Jessica Cediel reveló su candidato de cara a las elecciones presidenciales portando la camisa de “Uribestia”

La presentadora Jessica Cediel llamó la atención de sus seguidores al sumarse a la agenda política y mediática colombiana tras aparecer públicamente con una camiseta que lleva la imagen del burro y la palabra “Uribestia”, un símbolo con el que la izquierda criticaba a la derecha en el territorio nacional. Sin embargo, tras años de burlas, los sectores afines al Centro Democrático le otorgaron un nuevo sentido y hasta su máximo líder Álvaro Uribe lo porta con orgullo.

En medio de su más reciente aparición, la modelo expresó su respaldo activo a Paloma Valencia, senadora y candidata de la coalición en la consulta interna “La Gran Consulta por Colombia”, en una entrevista difundida el 1 de marzo de 2026 en la que hablan de los retos en la política y su compromiso con el país.

El video se viralizó en redes sociales, debido a las palabras de la presentadora: “Soy una ciudadana que, independientemente de ser figura pública, amo a Colombia, quiero que Colombia vuelva a sonreír y quiero que Colombia esté en manos seguras. Y para mí como mujer, ojo, respeto la opinión y la diferencia de alguien que pueda pensar diferente y esté en la otra esquina. Pero desde mi esquina, mi candidata es Paloma Valencia”.

En un amplio diálogo, las dos destacaron el papel fundamental de las mujeres en la política y la sociedad, haciendo un llamado a la solidaridad femenina y al empoderamiento. Asimismo, rechazaron la violencia y otras problemáticas del país como la inseguridad, la crisis del sistema de salud, y se refirieron a la necesidad de fortalecer la economía.

Finalmente, la Jessica Cediel reiteró la importancia de asistir a las urnas de votación y envió el siguiente mensaje: “Sabemos que estamos liderando las encuestas y que vamos por buen camino, pues para que sigamos haciendo eso realidad ¡Paloma presidente!“, puntualizó la presentadora.

Además, la famosa no desaprovechó la oportunidad para citar la Biblia: “Tenemos que ir a la palabra y en Proverbios catorce, uno dice: ‘La mujer sabia edifica su casa’. Para mí como mujer, en este momento tú eres esa representación. Eres la mujer que viene a poner orden, que mi Dios te dé mucha sabiduria, mucho discernimiento, que te proteja con su sangre bendita de la maldad visible y no invisible, que te dé como toda esa templanza que ya tienes para seguir tomando las riendas de una Colombia que desgraciadamente está un poquito en caos”.

Cabe mencionar que el apoyo de Jessica Cediel a Paloma Valencia se dio en medio del panorama de incertidumbre que divide al país. Según la última encuesta de Invamer, la candidata lidera la intención de voto en la consulta interna con un 41,6%, una cifra considerablemente superior a las obtenidas por sus rivales.

En el video, Paloma Valencia no dejó pasar por alto el outfit que llevaba su invitada: “Vieron la camiseta de Jessica. Vieron la camiseta de Jessica. Jessica se declara, como yo, ‘Uribestia’”, asegurando con orgullo que forman parte de la derecha colombiana que sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tras recibir gran cantidad de críticas por su postura política, la presentadora publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X: “Ardidos! 😎 Cómo se que me leen… por aquí les dejo… sigan inventando! Si eso los hace felices! No voy a cambiar de opinión porque es mi sentir y tengo LIBERTAD de expresarme", y publicó una imagen en la que se le ve abrazando a un burro de peluche.

La participación de Jessica Cediel corresponde a una estrategia común por parte de las campañas políticas, donde la cercanía con personalidades reconocidas del entretenimiento les ayuda a ganar seguidores.

Aunque no es la primera vez que el nombre de la presentadora suena en el panorama político, pues ella ya había provocado controversia al publicar una imagen junto al expresidente Álvaro Uribe, demostrando cómo las figuras de relevancia mediática siguen involucrándose en campañas y debates nacionales.