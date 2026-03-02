Colombia

Paloma Valencia, en su cierre de campaña, desafió a las guerrillas, como el ELN: “No necesitamos treguas de los violentos”

En su recorrido por Bogotá, la aspirante presidencial del Centro Democrático expresó su postura frente a los grupos armados al margen de la ley, en una evidente negativa a la Paz Total


En su cierre de campaña, Paloma Valencia habló sobre su interés por que las guerrillas enfrenten la justicia - crédito @palomavalencial/Instagram

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, perteneciente al Centro Democrático, se pronunció de manera contundente sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante un recorrido de campaña por los alrededores del centro comercial Titan Plaza, el domingo 1 de marzo.

Subida a su “chiva”, Valencia recorrió unos sectores y lanzó un mensaje directo sobre su postura frente a la guerrilla: “Que nosotros no necesitamos treguas de los violentos. Lo que necesitamos es al ELN en la cárcel”.

La candidata del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló para Caracol Radio: “Lo que necesitamos es a todos los grupos criminales desarticulados y presos para que los colombianos, los que no matamos, los que no secuestramos, los que no nos gusta la violencia, podamos vivir en paz”.


Paloma Valencia señaló que uno de los pilares de su propuesta presidencial será garantizar que los criminales, como los del ELN, enfrenten la justicia - crédito AFP

La candidata señaló que su objetivo al llegar a la Casa de Nariño en 2026 será garantizar que los integrantes del ELN cumplan condena. Valencia aseguró que llevar justicia a quienes cometen delitos contra la ciudadanía es uno de los pilares de su propuesta política.

Y es que estas palabras surgen en su cierre de campaña, ya que ella participa en la Gran Consulta de la centro-derecha, en la que compite con otros ocho líderes por llegar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Junto a Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas y Enrique Peñalosa, la senadora deberá participar de la consulta el 8 de marzo, fecha en la que también se realizarán comicios legislativos.


David Luna, Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa - crédito @lunadavid/X

Con sus declaraciones, la senadora reiteró su compromiso con la legalidad y la seguridad de los ciudadanos, al dejar claro que su enfoque frente a la violencia se centra en la cárcel para los criminales y en la protección de quienes no participan de actividades violentas.

Estas declaraciones reflejaron y consolidan su enfoque, el cual defiende desde su labor en el Congreso. Como opositora del Gobierno nacional de Gustavo Petro, rechazó la política de ‘Paz Total’.

Y es que su postura está influenciada por la escuela política de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, en la que se prioriza la seguridad y la defensa de la democracia.


La candidata del Centro Democrático habló sobre su firme oposición a la política de ‘Paz Total’ - crédito @palomavalencial/Instagram

Jessica Cediel y su alianza con la campaña del Centro Democrático

La candidata presidencial, durante esta campaña, se dejó ver junto a la reconocida actriz y presentadora Jessica Cediel, que expresó su respaldo a Paloma Valencia a través de un mensaje en sus redes sociales.

En una conversación de 20 minutos, ambas hablaron de la importancia de la ética, la perseverancia y el apoyo mutuo entre mujeres; abordaron temas como la inseguridad, la crisis del sistema de salud, el desempleo y la necesidad de políticas públicas que fomenten el bienestar social y económico.

“Estoy feliz y muy emocionada de ser parte de este proyecto. La verdad, esto honra mi corazón porque soy una ciudadana que, independientemente de ser figura pública, amo a Colombia, quiero que Colombia vuelva a sonreír y quiero que Colombia esté en manos seguras. Y para mí, como mujer, ojo, respeto la opinión y la diferencia de alguien que pueda pensar diferente y esté en la otra esquina. Pero desde mi esquina, mi candidata es Paloma Valencia”, dijo Cediel.

La reconocida actriz Jessica Cediel mostró su respaldo a Paloma Valencia, al destacar la importancia de tener un gobierno que garantice la paz - crédito @palomavalencial/Instagram

En el diálogo, ambas hicieron hincapié en la importancia de la seguridad y el orden público. Valencia afirmó que la paz en Colombia requiere acciones firmes frente a la criminalidad: “Liberémonos de esa piel que nos tiene agarrados, que es esa violencia que yo siento que vuelve a subírsenos, como de las piernas hacia arriba, así como escalándonos otra vez. No, hombre, quitémonos todo eso y pensemos en un futuro distinto para Colombia. Una Colombia en paz. ¿Sabe cómo se logra la paz, Jessica? No abrazando a los bandidos".

