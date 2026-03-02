Colombia

Le llueven críticas a Mario Alberto Yepes por su trato hacia Caterin Escobar: “Es como muy grosero con ella”

Mientras algunos usuarios de las redes sociales critican el tono de Yepes, otros celebran la autenticidad de la pareja

El video se viralizó en pocos minutos, convirtiéndose en foco de atención por parte de los seguidores de la pareja - crédito Caterin Escobar / TikTok

Un video publicado por Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes en redes sociales desató todo un debate luego de que la actriz le hiciera una broma el exfutbolista de la selección Colombia usando un voluminizador labial, producto que tiende a irritar la piel para dar apariencia de labios más gruesos.

La reacción de Yepes fue grabada por su pareja y allí se observa que, desde el primer momento, le reclamó por el ardor y cuestionó el contenido del cosmético, teniendo en cuenta que él esperaba un producto hidratante. Su trato hacia la actriz fue interpretado por una parte de la audiencia digital como un gesto de grosería o maltrato, lo que derivó en una gran cantidad de comentarios sobre el vínculo público de la pareja. En contraste, otros internautas defendieron la relación.

El video fue ampliamente compartido y expone cómo las interacciones cotidianas entre figuras mediáticas pueden convertirse en materia de debate, convirtiendo sus dinámicas en tendencia.

La publicación desató todo tipo de comentarios, dejando en el centro de atención a la pareja - crédito Mario Alberto Yepes / Instagram

En el video se ve que la actriz no oculta la risa mientras realiza la broma con el producto voluminizador, lo que da paso a la reacción inmediata de Yepes, que le reclamó: “Me ardió eso, amor”, y exigió a su pareja que le confirmara qué le había aplicado en sus labios.

Acto seguido se mostró confundido por varios minutos hasta que ella le reveló el contenido de lo aplicado, asegurando que el producto da volumen y genera hinchazón, reacción típica de ese cosmético.

La publicación desató la reacción inmediata de algunos usuarios de redes sociales que califican la actitud de Yepes como “grosera” o distante ante su novia, mientras que otros argumentan que la interacción corresponde al humor y modos de comunicación propios del Valle del Cauca, departamento de nacimiento del exjugador.

Algunos comentarios llegan al extremo de catalogar la reacción del exjugador como intimidante, aunque otros normalizan la actitud, señalando matices culturales en torno al modo de hablar del famoso.

Parte del público criticó el supuesto tono poco afectuoso de Yepes: “Es como muy grosero con ella”. Entre tanto defensores del exjugador atribuyeron la percepción a malentendidos sobre “el tono fuerte” propio del habla de los caleños, asegurando lo siguiente: “Los caleños hablamos así. Para otros, tal vez es grosero, pero lo vemos lo más normal del mundo”.

Cada uno de los videos de Escobar y Yepes se vuelven virales, convirtiéndolos así en una de las parejas de mayor visibilidad, después de que se conocieran en su paso por MasterChef Celebrity Colombia.

La pareja se ha mostrado muy cariñosa, aunque las críticas no faltan - crédito @caterinescobaractriz/ Instagram

La división del público sigue incrementando

Mientras una parte de los usuarios enfatizó la supuesta dureza de la reacción de Yepes, otra parte defendió la autenticidad y espontaneidad del momento. Comentarios como “Sencillo no tutea y la gente no está acostumbrada a eso, pero él le habló normal...” o “La verdad no veo la grosería, lo que pasa es que los caleños nos mandamos un sarcasmo que solo entre nosotros entendemos“, son algunos de los más compartidos en las plataformas como TikTok.

La polémica entre los internautas sigue desatada - crédito @caterinescobaractriz/IG

Otra línea de comentarios giró en torno al humor y la broma en sí, incluyendo elogios a la “autenticidad” de la pareja y expresiones de admiración hacia la complicidad pública de Escobar y Yepes. Los videos han funcionado para debatir la comunicación no verbal, demostrando una vez más que lo íntimo se convierte en contenido de consumo colectivo.

Este caso confirma la relevancia de las reacciones de la audiencia ante gestos cotidianos de celebridades y su impacto en la construcción de sus perfiles públicos en el entorno digital colombiano.

