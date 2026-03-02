Consejo Nacional Electoral extendió el plazo para postular testigos con el fin de dar “transparencia”: esta es la nueva fecha

El Consejo Nacional Electoral amplió la fecha para la inscripción de testigos electorales - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá una extensión en el plazo para que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos puedan postular a sus testigos electorales para las elecciones del Congreso de la República de 2026. La decisión, la cual fue filtrada, busca garantizar la vigilancia en las más de 126.000 mesas de votación que se instalarán en todo el país.

El documento oficial, al que tuvo acceso Infobae Colombia, establece que la modificación corresponde a la reglamentación de la postulación, acreditación, funciones de los testigos electorales y auditores de sistemas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comunicado indicó textualmente que el CNE, “en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas los artículos 45 de la Ley 1475 de 2011 y 192 del Decreto Ley 2241 de 1986”, considera necesario garantizar la adecuada vigilancia electoral para las elecciones legislativas.

La resolución establece que el CNE decidió extender de manera temporal el plazo para que los partidos y movimientos políticos puedan postular a sus testigos electorales. Con esta modificación, la inscripción de los ciudadanos que vigilarán las mesas de votación y los escrutinios se podrá realizar hasta el jueves 5 de marzo de 2026, a las 11:59 p. m.

El documento destaca que la medida responde a las solicitudes presentadas por las agrupaciones políticas para ajustar los tiempos inicialmente establecidos.

Según la resolución que conoció este medio, la definición de la División Político-Electoral (Divipole) se consolidó la semana del 17 de febrero de 2026, lo que motivó la prórroga para que las organizaciones puedan postular adecuadamente a sus testigos.

La medida responde a las solicitudes de los partidos que pedían más tiempo tras la consolidación de la División Político-Electoral - crédito Lina Gasca/Colprensa

En el texto también se recuerda la función de los testigos electorales, en el que se señala que “los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, que inscriban candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o promuevan el voto en blanco, así como las organizaciones de observación electoral reconocidas por el Consejo Nacional Electoral, tienen derecho a ejercer vigilancia de los correspondientes procesos de votación y escrutinios, para lo cual podrán acreditar ante el Consejo Nacional Electoral los testigos electorales por cada mesa de votación y por cada uno de los órganos escrutadores”.

La resolución enfatiza que los ciudadanos postulados como testigos deben cumplir con la presentación de información completa: nombres, documento de identidad y la mesa o comisión para la cual se hacen la postulación.

En el texto se aclara que, bajo condiciones normales, “las fechas aquí señaladas no serán susceptibles de prórroga a excepción de fuerza mayor o caso fortuito”.

Los testigos deberán registrar nombre completo, documento de identidad y la mesa o comisión para la que son postulados - crédito Christian Castillo/Colprensa

El CNE informará a todos los partidos, movimientos, coaliciones y grupos ciudadanos que inscribieron candidatos al Senado, la Cámara y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz sobre la nueva fecha límite para postular a sus testigos electorales.

Con esta medida, la entidad busca asegurar que todos los partidos y movimientos tengan tiempo suficiente para cumplir con los requisitos de vigilancia electoral, al reforzar la transparencia de los comicios legislativos y las consultas presidenciales previstas para el 8 de marzo de 2026.

Registro y control electoral: seguridad del proceso según la Registraduría

También se cree que esta extensión podría ser una respuesta a la insistencia del presidente Gustavo Petro sobre la presencia de testigos electorales para prevenir un posible fraude.

La extensión busca garantizar transparencia en los comicios legislativos y las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa

Y es que el mandatario señaló que, según él, el modo en que se llena el formulario E-14 por los jurados de votación —en el que se dejarán espacios en blanco— podría abrir una ventana para las irregularidades, aunque la Registraduría Nacional rechazó totalmente estas afirmaciones.

Cabe destacar que, tras una orden judicial en 2021, el proceso de elecciones pasó de manos privadas a ser gestionado directamente por el Estado. Este mecanismo fue utilizado en las elecciones de 2022, que resultaron en la elección de Petro como presidente, y es probado bajo condiciones de plena transparencia, señala y recalca la Registraduría.