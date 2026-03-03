Lorena Altamirano habló tras su salida de ‘La casa de los famosos’ y lanzó dardos contra el juego: “Me cargó mucho emocionalmente”

Lorena Altamirano rompe el silencio tras su salida de La casa de los famosos Colombia y habla de su experiencia sin polémicas - crédito cortesía RCN

Con serenidad, sin estridencias y fiel a la postura que mantuvo durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Lorena Altamirano habló con Infobae Colombia tras convertirse en la más reciente eliminada del reality.

En la entrevista, la actriz se refirió a la lectura que cree que el público hizo de su actitud dentro del programa, a los aspectos que no le gustaron de la experiencia y que no repetiría, al impacto emocional que le generaron los conflictos, y a su visión sobre el juego de Alexa Torrex.

Además, compartió detalles del congelado protagonizado por Fernando Solórzano y de la relación que los une desde hace más de una década.

Altamirano aseguró que su salida no la tomó por sorpresa y que, por el contrario, la vivió con tranquilidad: “Bueno, la verdad, muy tranquila, muy calmada, contenta. [se ríe] La verdad, estoy contenta de estar fuera, de llegar nuevamente a la realidad. Era como un presentimiento que tenía, no sé por qué desde el sábado lo empecé a sentir, entonces no fue tan sorpresivo realmente”, afirmó.

La emotiva revelación de Lorena Altamirano sobre el apoyo de Fernando Solórzano dentro del reality - crédito cortesía RCN

Según explicó, algunas señales dentro de la casa le permitieron intuir cómo estaba siendo percibida por la audiencia, especialmente tras la visita de Melissa Gate.

“Sí, la visita de Meli yo creo que a todos nos dejó como ahí sus, sus cositas a cada persona y obviamente en esa semana sentí que me habló mucho del tema del contenido, de mostrarme más. Entonces, pues supuse que acá afuera era como el pensar de la gente”, expresó Altamirano.

Sobre los señalamientos que ha recibido por no involucrarse en grandes polémicas, la actriz fue clara al defender su manera de habitar el juego.

“Pues a ver, hablando de contenido actoral, yo me siento satisfecha… ya si hablamos del otro contenido, que siento que es en el que me están de pronto señalando un poco más… no sé, de meterme de pronto más en opinar sobre cosas que pasaban en la casa… En esa parte yo me siento tranquila, porque realmente siento que mostré el carácter cuando lo tenía que mostrar”.

Y añadió: “Mi interés no era ser la más polémica de la casa, ni estar todo el tiempo en este tipo como de situaciones… Ese no era mi fin. Entonces yo me siento tranquila”.

La serenidad de Lorena Altamirano tras dejar el reality - crédito cortesía RCN

Altamirano insistió en que lo que el público vio fue coherente con quien es fuera de cámaras: “Yo soy una mujer muy tranquila… Hace par de años empecé un trabajo conmigo personal en aprender a controlar mis emociones… y siento que, pues a la gente le pareció mal, pero eso soy”.

También explicó por qué ese autocontrol fue clave para ella: “En la casa todo el tiempo te están picando para que tú reacciones y te salgas de tus casillas. Y conmigo no pasó. Entonces, yo me siento cómoda con eso”.

Al referirse a los enfrentamientos recientes tras la gala de eliminación, Lorena reconoció en la entrevista con Infobae Colombia que verlos desde afuera confirmó algo que ya sentía dentro del encierro. Y fue más allá al hablar del impacto emocional que estos conflictos le generaban.

“Sí, sí he visto clips y Dios mío, se pelearon todos con todos. [se ríe] Gracias a Dios que ya no estaba yo ahí. Siempre que pasaban esas situaciones dentro de la casa… a mí me generaba muchísima ansiedad el estar allí y eso me cargaba mucho emocionalmente”, confesó.

Por qué Lorena Altamirano no buscó polémicas en el programa - crédito cortesía Canal RCN

Sobre su visión del juego y del favoritismo del público, Altamirano aseguró mantenerse en paz con su decisión de no forzar un personaje: “Yo siempre lo dije en las entrevistas… yo estoy de verdad muy tranquila… vuelvo a mi fin con el que entré a la casa. Mi fin no era ese. Y yo, Lorena, me siento tranquila”.

En cuanto a Fernando Solórzano, contó que han hablado poco desde su salida, pero destacó el impacto emocional del congelado.

“Yo, mejor dicho, ya estaba hasta triste porque no me llegaba mi congelado… Y cuando llega y entra con ese poema… para mí fue un congelado hermoso, me recargó demasiado y bueno, confirma que estamos allí firmes después de once años”, indicó Altamirano.

Lorena también fue contundente al hablar de su futuro en realities: “Nunca más en ninguno de convivencia donde me encierren en una casa, nunca más. [se ríe]”, aunque dejó abierta la puerta a formatos ligados a la actuación.

Finalmente, sobre Alexa Torrex, fue clara al reconocer su efectividad dentro del formato: “No voy a usar la palabra me gustaría. Voy a utilizar la palabra merecimiento. Creo que Alexa se lo merece. Está demostrando que el juego que ella propuso, el personaje que está siendo, está funcionando acá afuera, pues es de lo que me doy cuenta es que la gente pues la tiene como favorita, a pesar de que obviamente en muchos momentos en la casa, a nosotros dentro nos parezca como que: ‘ay, Alexa es muy exagerada o Alexa se inventa unas películas en su cabeza’. Pero para el reality y el formato está funcionando. Entonces, creo que se merece ese lugar en la final”.