un corredor clave para el tránsito entre la Troncal Central del Norte (Ruta Nacional 55 o Autopista Norte) y la Perimetral de Oriente, en inmediaciones del municipio de Sopó.

El proyecto contempla el mejoramiento de 5,7 kilómetros de vía existente y la construcción de 1,7 kilómetros de vía nueva, conectando puntos neurálgicos como la hacienda Aposentos y la hacienda La Esperanza–San José, hasta el sector Tres Esquinas. Entre las obras complementarias, se destacan dos glorietas —una en la calle 3 Sur del casco urbano de Sopó y otra en Tres Esquinas—, además de la adecuación de puentes peatonales, pasaganados y estructuras hidráulicas que permitirán una circulación más ágil y segura.

La aprobación ambiental busca descongestionar rutas y facilitar la movilidad urbana y rural en el norte de Cundinamarca - crédito Anla

La intervención tendrá un impacto directo en la descongestión del área urbana de Sopó, al ofrecer una vía alterna que optimizará los tiempos de recorrido entre los municipios de la Sabana de Bogotá y facilitará la integración con la Perimetral Oriental de Bogotá (POB). Los estudios de la Anla resaltan que la variante permitirá mejorar el flujo vehicular, reducir el tráfico pesado dentro del casco urbano y elevar los niveles de seguridad vial, beneficiando tanto a residentes como a transportadores y visitantes.

El alcance de la modificación aprobada incluye mejoras en el diseño geométrico para minimizar afectaciones prediales, optimización de curvas para cumplir condiciones técnicas de velocidad, modernización de intersecciones y estructuras hidráulicas, y la construcción de muros de acompañamiento y enlaces urbanísticos.

Además se priorizó la protección de cuerpos de agua como la quebrada Padre Jesús y la reducción de la intervención sobre coberturas vegetales, adoptando medidas de manejo ambiental que abarcan el rescate de fauna, la restauración progresiva de la cobertura vegetal, el control del polvo y el ruido y la restricción de actividades nocturnas en zonas sensibles.

El proyecto de la Variante Sopó incluye 5,7 kilómetros de adecuación y 1,7 kilómetros de vía nueva, con glorietas y puentes peatonales - crédito Anla

En el caso de la Segunda Calzada Casablanca – Ubaté, la Anla autorizó la construcción de 7,382 kilómetros de doble calzada entre el peaje Casablanca y el municipio de Ubaté, en los municipios de Cogua, Nemocón y Tausa.

El nuevo corredor contará con dos carriles de 3,65 metros cada uno, separador central, bermas pavimentadas, tres retornos vehiculares tipo corbatín, un puente vehicular, cinco pontones y un puente peatonal en el sector La Ruidosa, diseñado para proteger especialmente a la comunidad educativa local.

La ampliación de este corredor traerá beneficios inmediatos a la región: mejorará la seguridad vial con infraestructura moderna y retornos controlados, reducirá los tiempos de desplazamiento entre los municipios del norte de Cundinamarca y el centro del país, y facilitará el transporte de productos agrícolas y pecuarios provenientes de áreas rurales.

Asimismo, la adecuación de accesos a predios privados y vías veredales fortalecerá la conectividad rural, promoviendo la competitividad regional y la integración económica.

La Segunda Calzada Casablanca-Ubaté suma 7,4 kilómetros de doble calzada y refuerza la seguridad vial y el transporte agrícola - crédito Anla

En materia ambiental, la Anla estableció exigentes medidas para prevenir y mitigar los impactos de la construcción, incluyendo acciones para la estabilidad de suelos, manejo de taludes, control de escorrentías, protección del recurso hídrico y control de emisiones en campamentos y plantas de asfalto. Se implementarán programas de restauración vegetal, rescate y reubicación de fauna, señalización preventiva y capacitación al personal, junto con la restricción de actividades nocturnas en zonas de alto valor ambiental.

Ambos proyectos incorporan un Plan de Compensación Ambiental: la Variante Sopó compromete la rehabilitación y uso sostenible de 20,19 hectáreas de ecosistemas altoandinos, mientras que la segunda calzada Casablanca – Ubaté promoverá la preservación y recuperación de 66,03 hectáreas de bioma altoandino.

Desde agosto de 2022, la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales de la Anla emitió 497 decisiones de licenciamiento, de las cuales 143 corresponden a modificaciones de proyectos licenciados, reflejando el dinamismo del sector y el rigor en el cumplimiento de los estándares ambientales.