Colombia

Si quiere ir a trabajar a Estados Unidos, estas son las ciudades donde viven los colombianos que tienen mejores salarios

Las diferencias salariales y el costo de vida local se han convertido en factores clave para quienes buscan estabilidad y nuevas oportunidades en territorio estadounidense

La mayoría de colombianos se
La mayoría de colombianos se situa en varios de los estados con mejores pagas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, migrar a Estados Unidos ha sido una alternativa para quienes buscan mejorar su calidad de vida. Entre los factores más relevantes para quienes consideran este destino, el salario mínimo estatal destaca como un aspecto clave a analizar antes de tomar la decisión.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos actualizó a inicios de año los salarios mínimos en cada estado. En la cima se encuentra el Distrito de Columbia, donde la mayoría de los trabajadores recibe USD 17,95 por hora.

Este monto supera ampliamente el mínimo federal, vigente en USD 7,25, que aún rige en cerca de 20 estados. A pesar de ello, existen excepciones con pagos aún menores: en Oklahoma, algunos empleados pueden percibir apenas USD 2 la hora, mientras que en Georgia y Wyoming el umbral estatal se sitúa en USD 5,15.

Entre los estados que ofrecen mejores condiciones salariales resaltan Washington y Nueva York, ambos con mínimos superiores a USD 17 por hora. En Washington, el ajuste es anual y responde a la inflación, mientras que en Nueva York se aplican diferencias según la región: la ciudad y sus alrededores ofrecen USD 17, mientras que en el resto del estado la cifra desciende a USD 16. Este mecanismo busca adaptar el ingreso básico al coste de vida local.

Otros estados reconocidos por sus elevados mínimos son Connecticut y California, donde el salario base supera los USD 16,90. En Connecticut, la cifra varía de acuerdo con la inflación, y en California, algunas ciudades establecen montos aún mayores, además de aplicar horas extra diarias. Oregón, por su parte, implementa un sistema zonal: en Portland el valor es de USD 16,30, pero en áreas rurales desciende a USD 14,05.

Respecto a la comunidad colombiana en Estados Unidos, estudios recientes de CNN revelan que la mayor concentración se da en Florida, con más de 539.000 residentes. Este estado, además, presenta un salario mínimo de USD 14 por hora. Le siguen Nueva York y Nueva Jersey, con 180.570 y 164.808 colombianos, respectivamente. Ambos estados ofrecen mínimos superiores a la media nacional, lo que contribuye a su atractivo para los migrantes.

En la lista de estados con mayor presencia de colombianos también figuran California y Texas, con 143.015 y 121.191 personas respectivamente. El atractivo de estos estados no solo reside en el nivel salarial, sino también en factores como las redes de apoyo, la oferta de empleo formal y la posibilidad de acceder a servicios de salud.

Según Remi Stellian, profesor de la Universidad Javeriana, “un salario mínimo más alto, ajustado al costo de vida, es solo una parte de la ecuación; las conexiones familiares y la cercanía cultural también influyen”.

