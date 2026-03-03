Carlos Fernando Galán pidió al Gobierno Petro reconocer los resultados de las elecciones del 8 de marzo: “Debe ser claro”

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, le pidió al presidente Gustavo Petro reconocer los resultados de los comicios del 8 de marzo - crédito Alcaldía de Bogotá - Presidencia

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó un enérgico llamado al Gobierno nacional para que reconozca sin ambigüedades los resultados de las elecciones del 8 de marzo, en medio de un clima marcado por alertas de orden público. El mandatario distrital, cabe destacar, es hermano del candidato presidencial Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, que hará parte de La Gran Consulta que escogerá candidato de la centro-derecha.

“El gobierno debe ser claro en reconocer los resultados”, enfatizó Galán en declaraciones recogidas por La FM, en las que reiteró la necesidad de preservar la estabilidad democrática y el respeto a la voluntad ciudadana. Estas afirmaciones del mandatario distrital, que se conocieron a cinco días de la contienda, causaron reacciones en la escena política, a sabiendas de algunas de las diferencias políticas que existen entre el gobernante local y el primer mandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que en su pronunciamiento enfatizó que la legitimidad de los comicios depende de que tanto el oficialismo como la oposición respeten los resultados, sin importar el desenlace. “Es imperativo que el Gobierno nacional sea claro en su compromiso de acatar los resultados. En medio de una dinámica de odio y desconocimiento de las instituciones, generar ambientes de riesgo es sumamente peligroso”, reiteró el alcalde, consciente de la desconfianza fomentada desde Palacio.

En la jornada del 8 de marzo se escogerán 283 congresistas, a la espera del perdedor en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y su fórmula a la vicepresidencia - crédito Registraduría Nacional

El pronunciamiento del gobernante ocurre tras la incautación de material explosivo en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. De acuerdo con información de la Policía Metropolitana, estos artefactos estaban en poder del llamado “frente de guerra urbano” del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y su destino sería el sabotaje de los comicios, para el cual están convocados en la capital de la República cerca de 6,1 millones, de acuerdo con datos de la Registraduría.

Frente a este suceso, las autoridades reforzaron la seguridad en puntos estratégicos de la ciudad y confirmaron la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), que operará desde la madrugada del domingo 8 de marzo. Según la Alcaldía, el objetivo es blindar la jornada electoral y garantizar la transparencia para los ciudadanos habilitados para votar en Bogotá, en una jornada que -como es habitual- iniciará a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 4:00 p. m.

En Bogotá, 6.101.479 ciudadanos están habilitados para votar en la contienda electoral del 8 de marzo - crédito REUTERS

“La democracia solo se fortalece si la ciudadanía y los actores políticos confían en las reglas y acatan los resultados, sobre todo cuando hay desafíos graves de seguridad y polarización”, afirmó Galán, que le salió al paso a lo que, según él, serían las amenazas al proceso y la credibilidad a las instituciones que tienen a su cargo la organización de la contienda electoral, como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La preocupación de Carlos Fernando Galán por la violencia en elecciones

La inquietud por el clima de violencia política por parte del alcalde de la capital se incrementó después de recientes ataques contra congresistas y candidatos. “Contamos con actores violentos que han generado atentados y asesinatos. Por ello, hemos habilitado los colegios distritales con todas las garantías para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de manera pacífica”, destacó el gobernante local en sus declaraciones, en las que buscó entregar parte de tranquilidad.

Carlos Fernando Galán resultó electo alcalde de Bogotá en las elecciones del 29 de octubre de 2023 - crédito Alcaldía de Bogotá

A nivel nacional, la logística electoral registra cifras inéditas. Más de 862.000 personas prestarán servicio como jurados de votación en las elecciones de Congreso y en las consultas presidenciales, que han venido capacitándose para la jornada desde el 9 de febrero, de forma presencial; en un grupo de 331.005 empleados del sector privado, 277.620 estudiantes, 129.417 funcionarios, 101.506 docentes y 22.844 simpatizantes de organizaciones políticas.

La Registraduría detalló que los jurados, ciudadanos entre los 18 y 60 años, fueron postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas. Sus funciones serán determinantes para el desarrollo del proceso, pues deben atender la jornada de votación y, al cierre, proceder al conteo manual de los votos y diligenciar los formularios E14, conocidos como actas electorales, en pro de conocer los resultados.