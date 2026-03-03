Colombia

Clausuran centro estético que operaba sin permisos: inyectaban sin formación profesional

En el lugar se realizaban procedimientos con insumos vencidos y sin personal calificado, lo que representa una amenaza para aquellos que asistían al lugar

El centro de procedimientos de
El centro de procedimientos de cuidado y bienestar no contaba con los permisos requeridos para su funcioamiento - crédito Secretaría de Salud de Ibagué

La Secretaría de Salud de Ibagué confirmó durante la jornada del 1 de marzo de 2026 que ordenó el cierre inmediato de un centro estético que operaba sin autorizaciones en una vivienda del barrio Onzaga, ubicado en la capital del departamento de Tolima.

Durante la inspección al reconocido lugar, las autoridades hallaron que el establecimiento no contaba con registro mercantil ante la Cámara de Comercio ni con los permisos sanitarios exigidos por la ley para operar en los locales que se dedican a esta actividad.

El operativo se desencadenó tras constatarse que la propietaria del negocio carecía de formación profesional y experiencia certificada. Aun así, la involucrada realizaba aplicaciones de productos inyectables a todos sus pacientes, lo que sin duda los ponía en riesgo.

Esta no es la primera
Esta no es la primera vez que una situación de este tipo se presenta en locales similares por lo que las autoridades advierten a los clientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, la inspección reveló la presencia de un medicamento vencido y otros insumos que no podían ser comercializados en ese lugar, lo que fue calificado por las autoridades como un riesgo inminente para la salud de los pacientes que acudían a realizarse tratamientos con el interés de mejorar su físico.

Ante la situación se pronunció Yennifer Guzmán, secretaria de Salud Municipal, hizo una advertencia a todos los centros estéticos que operan en la ciudad: “La salud y la vida no pueden ponerse en riesgo por acudir a sitios que funcionan de manera ilegal”, dijo la funcionaria citada por el diario local El Nuevo Día.

Del mismo modo, la cabeza de la autoridad de salud instó a la ciudadanía a verificar que los establecimientos y el personal cuenten con las condiciones legales y de seguridad antes de someterse a cualquier procedimiento, debido a que puede llegar a poner en riesgo su vida o dejar lesiones graves en la piel.

Cabe mencionar que el cierre de este centro es parte de los operativos de control que continuará ejecutando la Administración Municipal en todas las comunas de Ibagué, con el fin de garantizar la salud de todos los ciudadanos y turistas.

Del mismo modo, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncien cualquier local sospechoso donde se realicen procedimientos de alta complejidad fuera de los lugares autorizados.

La persona a cargo del
La persona a cargo del lugar inyectaba a sus clientes sin tener conocimientos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Acciones en contra de la ilegalidad en la ciudad

En medio de un operativo realizado por la Alcaldía de Ibagué y la Policía Metropolitana que se adelantó en la calle 20 entre carreras Tercera y Cuarta y en el sector conocido como La Vuelta del Chivo, se llevó a cabo el cierre de forma preventiva de tres chatarrerías y un hospedaje por carecer de la documentación necesaria para su funcionamiento.

Estos procedimientos son parte de una estrategia para evitar que zonas urbanas se transformen en puntos de inseguridad, especialmente ante el aumento de habitantes de calle, con el objetivo de “garantizar espacios seguros para todos los ciudadanos”, según puntualizó el director de Seguridad Sergio Saavedra.

Del mismo modo, el funcionario explicó que las intervenciones incluyeron control de antecedentes y revisión de documentos oficiales en los locales inspeccionados.

Las autoridades adelantaron las inspecciones
Las autoridades adelantaron las inspecciones tras notar irregularidades - crédito SECRETARÍA DE GOBIERNO

Entre tanto, el mayor Álvaro Zamudio, subcomandante de la Estación Sur, precisó lo siguiente: “Se cerraron tres chatarrerías y un hospedaje con el fin de brindar mayor seguridad a la comunidad y asegurar que los establecimientos cuenten con la documentación completa para operar”, sin importar su actividad comercial.

Además, las autoridades reiteraron que este tipo de controles y acciones de verificación continuarán de forma permanente en diferentes sectores de Ibagué para promover el cumplimiento de la normativa y mantener el orden público, que es uno de los principales objetivos para las autoridades locales.

