Colombiana de 25 años murió tras ingerir droga prohibida en Rotterdam y su familia denuncia red de trata de personas

María Isabel Posada Sánchez viajó a Países Bajos en busca de empleo y fue hallada muerta menos de un mes después

La colombiana viajó el 2
La colombiana viajó el 2 de diciembre de 2025 a Rotterdam - crédito EFE/ @María Isabel Posada / Facebook

En diciembre de 2025, se confirmó la muerte de María Isabel Posada Sánchez, una antioqueña de 25 años que había tomado la decisión de radicarse en Países Bajos en búsqueda de mejores oportunidades.

En Colombia, la joven dejó a su hijo de dos años bajo el cuidado de sus padres, con la promesa de que enviaría dinero para todo lo que necesitara el menor y así ofrecerle una mejor calidad de vida.

Sin embargo, en menos de un mes perdieron comunicación con Posada Sánchez y el 28 de diciembre de 2025 recibieron una llamada en la que les notificaron que la mujer había sido encontrada sin vida.

En un principio, el calvario de los familiares de la antioqueña fue para conseguir los más de 30 millones que se necesitaban para repatriar el cuerpo, pero en la actualidad, tres meses después del deceso, siguen sin superar la pérdida porque están en búsqueda de verdad.

La colombiana falleció 25 días
La colombiana falleció 25 días después de viajar a Europa - crédito @María Isabel Posada Sánchez / Facebook

En diálogo con Telemedellín, Astrid Sánchez, madre de la mujer de 25 años que falleció en Europa, afirmó que están buscando la ayuda de las autoridades colombianas y de Países Bajos para confirmar que su hija era víctima de una red de trata de personas.

En su relato, Sánchez recordó que su hija viajó el 2 de diciembre de 2025 a Europa, bajo la promesa de que allí tendría un trabajo estable con el que podría enviar dinero a Colombia, pero estando en Rotterdam, falleció por una presunta intoxicación.

Tras dos meses recolectando dinero, Astrid Sánchez y otra familiar viajaron a Países Bajos y reclamaron los restos de la antioqueña; allá recibieron la noticia de que María Isabel había muerto luego de que le suministraron una droga poco común.

De la muerte de María Isabel no se esclareció mucho, porque a ella le suministran una sustancia que está totalmente prohibida allá, la cual la somete”, declaró Astrid Sánchez al medio citado.

Hay poca información sobre cómo
Hay poca información sobre cómo se registró la muerte de la colombiana - crédito EFE

Una colombiana radicada en Países Bajos le relató que la joven de 25 años era víctima de una red de trata de personas y que cuando llegó a Europa la amenazaron para obligarla a pagar 16 millones de pesos como “deuda” por las “ayudas” que recibió para hacer el viaje. Precisamente, en un presunto encuentro con quienes le estaban solicitando el dinero fue que ingirió ácido GHB o éxtasis líquido.

Nosotros como familia esperamos que la muerte se esclarezca, eso es lo que he dicho desde el principio, la verdad es solo una, y que respondan las personas que estén implicadas”, afirmó la madre de María Isabel Posada.

Algo que preocupa a los familiares de Posada es que las autoridades les indicaron que no se trata de un caso poco común, sino que en 2025 se registraron hasta 44 denuncias por colombianos que estarían siendo víctimas de estructuras criminales de esa índole. En la mayoría de denuncias hay pocos avances para identificar a los responsables de enviar a las connacionales al exterior.

Los familiares de Posada fueron
Los familiares de Posada fueron informados de que la muerte de la joven se registró tras ingerir GHB - crédito EFE

Al respecto, el secretario de Paz de Medellín, Carlos Arcila Valencia, ha indicado que se trata de un negocio ilícito en el que se mueven grandes cantidades de dinero y que se ha identificado que los destinos más utilizados son México y Países Bajos, en donde llegan mujeres que son engañadas y allá son abusadas sexualmente.

La familia de María Isabel Posada fue notificada luego de que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para esclarecer lo que pasó con la colombiana en Europa, asegurando que para ello iban a recibir cooperación internacional, pero hasta el momento no han recibido ningún tipo de avance al respecto.

