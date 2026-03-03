Colombia

Lorena Altamirano habló tras su salida de ‘La casa de los famosos’ y lanzó dardos contra el juego: “Me cargó mucho emocionalmente”

La actriz compartió detalles con Infobae Colombia de cómo vivió su eliminación, defendió su estilo tranquilo y confesó lo que más le pesó emocionalmente, dejando claro que la autenticidad fue siempre su prioridad en el ‘reality’

Guardar
Lorena Altamirano rompe el silencio
Lorena Altamirano rompe el silencio tras su salida de La casa de los famosos Colombia y habla de su experiencia sin polémicas - crédito cortesía RCN

Con serenidad, sin estridencias y fiel a la postura que mantuvo durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Lorena Altamirano habló con Infobae Colombia tras convertirse en la más reciente eliminada del reality.

En la entrevista, la actriz se refirió a la lectura que cree que el público hizo de su actitud dentro del programa, a los aspectos que no le gustaron de la experiencia y que no repetiría, al impacto emocional que le generaron los conflictos, y a su visión sobre el juego de Alexa Torrex.

Además, compartió detalles del congelado protagonizado por Fernando Solórzano y de la relación que los une desde hace más de una década.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Altamirano aseguró que su salida no la tomó por sorpresa y que, por el contrario, la vivió con tranquilidad: “Bueno, la verdad, muy tranquila, muy calmada, contenta. [se ríe] La verdad, estoy contenta de estar fuera, de llegar nuevamente a la realidad. Era como un presentimiento que tenía, no sé por qué desde el sábado lo empecé a sentir, entonces no fue tan sorpresivo realmente”, afirmó.

La emotiva revelación de Lorena
La emotiva revelación de Lorena Altamirano sobre el apoyo de Fernando Solórzano dentro del reality - crédito cortesía RCN

Según explicó, algunas señales dentro de la casa le permitieron intuir cómo estaba siendo percibida por la audiencia, especialmente tras la visita de Melissa Gate.

“Sí, la visita de Meli yo creo que a todos nos dejó como ahí sus, sus cositas a cada persona y obviamente en esa semana sentí que me habló mucho del tema del contenido, de mostrarme más. Entonces, pues supuse que acá afuera era como el pensar de la gente”, expresó Altamirano.

Sobre los señalamientos que ha recibido por no involucrarse en grandes polémicas, la actriz fue clara al defender su manera de habitar el juego.

“Pues a ver, hablando de contenido actoral, yo me siento satisfecha… ya si hablamos del otro contenido, que siento que es en el que me están de pronto señalando un poco más… no sé, de meterme de pronto más en opinar sobre cosas que pasaban en la casa… En esa parte yo me siento tranquila, porque realmente siento que mostré el carácter cuando lo tenía que mostrar”.

Y añadió: “Mi interés no era ser la más polémica de la casa, ni estar todo el tiempo en este tipo como de situaciones… Ese no era mi fin. Entonces yo me siento tranquila”.

La serenidad de Lorena Altamirano
La serenidad de Lorena Altamirano tras dejar el reality - crédito cortesía RCN

Altamirano insistió en que lo que el público vio fue coherente con quien es fuera de cámaras: “Yo soy una mujer muy tranquila… Hace par de años empecé un trabajo conmigo personal en aprender a controlar mis emociones… y siento que, pues a la gente le pareció mal, pero eso soy”.

También explicó por qué ese autocontrol fue clave para ella: “En la casa todo el tiempo te están picando para que tú reacciones y te salgas de tus casillas. Y conmigo no pasó. Entonces, yo me siento cómoda con eso”.

Al referirse a los enfrentamientos recientes tras la gala de eliminación, Lorena reconoció en la entrevista con Infobae Colombia que verlos desde afuera confirmó algo que ya sentía dentro del encierro. Y fue más allá al hablar del impacto emocional que estos conflictos le generaban.

“Sí, sí he visto clips y Dios mío, se pelearon todos con todos. [se ríe] Gracias a Dios que ya no estaba yo ahí. Siempre que pasaban esas situaciones dentro de la casa… a mí me generaba muchísima ansiedad el estar allí y eso me cargaba mucho emocionalmente”, confesó.

Por qué Lorena Altamirano no
Por qué Lorena Altamirano no buscó polémicas en el programa - crédito cortesía Canal RCN

Sobre su visión del juego y del favoritismo del público, Altamirano aseguró mantenerse en paz con su decisión de no forzar un personaje: “Yo siempre lo dije en las entrevistas… yo estoy de verdad muy tranquila… vuelvo a mi fin con el que entré a la casa. Mi fin no era ese. Y yo, Lorena, me siento tranquila”.

