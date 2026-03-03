Colombia

Luchadora colombiana Nicolth Hernández fue detenida por ICE en EE. UU. durante operativo migratorio

La deportista, que adelanta un proceso de asilo desde hace una década, permanece en un centro de detención en Florida mientras avanza su caso migratorio

Guardar
Nicolth Hernández Lucero, luchadora colombiana
Nicolth Hernández Lucero, luchadora colombiana en Estados Unidos fue detenida y entregada a ICE

La luchadora colombiana Nicolth Hernández Lucero fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida - Estados Unidos, en un procedimiento que quedó registrado en un audio difundido por su pareja, según información obtenida por Noticias Caracol. La mujer, de 24 años, permanece en un centro de detención migratoria mientras continúa el trámite de su proceso de asilo en Estados Unidos.

De acuerdo con el relato de sus familiares y personas cercanas al gremio de la lucha libre, la detención se produjo durante un operativo que inicialmente estaba dirigido a su padre, pero terminó con su arresto cuando conducía un vehículo a nombre de él. El caso ha generado reacciones en redes sociales y entre figuras del deporte, quienes han pedido claridad sobre lo ocurrido, citado por ese medio de comunicación.

La joven llegó a Estados Unidos hace aproximadamente 10 años bajo un proceso de asilo político solicitado por sus padres, quienes obtuvieron permisos de trabajo legales, situación que también cobijó a Nicolth y a su hermana gemela. Desde entonces, ha residido en el país mientras se resuelve su situación migratoria definitiva.

Nicolth Hernández Lucero, luchadora colombiana
Nicolth Hernández Lucero, luchadora colombiana en Estados Unidos fue detenida y entregada a ICE

Según se ha conocido, Nicolth Hernández arribó a Estados Unidos cuando tenía 15 años, junto a su familia, en el marco de una solicitud de asilo político. Al ser menor de edad en ese momento, obtuvo la misma protección migratoria que sus padres y su hermana, lo que le permitió residir y trabajar legalmente mientras avanzaba el trámite correspondiente.

En la actualidad, la joven se desempeña como técnica quirúrgica en un hospital local, contando con un permiso de trabajo vigente. Paralelamente, junto a su hermana Tiffany, ha desarrollado una carrera en la lucha libre profesional, disciplina en la que son conocidas como las “Lucero Twins” dentro de la escena deportiva regional.

La detención ocurrió el 11 de febrero en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida. De acuerdo con el testimonio de su prometido, Noah Lazega, la mujer fue interceptada por agentes federales de inmigración mientras conducía el vehículo de su padre. Según explicó, el operativo estaba dirigido a este último, pero al no hallarlo en el lugar, los agentes procedieron con el arresto de Nicolth.

(Foto: Facebook Inmigration and Customs
(Foto: Facebook Inmigration and Customs Enforcement)

El audio difundido por su pareja, y citado por ese medio de comunicación, recoge el momento en el que la joven pregunta a los agentes el motivo de la detención y si efectivamente sería arrestada. En la grabación se escucha que los uniformados le indican que debe acompañarlos, sin ofrecer mayores detalles sobre la causa específica del procedimiento en ese instante.

Desde entonces, Nicolth permanece en un centro de detención de ICE a la espera de que avance su proceso migratorio. Su abogado, Justi Gould, ha señalado que la joven ha cumplido con los requerimientos legales establecidos durante su permanencia en el país y que actualmente enfrenta una situación compleja mientras se resuelve su estatus.

Un juez de inmigración fijó una fianza de 2.500 dólares para su liberación provisional. Ante esta situación, su prometido impulsó una campaña de recolección de fondos para cubrir los gastos legales asociados al caso, argumentando que el proceso implica costos significativos y una presión económica adicional para la familia.

Lugar: Social Circle, Georgia.
Lugar: Social Circle, Georgia. (AP Foto/Mike Stewart)

El caso ha generado respaldo dentro del ámbito de la lucha libre profesional. Algunas figuras del deporte han manifestado públicamente su apoyo a Nicolth y han solicitado que se revise su situación. Entre ellos, el luchador David William Heath, conocido como “Grangel”, expresó que considera que podría tratarse de un error, mientras que otros colegas resaltaron que la joven no tiene antecedentes penales y mantiene empleos formales.

Temas Relacionados

Nicolth HernándezICEAsilo políticoEstados UnidosColombia -Noticias

