Petro dijo “no saber” los motivos por los que Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón no fueron a Hidrotuango: “No hay evidencia alguna de un atentado”

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó en la tarde del lunes 2 de marzo de 2026 que “no hay evidencia alguna de un atentado” en el proyecto de Hidroituango, al responder sobre la decisión del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de cancelar su visita programada a la hidroeléctrica por motivos de seguridad.

Las declaraciones del primer mandatario de los colombianos, que se hicieron a través de la red social X, se producen en medio de denuncias de los mandatarios locales respecto a un supuesto plan para asesinarlos durante su estadía en este sitio, al que tenían previsto asistir en la jornada en curso.

“No hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango. No se sabe las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a su reunión en Hidroituango”, afirmó Petro, que citó a un medio de comunicación que registró el enojo de los mandatarios locales con el comandante del Ejército, general Roger Gómez, que dijo desconocer tal amenaza.

Y es que en sus declaraciones a la prensa, el alto oficial expuso que ni verbal ni de forma escrita su institución presentó alertas sobre un posible ataque para el día de la visita a Hidroituango. Gómez sostuvo que varios grupos armados ilegales, incluyendo la estructura conocida como Gabor 36, tienen capacidad para hacer ataques con drones, pero no se precisó si sobre el complejo energético había algún tipo de amenaza.

“Nosotros no emitimos ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre una acción criminal que se estuviera planeando por parte de esta organización criminal en contra del señor gobernador o en contra del señor alcalde o en contra de la infraestructura del proyecto”, dijo el general Gómez sobre el particular.