En cuanto a Fernando Solórzano, contó que han hablado poco desde su salida, pero destacó el impacto emocional del congelado.

“Yo, mejor dicho, ya estaba hasta triste porque no me llegaba mi congelado… Y cuando llega y entra con ese poema… para mí fue un congelado hermoso, me recargó demasiado y bueno, confirma que estamos allí firmes después de once años”, indicó Altamirano.

Lorena también fue contundente al hablar de su futuro en realities: “Nunca más en ninguno de convivencia donde me encierren en una casa, nunca más. [se ríe]”, aunque dejó abierta la puerta a formatos ligados a la actuación.

Finalmente, sobre Alexa Torrex, fue clara al reconocer su efectividad dentro del formato: “No voy a usar la palabra me gustaría. Voy a utilizar la palabra merecimiento. Creo que Alexa se lo merece. Está demostrando que el juego que ella propuso, el personaje que está siendo, está funcionando acá afuera, pues es de lo que me doy cuenta es que la gente pues la tiene como favorita, a pesar de que obviamente en muchos momentos en la casa, a nosotros dentro nos parezca como que: ‘ay, Alexa es muy exagerada o Alexa se inventa unas películas en su cabeza’. Pero para el reality y el formato está funcionando. Entonces, creo que se merece ese lugar en la final”.

Temas Relacionados

Lorena AltamiranoEliminación Lorena AltamiranoLa casa de los famosos ColombiaAlexa TorrexColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Aliste el bolsillo porque este año le saldrá más caro vivir en Bogotá: este es el cálculo

La capital enfrenta una presión sostenida sobre los presupuestos de las familias debido a los recientes incrementos en el costo de vida, lo que obliga a priorizar los desembolsos en vivienda, alimentación y transporte por encima de otras partidas

Aliste el bolsillo porque este

Polo Polo cuestionó a JEP por cifras de falsos positivos y denunció aumento de menores en grupos armados: “Las Farc reclutaron, violaron y asesinaron”

El representante a la Cámara aseguró que la JEP solo cuenta con 1.934 nombres de víctimas, lejos de los 6.402 que se han divulgado, y alertó sobre el incremento de menores vinculados a organizaciones ilegales

Polo Polo cuestionó a JEP

Dorado Mañana hoy: número ganador del último sorteo del 3 de marzo de 2026

Como todos los días, Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana hoy: número ganador

Karina García elogió el crecimiento de Yina Calderón y destacó su éxito más allá de Colombia: la empresaria presentará un nuevo segmento en televisión

Entre los comentarios sobre el cambio de actitud y apariencia, la presentadora felicitó a la huilense por su proyección internacional y por cumplir el sueño de tener su propio espacio en televisión hispana

Karina García elogió el crecimiento

Maltrato animal en Medellín: pareja lanzó a su mascota desde un séptimo piso y fue capturada tras su muerte

Un procedimiento policial llevado a cabo en el barrio El Pesebre culminó con la aprehensión de dos personas, señaladas de causar la muerte de un bulldog francés

Maltrato animal en Medellín: pareja
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Karina García elogió el crecimiento

Karina García elogió el crecimiento de Yina Calderón y destacó su éxito más allá de Colombia: la empresaria presentará un nuevo segmento en televisión

Lorena Altamirano habló tras su salida de ‘La casa de los famosos’ y lanzó dardos contra el juego, Alexa Torrex y el encierro en el que estuvo

Karina García analizó la relación entre Mariana Zapata y Eidevin López en ‘La casa de los famosos’: “Se altera todo”

Yuli Ruiz le dio cátedra a Alejandro Estrada sobre su comportamiento en ‘La casa de los famosos’: el actor pidió perdón

Koral Costa respondió a los comentarios ofensivos sobre su separación de Omar Murillo: “Me da rabia, frustración, impotencia”

Deportes

Kylian Mbappé se podría perder

Kylian Mbappé se podría perder el amistoso contra la selección Colombia por lesión en su rodilla: esto se sabe

Harold Santiago Mosquera, exfigura de Santa Fe, recibió fuertes críticas en Paraguay: “No puede un jugador estar jugando así”

Así percibe la prensa internacional a James Rodríguez a 100 días del inicio del Mundial 2026: “Al olvido absoluto”

Definida la sede de algunos de los partidos de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027

Egan Bernal fue nominado en los Premios Laureus a Mejor regreso del año: estos son los rivales del colombiano