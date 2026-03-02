Políticos pidieron a Petro seguridad para el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia por presuntas amenazas en Hidroituango: “Colombia no puede retroceder a los tiempos del miedo”

Amenazas a alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia provocan alerta política nacional - crédito @AndresJRendonC/X-Álvaro Tavera/Colprensa-Colprensa-Colprensa/Montaje Infobae

La seguridad de las figuras públicas en Colombia adquirió nueva relevancia tras las recientes amenazas dirigidas a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

A siete días de las elecciones, líderes políticos y presidenciales expresaron su rechazo a los hechos y reclamaron acciones inmediatas al gobierno nacional. Los pronunciamientos se conocieron a través de mensajes en X, donde se refleja la preocupación por la escalada de intimidaciones en el ámbito político regional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras lo anterior, el exsenador y excandidato presidencial Juan Manuel Galán condenó el clima de intimidaciones: “Rechazamos de manera categórica cualquier atentado o intento de atentado. La violencia jamás puede ser instrumento de la política”.

Galán extendió solidaridad a los mandatarios de Antioquia y Medellín y pidió al ejecutivo nacional asumir responsabilidades plenas en la protección electoral.

“Colombia no puede retroceder a los tiempos del miedo”, escribió, reclamando garantías estatales para el proceso democrático.

Juan Manuel Galán exige garantías y rechaza violencia política en vísperas electorales - crédito @juanmanuelgalan/X

En su mensaje, Galán solicitó al presidente Gustavo Petro un compromiso firme: “La seguridad en las elecciones debe garantizarse plenamente. No podemos arrodillarnos ante los criminales. La democracia se protege con autoridad y decisión”.

El exministro del Interior y candidato presidencial Juan Fernando Cristo sumó su voz a la discusión, enfocándose en el carácter ideológico de las amenazas: “Las amenazas contra el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín y los candidatos de Salvación Nacional son contra funcionarios y dirigentes de la derecha críticos del gobierno y deben ser tomadas con la mayor seriedad”.

Cristo enfatizó la urgencia de reforzar los esquemas de seguridad para evitar cualquier incidente durante la recta final de la campaña.

Juan Fernando Cristo alerta sobre amenazas ideológicas y pide reforzar seguridad electoral - crédito @CristoBustos/X

En el mismo sentido, la senadora y también aspirante presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó el contexto de violencia y criticó el papel del gobierno en los actuales escenarios de negociación.

“Muy duro que el gobernador de Antioquia y el Alcalde de Medellín, que representan la mayor oposición regional a Petro, estén siendo amenazados por quienes están en mesas de negociación pro el gobierno”, publicó.

Valencia se refirió al plan de paz impulsado por el gobierno de Petro, aludiendo a un clima de permisividad frente a estructuras criminales.

Paloma Valencia criticó al Gobierno y denuncia amenazas a opositores en Antioquia y Medellín - crédito @PalomaValenciaL/X

“Vivimos en un país secuestrado por el miedo y la violencia gracias a la paz total de Petro y Cepeda”, escribió, asegurando que en su eventual gobierno se respetaría la labor de todos los mandatarios locales.

La senadora concluyó con una advertencia: “No más complicidad con el crimen, Colombia merece un destino diferente”.

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella también se solidarizó con los mandatarios antioqueños, aludiendo a la necesidad de respuestas contundentes del Estado: “Toda mi solidaridad con este par de patriotas que honran la política y hacen más grande a Antioquia”.

Abelardo de la Espriella exige respuestas firmes del Estado ante amenazas en Antioquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella prometió que bajo su liderazgo, los responsables de amenazas pasarían de planear ataques a enfrentar el rigor institucional.

Opositores de la derecha advirtieron que las amenazas en contra de Gutiérrez son “falsas”

El exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, señaló en X que Federico “Fico” Gutiérrez estaría creando historias de atentados inexistentes para ocultar un escándalo relacionado con presunto uso indebido de fondos oficiales.

“Fico se inventa falsos atentados para tapar el escándalo de estar usando recursos públicos para pagarle la campaña a su hermana (Juliana Gutiérrez, candidato al Senado por el Partido Creemos)”, escribió Restrepo.

Esteban Restrepo acusa a Fico Gutiérrez de “inventar atentados” para desviar atención - crédito @estebanrestre/X

Por su parte, el exsecretario de la Alcaldía de Medellín, Juan David Duque, acusó a Federico Gutiérrez de difundir información falsa sobre un presunto plan para atentar en su contra.

Duque sostuvo que “Fico miente”, en referencia al alcalde, y cuestionó la versión de un supuesto aviso militar. El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, general Royer Gómez, afirmó: “No emitimos ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre una acción criminal”.

Duque señaló intentos de desviar la atención sobre denuncias de participación política desde la administración local para beneficiar a la agrupación Creemos.

Juan David Duque acusó a Federico Gutiérrez de propagar información falsa sobre un presunto atentado - crédito @juanduquega/X

Por último, el exalcalde de Medellín y candidato presidencial, Daniel Quintero, criticó al mandatario local Federico Gutiérrez tras la desmentida emitida por un alto oficial del Ejército Nacional sobre un supuesto atentado.

Quintero declaró que “era falso que le iban a hacer un atentado”, señalando que la información difundida buscaba favorecer la postulación al Senado de la hermana del alcalde.

Daniel Quintero acusó a Federico Gutiérrez de mentir sobre supuesto atentado y denunció montaje político - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde aseguró: “En estos 24 segundos un comandante del Ejército deja al Alcalde Federico Gutiérrez como lo que es: un mentiroso”. Además, sostuvo que, de no haber salido el general a desmentir, el alcalde habría responsabilizado a Gustavo Petro o a él de un supuesto autoatentado.

“Si no sale el General a desmentir el auto atentado de Fico, para la tarde estuviera diciendo que los autores éramos Petro o yo. Farsante!!”, finalizó.